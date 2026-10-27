Ev sahipleri dikkat! Ödemeler için '30 Kasım' uyarısı: Gecikme faizi uygulanacak

2026 yılı emlak vergisi 2. taksit ödemeleri 1 Kasım'da başlayıp 30 Kasım'da sona erecek ve vadesinde ödenmeyen taksitlere %3,7 aylık gecikme faizi uygulanacak.

Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri 1 Kasım - 30 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Vadesinde ödenmeyen taksitler için aylık %3,7 oranında gecikme faizi uygulanacak.

Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki 3.000.000 TL emlak vergi değerine sahip bir konut için bina vergisi 6.000 TL, taşınmaz kültür varlıklarını koruma katkı payı 600 TL olmak üzere toplam 6.600 TL vergi ödenecek ve 2. taksit tutarı 3.300 TL olacak.

Emlak vergisi ödemeleri belediye vezneleri, e-Devlet, belediyelerin çevrimiçi sistemleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabilecek.

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene sahip, hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler, sadece SGK aylığı alan emekliler, gaziler, engelliler ve şehitlerin dul ve yetimleri emlak vergisinden muaf tutulacak.