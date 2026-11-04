Elektrikli sıfır otomobil almak, kullandığı kredide faiz ödememek üstüne bir de taksitleri uzun vadelere yaymak isteyenler için Togg Kasım 2026 kampanyası hayata geçirildi. Bu kapsamda yerli otomobil üreticisi T10X ve T10F modellerinde sınırlı sayıdaki araç için sıfır faizli kredi imkânı sunuyor. Aynı zamanda bazı modellerde ödemeler aylık 30 bin TL taksitle bandından planlanırken, uzun vadeli kredi kullanmak isteyenler için ise 48 aya kadar uzanan seçenekler bulunuyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Togg kasım ayı kampanyasıyla dudak uçuklattı: Sıfır faiz ve 30 bin TL taksitle sıfır Togg imkanı Togg, T10X ve T10F modelleri için Kasım 2026 döneminde sınırlı sayıdaki araçta geçerli sıfır faizli ve 48 aya kadar uzanan vadeli kredi kampanyalarını duyurdu. T10F V2 ve T10X V2 modellerinde 300 bin TL kredi ve 10 ay vade için aylık 30 bin TL'den başlayan sıfır faizli ödeme seçeneği sunuluyor. Bireysel ve filo müşterileri için 700 bin TL'ye (4 ay vade) ve 500 bin TL'ye (6 ay vade) varan sıfır faizli kredi alternatifleri yer alıyor. T10F 4More ve T10X 4More modellerinde filo müşterilerine yönelik 1,5 milyon TL kredi için 10 ay vade ve sıfır faiz imkânı sağlanıyor. T10X V2 modelinde yüzde 2,95 faiz oranıyla 1,7 milyon TL kredi ve 48 ay vade seçeneği bulunuyor. Kasım ayı fiyat listesine göre T10F modelleri 1.884.980 TL ile 3.217.937 TL arasında, T10X modelleri ise 1.909.048 TL ile 3.218.137 TL arasında satışa sunuluyor.

30 BİN TL TAKSİTLE TOGG İMKANI

Togg'un kasım ayı kampanyasında aylık en düşük ödeme seçeneği 30 bin TL’den başlıyor. T10F V2 ve T10X V2 modellerinde bulunan bu imkân 300 bin TL kredi ve 10 ay vade üzerinden hesaplanıyor.

Öte yandan kampanyadan faydalanacak müşterilerin araç bedelinin kredi dışında kalan kısmını ayrıca karşılaması gerekiyor. Daha yüksek kredi tutarı kullanmak isteyenler için ise aylık taksitler ve ödeme süreleri değişiklik gösteriyor.

TOGG T10F KREDİ SEÇENEKLERİ

Togg T10F V2 modeli için bireysel müşterilere üç farklı sıfır faizli kredi seçeneği bulunuyor.

Bu kapsamda 700 bin TL kredi için 4 ay vade planlanıyor.

500 bin TL kredi için, 6 ay vade uygulanırken, aylık ödeme 83 bin 334 TL olarak planlanıyor.

300 bin TL kredi seçeneğinde ise vade 10 aya çıkıyor. Bu opsiyonda ise aylık ödeme 30 bin TL oluyor.

Sıfır faizli kredi seçeneklerinin ise sınırlı sayıdaki araç için geçerli olacağı belirtildi.

FİLO ALACAKLARA 1,5 MİLYON TL KREDİ

T10F modelleri için filo müşterilerine yönelik özel kampanya bulunuyor.

T10F V2 modelinde

700 bin TL kredi için 4 ay vade ve 175 bin TL aylık ödeme

500 bin TL kredi için 6 ay vade ve 83 bin 334 TL aylık ödeme,

300 bin TL kredi için 10 ay vade ve 30 bin TL aylık ödeme imkânı sunuluyor.

T10F 4More modelinde ise kredi tutarı 1,5 milyon TL'ye kadar yükseliyor.

1,5 milyon TL’lik kredi seçeneğinde 10 ay vade ve aylık 150 bin TL taksit imkânı bulunurken, filo müşterilerine yönelik söz konusu seçeneklerin tamamında faiz oranı yüzde 0 olarak uygulanıyor.

48 AY VADE İMKANIYLA TOGG T10X

Togg'un SUV modeli T10X için de sıfır faizli kredi kampanyası devam ediyor.

T10X V2 modelinde kampanya detayları şu şekilde:

700 bin TL krediye 4 ay vade aylık 175 bin TL taksit,

500 bin TL krediye 6 ay vade ve aylık 83 bin 334 TL taksit,

300 bin TL krediye 10 ay vade ve aylık 30 bin TL taksit.

T10X 4More modelinde kampanya detayları şu şekilde:

1,5 milyon TL krediye 10 ay vade ve sıfır faiz, aylık taksit tutarı ise 150 bin TL.

T10X V2 modelinde

1,7 milyon TL kredi, yüzde 2,95 faiz oranı ve 48 ay vade imkanı bulunuyor. Aylık ödemeler ise 78 bin 8 TL olarak planlanıyor.

T10X 4More modelinde

1,5 milyon TL kredi, yüzde 2,95 faiz ve 36 ay vade uygulanıyor. Aylık ödemeler ise 77 bin 527 TL olarak planlanıyor.

TOGG T10X FİLO KAMPANYASINDA SIFIR FAİZ İMKANI

T10X filo satışlarında da sıfır faizli kredi seçenekleri bulunuyor.

T10X V2 için

700 bin TL krediye 4 ay vade ve aylık 175 bin TL ödeme,

500 bin TL krediye 6 ay vade ve aylık 83 bin 334 TL ödeme

300 bin TL krediye 10 ay vade ve aylık 30 bin TL ödeme imkanı bulunuyor.

T10X 4More modelinde ise

Filo müşterilerine 1,5 milyon TL kredi, 10 ay boyunca aylık 150 bin TL ödeme seçeneği ile sunuluyor.

TOGG T10F KASIM 2026 FİYAT LİSTESİ

Togg'un sedan modeli T10F, farklı menzil ve donanım seçenekleriyle satışa çıkıyor. Kasım ayı itibariyle fiyat listesi ise şu şekilde:

T10F V1 RWD Standart Menzil: 1.884.980 TL

T10F V1 RWD Uzun Menzil: 2.195.600 TL

T10F V2 RWD Uzun Menzil: 2.370.930 TL

T10F V2 4More: 3.217.937 TL

TOGG T10X KASIM 2026 FİYAT LİSTESİ

Ekim ayında en çok satan otomobil listesinin başına oturan Togg’un T10X modelinin kasım ayı fiyat listesi ise şu şekilde:

T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.909.048 TL

T10X V1 RWD Uzun Menzil: 2.219.668 TL

T10X V2 RWD Uzun Menzil: 2.411.000 TL

T10X V2 4More Obsidiyen: 3.218.137 TL