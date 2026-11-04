MHP'den asgari ücret ve emekli maaşı çağrısı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki konuşmasında emeklilerin geçim sıkıntısından asgari ücrete, Bağ-Kur primlerinden çalışma hayatındaki reform ihtiyacına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN İNTİBAK DÜZENLEMESİ ÇAĞRISI

Emeklilerin önemli bir bölümünün mevcut maaşlarıyla geçinmekte zorlandığını belirten Kalaycı, aylıkların artırılması için öncelikli olarak yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Emekli maaşlarının belirlenmesinde prim ödeme gün sayısı ve yatırılan prim tutarının dikkate alınmasını isteyen Kalaycı, mevcut eşitsizliklerin kademeli intibak düzenlemesiyle giderilmesini önerdi.

Kalaycı, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bugün emeklilerin birçoğu aldıkları aylıkla ay sonunu getirememekte, geçim sıkıntısı çekmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak emekli aylıklarını artıracak, prim ödeme gün sayısını ve ödenen prim tutarını esas almak suretiyle emekli aylıkları arasındaki eşitsizlikleri giderecek düzenlemenin öncelikle yapılması görüşündeyiz. Prim-maaş dengesi gözetilerek mevcut emekli aylıkları arasındaki eşitsizlikleri giderecek intibak düzenlemesinin kademeli bir şekilde yapılmasını, ayrıca emekli aylığı bağlanmasında güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranlarının gözden geçirilmesini gerekli görüyoruz.”

2027 ASGARİ ÜCRETİ İÇİN AÇLIK SINIRI VURGUSU

2027 yılında uygulanacak asgari ücrete ilişkin de konuşan Kalaycı, çalışanların geçim koşullarının dikkate alınmasını istedi. Kalaycı, “2027 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinde çalışanların geçim şartları dikkate alınarak net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması, çalışanlara büyükşehirlerde kira ve ulaşım desteği verilmesi görüşündeyiz” dedi

BAĞ-KUR'DA 7 BİN 200 GÜN TALEBİ

Küçük esnaf ve çiftçilerin sosyal güvenlik prim yükünün azaltılması gerektiğini belirten Kalaycı, biriken prim borçlarının uygun koşullarda yeniden yapılandırılmasını önerdi. Bağ-Kur kapsamında emeklilik için gereken 9 bin prim gününün 7 bin 200'e indirilmesini isteyen Kalaycı, bu konuda düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

EV KADINLARINA EMEKLİLİK VE MEMURLARA EK GÖSTERGE

Kalaycı, birinci dereceye yükselen memurlara 3 bin 600 ek gösterge verilmesi gerektiğini de dile getirdi. Ev kadınlarının sosyal güvenlik sistemine katılımının desteklenmesini isteyen Kalaycı, devlet tarafından prim desteği sağlanarak ev kadınlarına emeklilik hakkı tanınmasını önerdi.