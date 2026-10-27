Ev sahipleri dikkat! Ödemeler için '30 Kasım' uyarısı: Gecikme faizi uygulanacak
Gayrimenkul sahiplerinin 2026 yılı emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri 1 Kasım 2026 itibarıyla başlıyor. 30 Kasım'a kadar sürecek olan ödeme takviminde vadesinde yatırılmayan vergi borçlarına aylık %3,7 gecikme faizi uygulanacak.
Türkiye genelinde milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren 2026 yılı emlak vergisi 2. taksit ödeme süreci 1 Kasım itibarıyla başlıyor. Son ödeme tarihinin 30 Kasım 2026 olarak belirlendiği süreçte, vadesinde ödenmeyen taksitler için aylık %3,7 oranında gecikme faizi uygulanacak.
HABERİN ÖZETİ
Ev sahipleri dikkat! Ödemeler için '30 Kasım' uyarısı: Gecikme faizi uygulanacak
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2026 yılı emlak vergisi 2. taksit ödemeleri 1 Kasım'da başlayıp 30 Kasım'da sona erecek ve vadesinde ödenmeyen taksitlere %3,7 aylık gecikme faizi uygulanacak.
Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri 1 Kasım - 30 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Vadesinde ödenmeyen taksitler için aylık %3,7 oranında gecikme faizi uygulanacak.
Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki 3.000.000 TL emlak vergi değerine sahip bir konut için bina vergisi 6.000 TL, taşınmaz kültür varlıklarını koruma katkı payı 600 TL olmak üzere toplam 6.600 TL vergi ödenecek ve 2. taksit tutarı 3.300 TL olacak.
Emlak vergisi ödemeleri belediye vezneleri, e-Devlet, belediyelerin çevrimiçi sistemleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabilecek.
Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene sahip, hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler, sadece SGK aylığı alan emekliler, gaziler, engelliler ve şehitlerin dul ve yetimleri emlak vergisinden muaf tutulacak.
Emlak vergisi artış mevzuatında yapılan düzenlemeyle, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yılın yeniden değerleme oranının tamamı kadar artış uygulanacak.
EMLAK VERGİSİ 2. TAKSİT TAKVİMİ VE YAPTIRIMLAR (2026)
Ödeme Başlangıç Tarihi:1 Kasım 2026
Son Ödeme Tarihi:30 Kasım 2026
Aylık Gecikme Faizi Oranı:%3,7
Faiz Örneği: Zamanında ödenmeyen 6.000 TL tutarındaki vergi borcu, ilk ayın sonunda gecikme faiziyle birlikte 6.222 TL’ye yükseliyor.
ÖRNEK VERGİ HESAPLAMASI (BÜYÜKŞEHİR KONUT TARİFESİ)
2026 yılı emlak vergisi değerlerine göre büyükşehir sınırları içinde yer alan bir konutun vergi ve katkı payı dökümü:
2026 Yılı Emlak Vergi Değeri:3.000.000 TL
Bina Vergi Oranı (Büyükşehir - Binde 2):6.000 TL
Taşınmaz Kültür Varlıklarını Koruma Katkı Payı (%10):600 TL
Toplam Ödenecek Vergi Tutarı:6.600 TL
(Ödemeler iki eşit taksitte yapıldığı için 2. taksit tutarı: 3.300 TL)
ÖDEME KANALLARI VE MUAFİYET ŞARTLARI
Emlak vergisi ödeme süreçleri ve sıfır oranlı vergi (muafiyet) uygulamasının detayları şu şekildedir:
Ödeme Yapılabilecek Noktalar: Mülkün bağlı bulunduğu belediye vezneleri, e-Devlet kapısı, belediyelerin çevrimiçi ödeme sistemleri ve anlaşmalı banka hesapları.
Kimler Ödeyecek: Mevcut gayrimenkul sahipleri ile 2025 yılı içinde yeni gayrimenkul satın alan mükellefler.
Sıfır Oranlı Vergi (Muafiyet) Kapsamı: Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene sahip olan;
Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler,
Sadece SGK aylığı alan emekliler,
Gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri.
(Hisseli dahi olsa birden fazla evi olanlar muafiyet hakkından yararlanamıyor).
EMLAK VERGİSİ ARTIŞ MEVZUATINDAKİ DEĞİŞİKLİK
Yapılan düzenlemeyle Emlak Vergisi Kanunu'nda yeniden değerleme oranı uygulaması güncellendi:
Eski Uygulama: Takip eden ara yıllarda yeniden değerleme oranının yarısı (%50) kadar artış yapılıyordu.
Yeni Uygulama: Mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yılın yeniden değerleme oranının tamamı (%100) kadar artış uygulanacak (2027, 2028 ve 2029 yılları için geçerli).