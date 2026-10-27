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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 10:15

Kiralık sürücülerle 25 milyon TL'lik vurgun: 1 otomobili 7 kez kurgu kazada kullanmışlar

Adana merkezli düzenlenen sigorta dolandırıcılığı operasyonunun yeni detayları ortaya çıktı. Şebekenin, araç sahipleriyle anlaşarak kiralık sürücülerle kurgu kazalar yaptığı ve sigorta şirketlerini yaklaşık 25 milyon TL zarara uğrattıkları belirlendi.

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Editor
 Özge Sönmez
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Kiralık sürücülerle 25 milyon TL'lik vurgun: 1 otomobili 7 kez kurgu kazada kullanmışlar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 10:15

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılarına yönelik 2022 yılında çalışma başlattı. 4 yıl süren incelemelerde şebekenin tüm yöntemleri deşifre edildi. Bir otomobilin 7 farklı kurgu kazada kullanıldığı tespit edilirken, sigorta şirketlerini yaklaşık 25 milyon TL zarara uğrattıkları belirlendi. 

Kiralık sürücülerle 25 milyon TL'lik vurgun: 1 otomobili 7 kez kurgu kazada kullanmışlar

5 FARKLI KİŞİYE SATILMIŞ GİBİ YAPMIŞLAR

Ayrıca bir aracın 5 farklı kişiye satılmış gibi gösterildiği ve her defasında farklı sigorta şirketlerinden zorunlu trafik sigortası yaptırıldığı tespit edildi.

Kiralık sürücülerle 25 milyon TL'lik vurgun: 1 otomobili 7 kez kurgu kazada kullanmışlar

KİRALIK SÜRÜCÜLERLE KAZA KURGULAMIŞLAR

Şebekenin kurgu kazalarda "kiralık sürücü" kullandığı da ortaya çıktı. İddiaya göre şüpheliler, araç sahipleriyle anlaşarak temin ettikleri araçlara kiralık sürücüler buldu ve planlanan noktalarda kazalar gerçekleştirdi.

Kiralık sürücülerle 25 milyon TL'lik vurgun: 1 otomobili 7 kez kurgu kazada kullanmışlar

Şüphelilerin kaza öncesinde sokaklarda keşif yaptığı, güvenlik kameralarının görmediği noktaları belirledikten sonra kazaları gerçekleştirdiği tespit edildi. Ancak şüpheliler keşiflerine rağmen yine de kameralara yakalandı. Kaza sonrası tutanaklarıyla anlaşmalı kaportacılara götürülen araçların, anlaşmalı eksperler aracılığıyla onarılmış gibi gösterildiği öne sürüldü. Sigorta şirketlerinden ödeme alındıktan sonra paranın şebeke üyeleri arasında paylaştırıldığı belirlendi.

25 MİLYONLUK ZARAR

Bu yöntemle 77 kurgu kazada 98 farklı aracın kullanıldığı ve yaklaşık 25 milyon TL haksız kazanç sağlandığı öne sürüldü.
Adana merkezli , Kahramanmaraş, Konya, Çankırı, Kastamonu ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonun ardından 58 şüpheli tutuklanırken, 28 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Tutuklananlar arasında sigorta acentesi sahibi ve çalışanları, eksperler, kaportacılar, kiralık sürücüler ile araç sahiplerinin de bulunduğu belirtildi.

Kiralık sürücülerle 25 milyon TL'lik vurgun: 1 otomobili 7 kez kurgu kazada kullanmışlar
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ETİKETLER
#kayseri
#adana
#sigorta
#Adana Emniyet Müdürlüğü
#Dolandırıcılık Büro Amirliği
#Yaşam
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