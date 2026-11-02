Milli Savunma Bakanlığı Van'ın Çaldıran ilçesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin'in şehit olduğunu duyurdu. Şahin'in görev yeri olan Van'ın Çaldıran ilçesindeki Alparslan Hudut Karakolu sorumluluk sahasında rahatsızlanarak şehit olduğu bildirildi.

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MSB'den acı haber: Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit oldu Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 35

HABERİN ÖZETİ MSB'den acı haber: Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı, Van'ın Çaldıran ilçesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin'in rahatsızlanarak şehit olduğunu duyurdu. Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin, Alparslan Hudut Karakolu sorumluluk sahasında rahatsızlanarak şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit için taziye ve başsağlığı mesajı yayımladı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yayımladığı taziye mesajında şunları ifade etti:

"Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."