Konya’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 45 yaralı var

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İstanbul
Antalya-Iğdır seferini yapan yolcu otobüsü, Isparta Beyşehir kara yolu Hüyük ilçesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, otobüste bulunan 45 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan ilk belirlemelere göre yaklaşık 40 kişinin durumunun hafif olduğu belirtilirken, 5 kişi Konya’ya, 3 kişi ise Seydişehir ilçesine hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.