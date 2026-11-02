TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 21:37
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 21:58

MSB'den acı haber: Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit oldu

Van'ın Çaldıran ilçesinden şehit haberi geldi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin'in görev yaptığı sahada rahatsızlanarak şehit olduğu bildirildi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
MSB'den acı haber: Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 21:37
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 21:58

'ın ilçesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin'in şehit olduğunu duyurdu. Şahin'in görev yeri olan Van'ın Çaldıran ilçesindeki Alparslan Hudut Karakolu sorumluluk sahasında rahatsızlanarak şehit olduğu bildirildi.

MSB'den acı haber: Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit oldu

0:00 35
HABERİN ÖZETİ

MSB'den acı haber: Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit oldu

Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.
Milli Savunma Bakanlığı, Van'ın Çaldıran ilçesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin'in rahatsızlanarak şehit olduğunu duyurdu.
Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin, Alparslan Hudut Karakolu sorumluluk sahasında rahatsızlanarak şehit oldu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit için taziye ve başsağlığı mesajı yayımladı.
Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı yayımladığı taziye mesajında şunları ifade etti:

"Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

MSB'den acı haber: Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit oldu
ETİKETLER
#Van
#yaşar güler
#milli savunma bakanlığı
#çaldıran
#Oğuz Şahin
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.