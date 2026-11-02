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Gündem
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 23:04
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 23:04

İstanbul Valiliği'nden kuvvetli sağanak uyarısı: Önümüzdeki 2 saate dikkat

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son radar verilerini paylaşarak vatandaşları uyardı. Önümüzdeki 2 saatlik periyotta kent genelinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği duyuruldu.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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İstanbul Valiliği'nden kuvvetli sağanak uyarısı: Önümüzdeki 2 saate dikkat
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 23:04
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 23:04

, ’nün son hava tahmin verilerine dayandırarak kent geneli için acil durum uyarısı yayınladı.

Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji radarından alınan anlık veriler doğrultusunda önümüzdeki 2 saatlik periyotta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.

İstanbul Valiliği'nden kuvvetli sağanak uyarısı: Önümüzdeki 2 saate dikkat

SEL, SU BASKINI VE ULAŞIMDA AKSAMALARA DİKKAT

Valilik açıklamasında, aniden bastırması beklenen şiddetli yağışın beraberinde getirebileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;

İlimizde, meteoroloji radarından alınan verilere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 mm) sağanak ve gök gürültülü beklenmektedir.

, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."

https://x.com/TC_istanbul/status/2117338472113434872

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#İstanbul
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#meteoroloji genel müdürlüğü
#İstanbul Valiliği
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