Ekim ayında en çok satan otomobil markaları belli oldu! Pazar daraldı, ama markalar kapış kapış gitti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinin açıklanmasıyla ekim ayında en çok satan otomobil markaları belli oldu. Dernek tarafından paylaşılan detaylara göre Türkiye’de otomotiv pazarı geçen yılın aynı dönemine göre 15,33 oranında daralırken, vatandaşlar tercihlerini bazı markalarda kullanmaya devam etti. İşte ayrıntılar…
Otomobil ve hafif ticari araç pazarında daralma ekim ayında da devam etti. Geçtiğimiz ay genel pazarda yüzde 30,84 oranında daralma yaşanırken, bu oran otomobil pazarında yüzde 28,40, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 39,52 oldu. 2026 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 yılı Ekim ayına göre yüzde 30,84 oranında daralarak 80 bin 334 adet oldu.
2026 Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,40 daralarak 64 bin 939 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 39,52 daralarak 15 bin 395 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 5 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,0 oranında daraldı.
Otomobil pazarı, 5 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 3,6 daralırken, hafif ticari araç pazarı,
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 3,4 oranında arttı.
Otomobil pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 7,5 artarken, hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 10,8 daraldı.
Otomobil pazarı segmentlere göre; pazarın yüzde 84,6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 390 bin 290 adetle yüzde 56,3 pay, B segmenti otomobiller 194 bin 132 adetle yüzde 28 pay aldı.
Otomobil pazarı gövde tiplerine göre; gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 66,6 pay, 461 bin 200 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 19,6 pay ve 135 bin 981 adet satış ile sedan, yüzde 13,2 pay ve 91 bin 234 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.
Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 281 bin 753 adetle yüzde 40,7 pay, hibrit otomobil satışları 229 bin 247 adetle yüzde 33,1 pay, elektrikli otomobil satışları 135 bin 979 adetle yüzde 19,6 pay ve dizel otomobil satışları 35 bin 268 adetle yüzde 5,1 pay, otogazlı otomobil satışları 10 bin 669 adetle yüzde 1,5 pay aldı.
Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre; 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 6 artarak yüzde 17,3 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 54,2 azalarak yüzde 2,3 pay aldı.
Otomatik şanzımanlı otomobiller; 674 bin 338 adetle yüzde 97,3 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 18 bin 578 adetle yüzde 2,7 pay aldı.
Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre; van gövde tipi yüzde 76,1 pay ve 145 bin 169 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken; kamyonet gövde tipi yüzde 9,6 pay ve 18 bin 347 adetle 2’nci sırada yer aldı.
Renault: 10 bin 686 adet
Volkswagen: 8 bin 434 adet
Togg: 6 bin 761 adet
Hyundai: 5 bin 500 adet
Toyota: 4 bin 898 adet
Peugeot: 4 bin 203 adet
Ford: 4 bin 80 adet
Fiat: 3 bin 902 adet
BMW: 3 bin 259 adet
Citroen: 3 bin 259 adet
Ekim ayında Tesla 25 adet satış rakamına ulaşırken,
Çinli otomobil markası Chery bin 308 adet satış gerçekleştirdi.
Diğer bir Çinli marka olan BYD ise 15 adet satış yaptı.