İstanbul Valiliği'nden kuvvetli sağanak uyarısı: Önümüzdeki 2 saate dikkat

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin verilerine dayandırarak kent geneli için acil durum uyarısı yayınladı.

Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji radarından alınan anlık veriler doğrultusunda önümüzdeki 2 saatlik periyotta İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.

SEL, SU BASKINI VE ULAŞIMDA AKSAMALARA DİKKAT

Valilik açıklamasında, aniden bastırması beklenen şiddetli yağışın beraberinde getirebileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;

İlimizde, meteoroloji radarından alınan verilere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.

Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."

https://x.com/TC_istanbul/status/2117338472113434872