Togg kasım ayı kampanyasıyla dudak uçuklattı: Sıfır faiz ve 30 bin TL taksitle sıfır Togg imkanı

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İstanbul
Elektrikli sıfır otomobil almak, kullandığı kredide faiz ödememek üstüne bir de taksitleri uzun vadelere yaymak isteyenler için Togg Kasım 2026 kampanyası hayata geçirildi. Bu kapsamda yerli otomobil üreticisi T10X ve T10F modellerinde sınırlı sayıdaki araç için sıfır faizli kredi imkânı sunuyor. Aynı zamanda bazı modellerde ödemeler aylık 30 bin TL taksitle bandından planlanırken, uzun vadeli kredi kullanmak isteyenler için ise 48 aya kadar uzanan seçenekler bulunuyor.
Togg'un kasım ayı kampanyasında aylık en düşük ödeme seçeneği 30 bin TL’den başlıyor. T10F V2 ve T10X V2 modellerinde bulunan bu imkân 300 bin TL kredi ve 10 ay vade üzerinden hesaplanıyor.
Öte yandan kampanyadan faydalanacak müşterilerin araç bedelinin kredi dışında kalan kısmını ayrıca karşılaması gerekiyor. Daha yüksek kredi tutarı kullanmak isteyenler için ise aylık taksitler ve ödeme süreleri değişiklik gösteriyor.
Togg T10F V2 modeli için bireysel müşterilere üç farklı sıfır faizli kredi seçeneği bulunuyor.
Bu kapsamda 700 bin TL kredi için 4 ay vade planlanıyor.
500 bin TL kredi için, 6 ay vade uygulanırken, aylık ödeme 83 bin 334 TL olarak planlanıyor.
300 bin TL kredi seçeneğinde ise vade 10 aya çıkıyor. Bu opsiyonda ise aylık ödeme 30 bin TL oluyor.
Sıfır faizli kredi seçeneklerinin ise sınırlı sayıdaki araç için geçerli olacağı belirtildi.
T10F modelleri için filo müşterilerine yönelik özel kampanya bulunuyor.
T10F V2 modelinde
700 bin TL kredi için 4 ay vade ve 175 bin TL aylık ödeme
500 bin TL kredi için 6 ay vade ve 83 bin 334 TL aylık ödeme,
300 bin TL kredi için 10 ay vade ve 30 bin TL aylık ödeme imkânı sunuluyor.
T10F 4More modelinde ise kredi tutarı 1,5 milyon TL'ye kadar yükseliyor.
1,5 milyon TL’lik kredi seçeneğinde 10 ay vade ve aylık 150 bin TL taksit imkânı bulunurken, filo müşterilerine yönelik söz konusu seçeneklerin tamamında faiz oranı yüzde 0 olarak uygulanıyor.
Togg'un SUV modeli T10X için de sıfır faizli kredi kampanyası devam ediyor.
T10X V2 modelinde kampanya detayları şu şekilde:
700 bin TL krediye 4 ay vade aylık 175 bin TL taksit,
500 bin TL krediye 6 ay vade ve aylık 83 bin 334 TL taksit,
300 bin TL krediye 10 ay vade ve aylık 30 bin TL taksit.
T10X 4More modelinde kampanya detayları şu şekilde:
1,5 milyon TL krediye 10 ay vade ve sıfır faiz, aylık taksit tutarı ise 150 bin TL.
T10X V2 modelinde
1,7 milyon TL kredi, yüzde 2,95 faiz oranı ve 48 ay vade imkanı bulunuyor. Aylık ödemeler ise 78 bin 8 TL olarak planlanıyor.
T10X 4More modelinde
1,5 milyon TL kredi, yüzde 2,95 faiz ve 36 ay vade uygulanıyor. Aylık ödemeler ise 77 bin 527 TL olarak planlanıyor.
T10X filo satışlarında da sıfır faizli kredi seçenekleri bulunuyor.
T10X V2 için
700 bin TL krediye 4 ay vade ve aylık 175 bin TL ödeme,
500 bin TL krediye 6 ay vade ve aylık 83 bin 334 TL ödeme
300 bin TL krediye 10 ay vade ve aylık 30 bin TL ödeme imkanı bulunuyor.
T10X 4More modelinde ise
Filo müşterilerine 1,5 milyon TL kredi, 10 ay boyunca aylık 150 bin TL ödeme seçeneği ile sunuluyor.
Togg'un sedan modeli T10F, farklı menzil ve donanım seçenekleriyle satışa çıkıyor. Kasım ayı itibariyle fiyat listesi ise şu şekilde:
T10F V1 RWD Standart Menzil: 1.884.980 TL
T10F V1 RWD Uzun Menzil: 2.195.600 TL
T10F V2 RWD Uzun Menzil: 2.370.930 TL
T10F V2 4More: 3.217.937 TL
Ekim ayında en çok satan otomobil listesinin başına oturan Togg’un T10X modelinin kasım ayı fiyat listesi ise şu şekilde:
T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.909.048 TL
T10X V1 RWD Uzun Menzil: 2.219.668 TL
T10X V2 RWD Uzun Menzil: 2.411.000 TL
T10X V2 4More Obsidiyen: 3.218.137 TL