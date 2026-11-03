3 Kasım 2026 döviz kurları | Dolar kurunda tarihi zirve

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İstanbul
Döviz piyasasında 3 Kasım Salı günü hareketli başladı. Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar ve euro haftanın ikinci işlem gününü yükselişle açtı. İşte 3 Kasım 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 49,9918 TL
Satış (TL): 50,0003 TL
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 55,9548 TL
Satış (TL): 56,0053 TL