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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 15:51
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 15:51

Soğutucular, buzdolapları fırına dönüştü! Marketlere siber saldırı

Belçika'da süpermarket zincirine siber saldırı düzenlendi. Marketin soğutucu ve buzdolaplarının sıcakları aniden yükseldi ve adeta birer fırına dönüştüler.

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Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Soğutucular, buzdolapları fırına dönüştü! Marketlere siber saldırı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 15:51
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 15:51

'nın RTL televizyonunun haberinde, Delhaize yönetiminin bu sabah saat 04.00 civarında mağaza müdürlerine gönderdiği kısa mesajla bazı mağazaların soğutma sistemlerinde ani sıcaklık artışı yaşandığı konusunda uyarıda bulunduğu aktarıldı.

Zincire bağlı çeşitli mağazalarda soğutucu ve özellikle dondurucuların sıcaklıklarının aniden yaklaşık 15 dereceye kadar yükseldiği belirtildi.

Soğutucular, buzdolapları fırına dönüştü! Marketlere siber saldırı

SOĞUTUCU KAMYONLARLA ÖNLEM

Sıcaklık artışının ardından mağaza yöneticileri ve çalışanların zararı en aza indirmek için acil önlemler aldığı, bazı işletmelerin ürünlerini korumak amacıyla soğutuculu kamyonlar getirdiği bildirildi.

Olayın ekonomik sonuçlarının şimdiden hissedilmeye başlandığı, etkilenen mağazalardan bazılarının soğuk zincirin korunamaması nedeniyle buzdolabı ve donduruculardaki ürünlerin tamamını atmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Özellikle taze ve dondurulmuş gıda ürünlerinde ciddi kayıplar yaşanabileceği belirtilirken, Delhaize grubunun soğutma sistemlerinden sorumlu biriminin soruna müdahale etmek üzere harekete geçtiği kaydedildi.

Olayın nedeni henüz doğrulanmazken, siber saldırı ihtimali üzerinde durulduğu aktarıldı.

Soğutucular, buzdolapları fırına dönüştü! Marketlere siber saldırı

LÜKSEMBURG'DA DA BENZER OLAY

Belçika basınında yer alan haberlerde, olaydan Delhaize'in ülkedeki yaklaşık 40 mağazasının etkilendiği ifade edildi. Şirketten yapılan açıklamada, 'da da bazı mağazaların etkilendiği, "bilişim sistemlerinde bir aksaklık yaşandığı" kaydedildi.

Diğer taraftan Carrefour ve Spar süpermarket zincirleri de olaydan etkilendiklerini duyurdu.

Carrefour'un yaklaşık 15 mağazasının bazı soğutucu ve dondurucu ünitelerinde aksaklık yaşandığı, sorunu çözmek için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

İsveç ve Estonya'da da bugün bazı market zincirlerinin soğutma sistemlerine siber saldırı düzenlenmesi sonucu dondurucu ve buzdolaplarındaki gıdaların bozulduğu bildirilmişti.

İLK KEZ FRANSA'DA OLMUŞTU

12 Ekim'de Fransa'da ünlü market zincirlerine yönelik siber saldırı sebebiyle birçok marketin dondurucu ve soğutucu dolaplarındaki ürünler, soğuk zincir bozulduğu için imha edilmişti.

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ETİKETLER
#Belçika
#Lüksemburg
#Carrefour
#Delhaize
#Spar
#Dünya
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