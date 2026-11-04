TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 13:54
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 13:54

MHP'den asgari ücret ve emekli maaşı çağrısı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki konuşmasında, emekli aylıkları ve asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalaycı, emekli aylıklarının artırılması ve maaşlar arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi gerektiğini belirterek 2027 yılı asgari ücretinin açlık sınırının üzerinde belirlenmesini istedi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
MHP'den asgari ücret ve emekli maaşı çağrısı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 13:54
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 13:54

Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 'ndaki konuşmasında emeklilerin geçim sıkıntısından asgari ücrete, Bağ-Kur primlerinden çalışma hayatındaki reform ihtiyacına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN İNTİBAK DÜZENLEMESİ ÇAĞRISI

Emeklilerin önemli bir bölümünün mevcut maaşlarıyla geçinmekte zorlandığını belirten Kalaycı, aylıkların artırılması için öncelikli olarak yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Emekli maaşlarının belirlenmesinde prim ödeme gün sayısı ve yatırılan prim tutarının dikkate alınmasını isteyen Kalaycı, mevcut eşitsizliklerin kademeli intibak düzenlemesiyle giderilmesini önerdi.

MHP'den asgari ücret ve emekli maaşı çağrısı

Kalaycı, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bugün emeklilerin birçoğu aldıkları aylıkla ay sonunu getirememekte, geçim sıkıntısı çekmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak emekli aylıklarını artıracak, prim ödeme gün sayısını ve ödenen prim tutarını esas almak suretiyle emekli aylıkları arasındaki eşitsizlikleri giderecek düzenlemenin öncelikle yapılması görüşündeyiz. Prim-maaş dengesi gözetilerek mevcut emekli aylıkları arasındaki eşitsizlikleri giderecek intibak düzenlemesinin kademeli bir şekilde yapılmasını, ayrıca emekli aylığı bağlanmasında güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranlarının gözden geçirilmesini gerekli görüyoruz.”

MHP'den asgari ücret ve emekli maaşı çağrısı

2027 ASGARİ ÜCRETİ İÇİN AÇLIK SINIRI VURGUSU

2027 yılında uygulanacak asgari ücrete ilişkin de konuşan Kalaycı, çalışanların geçim koşullarının dikkate alınmasını istedi. Kalaycı, “2027 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinde çalışanların geçim şartları dikkate alınarak net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması, çalışanlara büyükşehirlerde kira ve ulaşım desteği verilmesi görüşündeyiz” dedi

MHP'den asgari ücret ve emekli maaşı çağrısı

BAĞ-KUR'DA 7 BİN 200 GÜN TALEBİ

Küçük esnaf ve çiftçilerin sosyal güvenlik prim yükünün azaltılması gerektiğini belirten Kalaycı, biriken prim borçlarının uygun koşullarda yeniden yapılandırılmasını önerdi. Bağ-Kur kapsamında emeklilik için gereken 9 bin prim gününün 7 bin 200'e indirilmesini isteyen Kalaycı, bu konuda düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

MHP'den asgari ücret ve emekli maaşı çağrısı

EV KADINLARINA EMEKLİLİK VE MEMURLARA EK GÖSTERGE

Kalaycı, birinci dereceye yükselen memurlara 3 bin 600 ek gösterge verilmesi gerektiğini de dile getirdi. Ev kadınlarının sosyal güvenlik sistemine katılımının desteklenmesini isteyen Kalaycı, devlet tarafından prim desteği sağlanarak ev kadınlarına emeklilik hakkı tanınmasını önerdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye nüfusu açıklandı: Kadın ve erkek sayısında dikkat çeken fark
İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak? Orhan Şen tarih verdi
Emekliye seyyanen zam ne kadar olacak? İsa Karakaş kulis bilgisi diyerek açıkladı
ETİKETLER
#asgari ücret
#emekli maaşları
#mhp
#TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
#Mustafa Kalaycı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.