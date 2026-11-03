TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır

Ekim ayında en çok satan otomobil markaları belli oldu! Pazar daraldı, ama markalar kapış kapış gitti

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 11:55
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
1
Ekim ayında en çok satan otomobil markaları belli oldu! Pazar daraldı, ama markalar kapış kapış gitti

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinin açıklanmasıyla ekim ayında en çok satan otomobil markaları belli oldu. Dernek tarafından paylaşılan detaylara göre Türkiye’de otomotiv pazarı geçen yılın aynı dönemine göre 15,33 oranında daralırken, vatandaşlar tercihlerini bazı markalarda kullanmaya devam etti. İşte ayrıntılar…

2
Ekim ayında en çok satan otomobil markaları belli oldu! Pazar daraldı, ama markalar kapış kapış gitti

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında daralma ekim ayında da devam etti. Geçtiğimiz ay genel pazarda yüzde 30,84 oranında daralma yaşanırken, bu oran otomobil pazarında yüzde 28,40, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 39,52 oldu. 2026 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 yılı Ekim ayına göre yüzde 30,84 oranında daralarak 80 bin 334 adet oldu.

3
Ekim ayında en çok satan otomobil markaları belli oldu! Pazar daraldı, ama markalar kapış kapış gitti

OTOMOBİL SATIŞLARI 2025 EKİM AYINA GÖRE YÜZDE 28,40 DARALDI

2026 Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,40 daralarak 64 bin 939 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 39,52 daralarak 15 bin 395 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 5 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,0 oranında daraldı.
Otomobil pazarı, 5 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 3,6 daralırken, hafif ticari araç pazarı,

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 3,4 oranında arttı.
Otomobil pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 7,5 artarken, hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 10,8 daraldı.

4
Ekim ayında en çok satan otomobil markaları belli oldu! Pazar daraldı, ama markalar kapış kapış gitti

VERGİ ORANI DÜŞÜK ARAÇLAR TERCİH EDİLDİ

Otomobil pazarı segmentlere göre; pazarın yüzde 84,6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 390 bin 290 adetle yüzde 56,3 pay, B segmenti otomobiller 194 bin 132 adetle yüzde 28 pay aldı.

5
Ekim ayında en çok satan otomobil markaları belli oldu! Pazar daraldı, ama markalar kapış kapış gitti

SUV YİNE EN ÜST SIRADA

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre; gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 66,6 pay, 461 bin 200 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 19,6 pay ve 135 bin 981 adet satış ile sedan, yüzde 13,2 pay ve 91 bin 234 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

6
Ekim ayında en çok satan otomobil markaları belli oldu! Pazar daraldı, ama markalar kapış kapış gitti

EN ÇOK TERCİH EDİLENLER HALÂ BENZİNLİ ARAÇLAR 

Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 281 bin 753 adetle yüzde 40,7 pay, hibrit otomobil satışları 229 bin 247 adetle yüzde 33,1 pay, elektrikli otomobil satışları 135 bin 979 adetle yüzde 19,6 pay ve dizel otomobil satışları 35 bin 268 adetle yüzde 5,1 pay, otogazlı otomobil satışları 10 bin 669 adetle yüzde 1,5 pay aldı.

Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre; 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 6 artarak yüzde 17,3 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 54,2 azalarak yüzde 2,3 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 674 bin 338 adetle yüzde 97,3 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 18 bin 578 adetle yüzde 2,7 pay aldı.
Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre; van gövde tipi yüzde 76,1 pay ve 145 bin 169 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken; kamyonet gövde tipi yüzde 9,6 pay ve 18 bin 347 adetle 2’nci sırada yer aldı.

7
Ekim ayında en çok satan otomobil markaları belli oldu! Pazar daraldı, ama markalar kapış kapış gitti

EKİM AYINDA EN ÇOK SATAN İLK 10 MARKA

Renault: 10 bin 686 adet

8
Ekim ayında en çok satan otomobil markaları belli oldu! Pazar daraldı, ama markalar kapış kapış gitti

Volkswagen: 8 bin 434 adet

9
Ekim ayında en çok satan otomobil markaları belli oldu! Pazar daraldı, ama markalar kapış kapış gitti

Togg: 6 bin 761 adet

10
Ekim ayında en çok satan otomobil markaları belli oldu! Pazar daraldı, ama markalar kapış kapış gitti

Hyundai: 5 bin 500 adet

11
Ekim ayında en çok satan otomobil markaları belli oldu! Pazar daraldı, ama markalar kapış kapış gitti

Toyota: 4 bin 898 adet

12
Ekim ayında en çok satan otomobil markaları belli oldu! Pazar daraldı, ama markalar kapış kapış gitti

Peugeot: 4 bin 203 adet

13
Ekim ayında en çok satan otomobil markaları belli oldu! Pazar daraldı, ama markalar kapış kapış gitti

Ford: 4 bin 80 adet

14
Ekim ayında en çok satan otomobil markaları belli oldu! Pazar daraldı, ama markalar kapış kapış gitti

Fiat: 3 bin 902 adet

15
Ekim ayında en çok satan otomobil markaları belli oldu! Pazar daraldı, ama markalar kapış kapış gitti

BMW: 3 bin 259 adet

16
Ekim ayında en çok satan otomobil markaları belli oldu! Pazar daraldı, ama markalar kapış kapış gitti

Citroen: 3 bin 259 adet

17
Ekim ayında en çok satan otomobil markaları belli oldu! Pazar daraldı, ama markalar kapış kapış gitti

Ekim ayında Tesla 25 adet satış rakamına ulaşırken, 

18
Ekim ayında en çok satan otomobil markaları belli oldu! Pazar daraldı, ama markalar kapış kapış gitti

Çinli otomobil markası Chery bin 308 adet satış gerçekleştirdi. 

19
Ekim ayında en çok satan otomobil markaları belli oldu! Pazar daraldı, ama markalar kapış kapış gitti

Diğer bir Çinli marka olan BYD ise 15 adet satış yaptı.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.