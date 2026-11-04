Yapay zekânın babası Geoffrey Hinton bile pişman: Çernobil kadar büyük sonuçları olur

Yapay zekanın derin öğrenme ve yapay sinir ağları alanındaki öncü çalışmalarıyla ustalaşan Geoffrey Hinton, açıklamalarıyla neredeyse pişman olduğunu ortaya koydu. Dijitalleşen dünyada yapay zekanın gidişatının korkunç bir boyut alabileceğini ifade eden Hinton, endişelerini dile getirdi.

ÇERNOBİL KADAR BÜYÜK SONUÇLARI OLUR

Yapay zekâ kaynaklı olası krizlerin gelecekte Çernobil felaketi kadar büyük sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunan Hinton, enerji nakil hatları ve finansal sistemleri hedef alan saldırıların altyapıyı bir hafta boyunca devre dışı bırakabileceğini dile getirdi.



RİSK ÇOK BÜYÜK!

Önümüzdeki 10 yılın, insanlığın teknolojik riskleri kontrol altına alıp alamayacağını göstereceğini belirten bilim insanı, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda ise kitlesel işsizlik ve toplumsal ayrışmanın derinleşebileceğine dikkat çekti.



YAPAY ZEKÂ SIKI TESTLERDEN GEÇMELİ

Sektörün önde gelen şirket yöneticilerini de eleştiren Hinton, güvenlik risklerinin göz ardı edildiğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump yapay zekâya yönelik küresel denetim girişimlerine karşı çıkarken, Hinton yapay zekâ modellerinin piyasaya sürülmeden önce ilaç sektöründeki gibi bağımsız kurumlarca sıkı testlerden geçirilmesi gerektiğini savundu.



GEOFFREY HINTON KİMDİR?

Geoffrey Hinton, İngiliz-Kanadalı bilgisayar bilimci ve yapay zekâ alanının öncü isimlerinden biridir. 1947 yılında İngiltere'de dünyaya gelen Hinton, özellikle yapay sinir ağları ve derin öğrenme teknolojileri üzerine yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır. Yapay zekânın bugün kullandığı temel teknolojilerin gelişmesinde önemli rol oynayan bilim insanı, bu alandaki katkıları nedeniyle 2024 yılında John Hopfield ile birlikte Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülmüştür.

Uzun yıllar Google'da çalışan Hinton, yapay zekânın gelecekte insanlık için oluşturabileceği tehlikelere dikkat çekmek amacıyla 2023 yılında şirketten ayrılmıştır. O tarihten bu yana yapay zekânın kontrolsüz gelişimi, insan denetimini aşma ihtimali, işsizlik ve güvenlik riskleri konusunda yaptığı açıklamalarla gündeme gelmektedir. Bu nedenle Hinton, yapay zekânın hem gelişiminde hem de olası tehlikelerine ilişkin tartışmalarda öne çıkan isimlerden biri olarak kabul edilmektedir.

