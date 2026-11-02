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Gündem
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 21:50
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 21:50

Antalya'da şiddetli sağanak yağış ev yaktı: Yıldırım isabet eden ev alev alev yandı

Antalya'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak ve gök gürültülü yağış sırasında Kepez ilçesinde bir müstakil eve yıldırım isabet etti. Yıldırımın etkisiyle çıkan yangında ev küle dönerek kullanılamaz hale gelirken, olay esnasında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Antalya'da şiddetli sağanak yağış ev yaktı: Yıldırım isabet eden ev alev alev yandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 21:50
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 21:50

'da yıldırımın isabet ettiği müstakil ev, çıkan yangında küle döndü. Olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı bildirildi.

Antalya'da şiddetli sağanak yağış ev yaktı: Yıldırım isabet eden ev alev alev yandı

ANTALYA’DA SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış uyarısında bulunduğu Antalya'da akşam saatlerinde bir anda başlayan sağanak, kentin farklı noktalarında etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar ve yayalar zor anlar yaşadı.

Antalya'da şiddetli sağanak yağış ev yaktı: Yıldırım isabet eden ev alev alev yandı

YILDIRIM İSABET EDEN EV ALEV ALEV YANDI

Kentte yağış aralıklarla devam ederken, ilçesinde bir müstakil eve yıldırım isabet etti. Göçerler Mahallesi 5370. Sokak'taki evde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. 

Antalya'da şiddetli sağanak yağış ev yaktı: Yıldırım isabet eden ev alev alev yandı

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Evde yangın esnasında kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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ETİKETLER
#Antalya
#kepez
#meteoroloji genel müdürlüğü
#Antalya Büyükşehir Belediyesi
#Göçerler Mahallesi
#Gündem
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