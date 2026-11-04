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Altın için yeni yükseliş dalgası: Tuna Kaya yüzde 30 formülünü açıkladı

KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 16:01
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 16:01
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Altın yükseliş dalgası

Altın yükseliş dalgasına başladı. Ekonomist Tuna Kaya, Trump’ın seçim yenilgisinin küresel piyasalara etkilerini değerlendirdi. Altın ve gümüşteki yükselişin nedenlerini açıklayan Kaya, petrol fiyatlarının 100 dolara çıkabileceği uyarısında bulundu. İran gerilimi ve Fed’in faiz politikasına dikkat çeken ekonomist, yatırım portföyünde altının payının yüzde 25-30 olması gerektiğini söyledi.

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Ekonomist Tuna Kaya

Ekonomist Tuna Kaya, ABD seçimlerinde Donald Trump’ın hem Senato hem de Temsilciler Meclisi’nde güç kaybetmesinin küresel piyasalara etkilerini değerlendirdi.

 

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altın

Trump’ın artık büyük ölçekli yasaları hayata geçirmekte zorlanacağını belirten Kaya, Amerikan borsalarında geri çekilme yaşanabileceğine dikkat çekti. 

 

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Altın ve gümüşteki yükseliş

Altın ve gümüşteki yükselişin nedenlerini de açıklayan Kaya, önümüzdeki dönemde İran gerilimi, petrol fiyatları ve Fed’in faiz politikasının belirleyici olacağını söyledi. Kaya, yatırım portföyünde altının payına ilişkin de dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

 

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Altın ve gümüşte yükselişin nedeni ne?

ALTIN VE GÜMÜŞTE YÜKSELİŞİN NEDENİ NE?

Trump’ın seçim yenilgisinin ardından altın ve gümüş fiyatlarında toparlanma yaşandığını belirten Kaya, altının 4.000 doların, gümüşün ise 52 doların üzerine çıktığını söyledi.

 

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Altın ve gümüşte

Altın ve gümüşte daha önce yaşanan düşüşte petrol fiyatlarındaki yükselişin etkili olduğunu ifade eden Kaya, yüksek petrol fiyatlarının enflasyonu artırdığını, bunun da merkez bankalarının faizleri yüksek tutmasına neden olduğunu dile getirdi.
 

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Trump'ın seçim hezimeti

“Şimdi Trump'ın seçim hezimetiyle birlikte artık istediği gibi İran'a veya başka bir bölgeye yönelik savaş kararı alması zorlaşacak. Böyle bir karar alsa bile bunu sınırlı ölçekte gerçekleştirebilir. Bu gelişme altın ve gümüşü destekledi.”
 

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Bitcoin ve Ethereum için kritik uyarı

BİTCOİN VE ETHEREUM İÇİN KRİTİK UYARI

Trump’ın seçim sonuçlarının ardından kripto para piyasalarında ilk tepkinin negatif olduğunu ancak sonrasında toparlanma görüldüğünü belirten Kaya, kısa vadede Bitcoin ve Ethereum tarafında önemli bir düşüş beklemediğini ifade etti.
 

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Borsa İstanbul

Borsa İstanbul'un güne pozitif başladığını ancak 11.000 puan sınırında bulunduğunu belirten Kaya, dolar bazında 220 dolar seviyelerine dikkat çekti. Borsadaki baskının sürdüğünü söyleyen Kaya, “Borsada fon rezaleti ve fon kriziyle birlikte baskı devam ediyor” dedi.
 

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Trump'ın kaybı ve topal ördek konumu

TRUMP'IN KAYBI VE TOPAL ÖRDEK KONUMU

Genel tabloyu değerlendiren Kaya, “Trump'ın kaybı ve topal ördek konumuna gelmesi Türkiye açısından iyi olmadı. Ancak genel ölçekte dünya için iyi oldu” ifadelerini kullandı.
 

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PETROL FİYATLARINDA 100 DOLAR UYARISI

PETROL FİYATLARINDA 100 DOLAR UYARISI

Önümüzdeki dönemde piyasaların en çok merak ettiği konulardan birinin Trump'ın İran'a yönelik olası operasyonu olduğunu belirten Kaya, seçim sonuçlarının ardından petrol fiyatlarında gerileme yaşandığını söyledi.

 

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Trump çılgınlaşabilir. Böyle bir durumda nasıl bir karar alacağı

Kaya, “Trump çılgınlaşabilir. Böyle bir durumda nasıl bir karar alacağını bilemeyiz. Eğer çılgınlaşır ve tüm güçleriyle İran'a yüklenirse petrol fiyatları yeniden yükselebilir. Yılın sonuna kadar petrol fiyatlarının 100 dolar bandında gezinmesi beni şaşırtmayacak” dedi.
 

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Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Kaya'ya göre kapsamlı bir operasyon petrol fiyatlarını yükselterek altını baskılayabilir. Operasyonun sınırlı kalması, hiç gerçekleşmemesi veya ABD ile İran arasında anlaşma sağlanması halinde ise petrol fiyatlarında gerileme yaşanabilir. Bu durum enflasyonun düşmesine ve faizlerin yükselmemesine ya da gerilemesine zemin hazırlayabilir.
 

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4.000 dolar seviyesi

Altının son gelişmeleri olumlu fiyatladığını belirten Kaya, şu ifadeleri kullandı:

“Geçen hafta cuma günü 3.900 doların altına kadar inmişti. Şimdi 4.000 dolar seviyesinin üzerinde. Yaklaşık yüzde 2'lik bir artış var. Altın bu gelişmeyi iyi fiyatladı. Daha da iyi olmasını beklerim.”
 

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Tuna Kaya’dan altın için yüzde 25-30 önerisi

TUNA KAYA’DAN ALTIN İÇİN YÜZDE 25-30 ÖNERİSİ

Altına kısa vadeli bakmadıklarını vurgulayan Kaya, değerli metalin küresel ve ekonomik risklere karşı önemli bir yatırım aracı olduğunu ifade etti.
 

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altına kısa vadeli

“Biz altına kısa vadeli bakmıyoruz. Her zaman videolarımda söylüyorum, altına uzun vadeli bakıyoruz. Altın; mevcut küresel riskler, ekonomik riskler ve devletlerin borçları karşısında bizi hem küresel risklerden hem de Türkiye'de yaşanabilecek olası kur risklerinden koruyacak en önemli enstrüman olarak duruyor. Bu açıdan portföyümüzün yüzde 25-30'una yakınının altında bulunmasının iyi olacağını düşünüyorum.”

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