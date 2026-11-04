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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 16:44

Yapay zekânın babası Geoffrey Hinton bile pişman: Çernobil kadar büyük sonuçları olur

Yapay zekâ insan hayatına hızla entegre olurken, yapay zekânın öncülerinden Geoffrey Hinton, kafa karıştırıcı açıklamalarda bulundu. Hinton’un Çernobil felaketine değinmesi de paniğe neden oldu.

Avatar
Editor
 Asya Güney
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Yapay zekânın babası Geoffrey Hinton bile pişman: Çernobil kadar büyük sonuçları olur
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 16:44

Yapay zekanın derin öğrenme ve yapay sinir ağları alanındaki öncü çalışmalarıyla ustalaşan Geoffrey Hinton, açıklamalarıyla neredeyse pişman olduğunu ortaya koydu. Dijitalleşen dünyada yapay zekanın gidişatının korkunç bir boyut alabileceğini ifade eden Hinton, endişelerini dile getirdi.

Yapay zekânın babası Geoffrey Hinton bile pişman: Çernobil kadar büyük sonuçları olur

ÇERNOBİL KADAR BÜYÜK SONUÇLARI OLUR

Yapay zekâ kaynaklı olası krizlerin gelecekte felaketi kadar büyük sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunan Hinton, enerji nakil hatları ve finansal sistemleri hedef alan saldırıların altyapıyı bir hafta boyunca devre dışı bırakabileceğini dile getirdi.
 

Yapay zekânın babası Geoffrey Hinton bile pişman: Çernobil kadar büyük sonuçları olur

RİSK ÇOK BÜYÜK!

Önümüzdeki 10 yılın, insanlığın teknolojik riskleri kontrol altına alıp alamayacağını göstereceğini belirten bilim insanı, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda ise kitlesel işsizlik ve toplumsal ayrışmanın derinleşebileceğine dikkat çekti.
 

Yapay zekânın babası Geoffrey Hinton bile pişman: Çernobil kadar büyük sonuçları olur

YAPAY ZEKÂ SIKI TESTLERDEN GEÇMELİ

Sektörün önde gelen şirket yöneticilerini de eleştiren Hinton, güvenlik risklerinin göz ardı edildiğini kaydetti.
ABD Başkanı yapay zekâya yönelik küresel denetim girişimlerine karşı çıkarken, Hinton yapay zekâ modellerinin piyasaya sürülmeden önce ilaç sektöründeki gibi bağımsız kurumlarca sıkı testlerden geçirilmesi gerektiğini savundu. 
 

Yapay zekânın babası Geoffrey Hinton bile pişman: Çernobil kadar büyük sonuçları olur

GEOFFREY HINTON KİMDİR?

Geoffrey Hinton, İngiliz-Kanadalı bilgisayar bilimci ve yapay zekâ alanının öncü isimlerinden biridir. 1947 yılında İngiltere'de dünyaya gelen Hinton, özellikle yapay sinir ağları ve derin öğrenme teknolojileri üzerine yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır. Yapay zekânın bugün kullandığı temel teknolojilerin gelişmesinde önemli rol oynayan bilim insanı, bu alandaki katkıları nedeniyle 2024 yılında John Hopfield ile birlikte Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülmüştür.
Uzun yıllar 'da çalışan Hinton, yapay zekânın gelecekte insanlık için oluşturabileceği tehlikelere dikkat çekmek amacıyla 2023 yılında şirketten ayrılmıştır. O tarihten bu yana yapay zekânın kontrolsüz gelişimi, insan denetimini aşma ihtimali, işsizlik ve güvenlik riskleri konusunda yaptığı açıklamalarla gündeme gelmektedir. Bu nedenle Hinton, yapay zekânın hem gelişiminde hem de olası tehlikelerine ilişkin tartışmalarda öne çıkan isimlerden biri olarak kabul edilmektedir.
 

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ETİKETLER
#google
#yapay zeka
#donald trump
#Çernobil
#Geoffrey Hinton
#Teknoloji
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