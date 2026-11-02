Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren 2026 yılı emlak vergisinin ikinci taksit ödeme dönemi başladı. Türkiye genelinde milyonlarca konut, arsa, arazi ve iş yeri sahibini ilgilendiren emlak vergisi ödemeleri için gözler kasım ayının sonuna çevrildi. Gayrimenkul sahiplerinin 2026 yılına ilişkin ikinci taksit ödemelerini kasım ayı içerisinde tamamlaması gerekiyor. Ödemesini geciktirenleri ise gecikme faizi beklerken, belirli şartları taşıyan vatandaşlar emlak vergisinden muaf tutulabiliyor.

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HABERİN ÖZETİ Emlak vergisinde ikinci taksit dönemi! Gayrimenkul uzmanı uyardı: Fazladan ödeme yapmış olabilirsiniz Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren 2026 yılı emlak vergisinin ikinci taksit ödeme dönemi başladı ve son ödeme tarihi 30 Kasım 2026 Pazartesi olarak açıklandı. Emlak vergisinin ikinci taksiti kasım ayı içerisinde ödenmelidir. Belirli şartları taşıyan emekliler, engelliler, ev hanımları, şehit yakınları ve gaziler emlak vergisinden muaf tutulabilmektedir. Emlak vergisi, gayrimenkulün bulunduğu belediyelere ödenir; tapu harcı ise alım satım sırasında ödenen farklı bir yüktümlülüktür. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Özelmacıklı, belediyelerin tahakkuk ettirdiği vergi tutarlarının kontrol edilmesini ve özellikle muafiyet hakkı olanların geçmiş ödemelerini incelemesini önermektedir. Çevre temizlik vergisi konutlarda su faturaları üzerinden tahsil edilirken, iş yerlerinde belediyelerce yıllık olarak tahakkuk ettirilip iki taksitte alınır.

Emlak vergisi ikinci taksitinin nasıl ödeneceği, kimlerin sıfır oranlı emlak vergisi uygulamasından yararlanabileceği ve son ödeme tarihini kaçıranları bekleyen yaptırımlar merak konusu oldu. Özellikle tek konutu bulunan emekliler başta olmak üzere engelliler, ev hanımları, şehit yakınları ve gazilerin yararlanabildiği vergi muafiyetinin şartları dikkat çekiyor.

EMLAK VERGİSİNDE MUAFİYET ŞARTLARI

Emlak vergisinde belirli şartları sağlayan vatandaşlar için sıfır oranlı vergi uygulaması bulunuyor. Emekliler, hiçbir geliri olmayan ev hanımları, engelliler, şehit yakınları ve gaziler bu kapsamda değerlendirilebiliyor. Ancak muafiyetten yararlanabilmek için taşınmazın niteliği, büyüklüğü ve kişinin gelir durumu gibi bazı koşulların sağlanması gerekiyor.

TAPU HARCI İLE EMLAK VERGİSİ AYNI ŞEY DEĞİL

Gayrimenkul sahiplerinin sıkça karıştırdığı iki ödeme olan tapu harcı ve emlak vergisi birbirinden farklı yükümlülükler. Emlak vergisi taşınmaz sahipliğine bağlı olarak belediyelere ödenirken tapu harcı, gayrimenkulün alım satım işlemi sırasında gündeme geliyor. Bu nedenle ev, arsa veya iş yeri sahibi olan vatandaşların iki ödeme arasındaki farkı bilmesi önem taşıyor.

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Özelmacıklı, Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e emlak vergisi ödemelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özelmacıklı, gayrimenkul sahiplerinin bilmesi gereken ödeme yöntemleri, muafiyet koşulları ve gecikme durumunda uygulanacak yaptırımlara ilişkin ev sahiplerine dikkat çeken uyarılarda bulundu.

"BELEDİYELERİN TAHAKKUK ETTİRDİĞİ TUTARLARIN KONTROL EDİLMESİNİ ÖNERİYORUZ"

Mustafa Özelmacıklı, emlak vergisinin her yıl iki eşit taksitte ödendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“2026 yılının ikinci taksit ödemeleri kasım ayı boyunca gerçekleştirilebilecek. Mükelleflerin gecikme zammıyla karşılaşmamaları için ödemelerini zamanında yapmaları önemli. Ayrıca bu yıl emlak vergisi değerlerinde yaşanan artışlar nedeniyle belediyelerin tahakkuk ettirdiği tutarların kontrol edilmesini öneriyoruz.”

KONUT SAHİPLERİNE RAYİÇ BEDEL UYARISI

2026–2029 döneminde uygulanacak yeni emlak vergisi değerlerine ilişkin düzenlemeyi hatırlatan Özelmacıklı, şunları söyledi:

“2026 yılı için hesaplanan bina ve arazi vergi değerlerinin, 2025 yılı değerlerinin iki kat fazlasını aşamayacağı hüküm altına alındı. Böylece bazı bölgelerde çok daha yüksek oranlarda belirlenen rayiç değer artışlarına yasal bir üst sınır getirildi. Ancak bu düzenlemeye rağmen emlak vergisine esas değerlerde önceki yıla göre üç kata kadar yükseliş yaşanabildi. Bu nedenle vatandaşlarımızın belediyeler tarafından hesaplanan vergi değerlerini kontrol etmeleri gerekiyor.”

EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF?

Emlak vergisinde bazı mükelleflerin indirimli bina vergisi oranından yararlanabildiğine dikkat çeken Mustafa Özelmacıklı, şu şekilde konuştu:

“Türkiye sınırları içerisinde brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip olan emekliler, engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri ile hiçbir geliri bulunmayan kişiler, mevzuatta belirtilen şartları sağlamaları halinde sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanabiliyor. Bu kapsamdaki vatandaşlarımızın belediyelerine başvurarak haklarını kontrol etmelerini öneriyoruz.”

2026 YILINDA EV ALACAKLAR DİKKAT

Yıl içerisinde gayrimenkul satın alanların emlak vergisi yükümlülüklerine de değinen Özelmacıklı, şu ifadeleri söyledi:

“Emlak vergisi mükellefiyeti, taşınmazın satın alındığı yılı takip eden yıldan itibaren başlıyor. Dolayısıyla 2026 yılında gayrimenkul satın alan kişiler, bu taşınmazları için 2027 yılından itibaren emlak vergisi mükellefi olacak. Ancak satın alma öncesinde taşınmazın geçmiş dönem vergi borçlarının kontrol edilmesi büyük önem taşıyor. Ayrıca yeni maliklerin ilgili belediyeye emlak vergisi bildirimlerini yasal süre içerisinde yapmaları gerekiyor.”

GEÇMİŞ YILLARDA FAZLADAN VERGİ ÖDEMİŞ OLABİLİRSİNİZ

Emlak vergisinde muafiyet hakkından haberdar olmayan vatandaşların geçmiş dönem ödemelerini de kontrol edebileceğini belirten Mustafa Özelmacıklı, şu sözleri kullandı:

“Özellikle emekliler ve diğer muafiyet kapsamındaki vatandaşlarımız, şartları taşıdıkları halde geçmiş yıllarda emlak vergisi ödemiş olabilirler. Bu kişilerin belediyelerine başvurarak durumlarını inceletmeleri ve şartların oluşması halinde zamanaşımı süreleri içerisinde geçmiş ödemelerin iadesini talep etmeleri mümkün olabiliyor.”

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNDE KONUT VE İŞ YERLERİ FARKLI

Belediyelerin emlak vergisiyle birlikte çevre temizlik vergisinin ikinci taksit ödemelerine ilişkin de bildirimler göndermeye başladığını belirten Özelmacıklı, şunları söyledi:

“Konutlarda çevre temizlik vergisi genel olarak su faturaları üzerinden tahsil ediliyor. Bu nedenle konut sahiplerinin ayrıca ikinci taksit çevre temizlik vergisi ödemesi gerekmiyor. Ancak iş yerleri ve diğer şekillerde kullanılan binalarda çevre temizlik vergisi belediyeler tarafından yıllık olarak tahakkuk ettirilerek iki taksitte tahsil ediliyor. Mükelleflerin bu ayrımı dikkate almaları önemli.”

ÖDEMELER BELEDİYE ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Emlak vergisinin taşınmazın bulunduğu belediyeye ödendiğini belirten Mustafa Özelmacıklı, şu şekilde konuştu:

“Ödemeler belediye veznelerinden, belediyelerin resmi internet sitelerinden ve uygun olan belediyelerde e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Mükelleflerimizin ödeme öncesinde geçmiş dönem borçlarını, tahakkuk eden tutarları ve varsa muafiyet durumlarını kontrol etmeleri faydalı olacaktır.” açıklamasında bulundu.

Özelmacıklı ayrıca gayrimenkul alım satımı yapan vatandaşların belediye borçlarını kontrol etmeleri gerektiğini, emlak vergisi borçlarının tapu devir işlemlerinde sorun oluşturabileceğini hatırlattı.

SON TARİHİ KAÇIRMAYIN

2026 yılı emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi ikinci taksit ödemeleri için son gün 30 Kasım 2026 Pazartesi.