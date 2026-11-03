Ekim ayında en çok satan otomobil markaları belli oldu! Pazar daraldı, ama markalar kapış kapış gitti

OTOMOBİL SATIŞLARI 2025 EKİM AYINA GÖRE YÜZDE 28,40 DARALDI

2026 Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,40 daralarak 64 bin 939 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 39,52 daralarak 15 bin 395 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 5 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,0 oranında daraldı.

Otomobil pazarı, 5 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 3,6 daralırken, hafif ticari araç pazarı,

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 3,4 oranında arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 7,5 artarken, hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 10,8 daraldı.