3 Kasım 2026 döviz kurları | Dolar kurunda tarihi zirve

Döviz piyasasında 3 Kasım Salı günü hareketli başladı. Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar ve euro haftanın ikinci işlem gününü yükselişle açtı. İşte 3 Kasım 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...