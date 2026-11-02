Bodrum’u sağanak vurdu: Dere taştı, otomobil denize sürüklendi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde devam eden sağanak yağış hayatı felç etti. Birçok ev ve iş yerini su basarken, bir otomobil denize sürüklendi.
Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından Bodrum’da sağanak yağış gece saatleri itibariyle etkili olmaya başladı.
Kentte metrekareye 46 kilogram yağış düştü.
Yağış sonucu 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı.
Mazı Mahallesi'ndeki Hurma Deresi'nin debisinin yükselmesiyle 1 araç denize sürüklendi. İhbar üzerine AFAD, itfaiye ve Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Denizdeki aracın kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Yalıkavak Mahallesi'nde caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafik kazaları meydana gelirken, Deveci Salih Caddesi'nde bir araç devrildi, bir istinat duvarı da çöktü.
Kara yollarında biriken sular ekiplerce tahliye edildi, tıkanan derelerde çalışma yapıldı.
İlçede yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.