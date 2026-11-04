Altın için yeni yükseliş dalgası: Tuna Kaya yüzde 30 formülünü açıkladı

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Kaya'ya göre kapsamlı bir operasyon petrol fiyatlarını yükselterek altını baskılayabilir. Operasyonun sınırlı kalması, hiç gerçekleşmemesi veya ABD ile İran arasında anlaşma sağlanması halinde ise petrol fiyatlarında gerileme yaşanabilir. Bu durum enflasyonun düşmesine ve faizlerin yükselmemesine ya da gerilemesine zemin hazırlayabilir.

