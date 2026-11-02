Avrupa semalarında bomba paniği! Macaristan savaş uçağı havalandı, acil durum!

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İngiltere'nin başkenti Londra'dan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gitmek üzere havalanan Wizz-Air yolcu uçağı için bomba ihbarı yapıldı. İhbarın ardından Macaristan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı havalandı. Gripen tipi savaş jeti eşliğinde yolcu uçağı, Budapeşte Havalimanı'na indirildi.
Macaristan Savunma Bakanı Romulusz Ruszin-Szendi, olayın ardından yaptığı açıklamada, NATO hava savunma alarm sisteminin ALPHA alarmı verdiğini bildirdi. Bunun üzerine Macaristan Hava Kuvvetleri'ne ait Gripen tipi savaş uçağı dakikalar içinde havalandı.
Uçağın inişi öncesinde havalimanında itfaiye ekipleri, polis ve terörle mücadele birimleri hazır bekletildi. İnişin ardından uçak, havalimanındaki B5 park pozisyonuna alındı. İkinci pist geçici olarak uçuş trafiğine kapatıldı. Diğer iniş ve kalkışlar alternatif piste yönlendirildi.
Sky news'in haberine göre, Wizz Air tarafından yapılan açıklamada, uçağın güvenli şekilde iniş yaptığı belirtilerek, yetkililerin uçak ve yolcular üzerinde güvenlik incelemesi yürüttüğü aktarıldı. Havayolu şirketi, yetkililerle tam iş birliği içerisinde hareket ettiklerini ve yolcular ile mürettebatın güvenliğinin en büyük öncelikleri olduğunu vurguladı.
Macaristan Savunma Bakanı Ruszin-Szendi ise askeri personelin olası tehditlere karşı kısa sürede harekete geçebilecek kapasitede olduğunu belirterek, ülkenin hava sahasının güvenliğinin sağlanmasına yönelik müdahaleyi değerlendirdi.
Wizz Air tarafından aramada herhangi bir şey bulunamadığı açıklandı. Uçağın kısa süre içinde incelemelerin tamamlanmasının ardından Budapeşte'den kalkarak Sofya'ya doğru yolculuğuna devam etmesi bekleniyor.