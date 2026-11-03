Antalya-Iğdır seferini yapan yolcu otobüsü, Isparta Beyşehir kara yolu Hüyük ilçesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

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HABERİN ÖZETİ Konya’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 45 yaralı var Antalya-Iğdır seferini yapan yolcu otobüsü, Isparta Beyşehir kara yolu Hüyük ilçesi yakınlarında şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan 45 kişi yaralandı. Yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaklaşık 40 kişinin durumunun hafif olduğu belirtildi. 5 kişi Konya'ya, 3 kişi ise Seydişehir ilçesine sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

KAZADA ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazada, otobüste bulunan 45 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan ilk belirlemelere göre yaklaşık 40 kişinin durumunun hafif olduğu belirtilirken, 5 kişi Konya’ya, 3 kişi ise Seydişehir ilçesine hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.