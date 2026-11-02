MSB'den acı haber: Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Milli Savunma Bakanlığı Van'ın Çaldıran ilçesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin'in şehit olduğunu duyurdu. Şahin'in görev yeri olan Van'ın Çaldıran ilçesindeki Alparslan Hudut Karakolu sorumluluk sahasında rahatsızlanarak şehit olduğu bildirildi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yayımladığı taziye mesajında şunları ifade etti:
"Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."