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Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 13:49
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 13:53

Araç sahipleri dikkat! Bozuk yol ve çukur hasarını cebinizden ödemeyin: Kaskonuz yoksa bile parayı alabilirsiniz

Yollardaki bozukluklar ve çukurlar nedeniyle hemen her gün kazalar yaşanıyor. Ancak araç sahipleri oluşan zararı tek başına ödemek zorunda değil. Çünkü sürücüler, ispatlamaları halinde zararlarını kasko poliçesi kapsamında sigorta şirketlerinden karşılayabilir. Öte yandan kasko poliçesi bulunmayan sürücüler ise sorumlu idari kuruma dava açarak zararı tazmin edebilir.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Araç sahipleri dikkat! Bozuk yol ve çukur hasarını cebinizden ödemeyin: Kaskonuz yoksa bile parayı alabilirsiniz
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 13:49
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 13:53

Avukat Talha Duman, yollardaki bozukluk ve çukurlar nedeniyle oluşan tek taraflı kazalardaki zararın kasko poliçesi kapsamında sigorta şirketlerinden nasıl karşılanabileceği hususunda kritik detaylar aktardı.

HABERİN ÖZETİ

Araç sahipleri dikkat! Bozuk yol ve çukur hasarını cebinizden ödemeyin: Kaskonuz yoksa bile parayı alabilirsiniz

Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
Yollardaki bozukluk veya altyapı çalışmaları nedeniyle meydana gelen tek taraflı kazalarda oluşan araç hasarlarının, kasko poliçesi veya sorumlu idari kurumlardan nasıl tazmin edilebileceğine dair hukuki yollar açıklandı.
Bozuk yol kaynaklı tek taraflı kazalarda hasarın kasko poliçesi kapsamında karşılanabilmesi için kolluk güçlerine tutanak tutturulmalı ve 5 iş günü içinde sigorta şirketine ihbarda bulunulmalıdır.
Sigorta şirketi ödeme yapmazsa, şirketin üye olması durumunda ortalama 4-6 ayda sonuçlanan Sigorta Tahkim Komisyonuna veya önce arabuluculuk şartı aranarak asliye ticaret mahkemesine başvurulabilir.
Geçen yıl Sigorta Tahkim Komisyonunda yaklaşık 800 bin uyuşmazlık dosyası incelenip çözümlenmiştir.
Kasko poliçesi olmayan araç sahipleri; kolluk tutanağı, kaza yeri fotoğrafları ve masraf faturalarıyla birlikte öncelikle kazanın gerçekleştiği yoldan sorumlu idari kuruma dilekçeyle başvurmalıdır.
İdari kurumdan 30 gün içinde yanıt gelmemesi halinde, 60 gün içinde idare mahkemesine tam yargı davası açılarak maddi hasar tazmin edilebilir.
Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.

ARAÇ SAHİPLERİ HAKLARINI BİLMEDİĞİ İÇİN ZARARI CEBİNDEN ÖDÜYOR

Altyapı çalışması, çukur ya da yola yanlış takılan kapağa çarpılması veya sürtülmesi gibi durumlarda ortaya çıkan tek taraflı kazalarda da kasko poliçesi kapsamında sigorta şirketleri tarafından onarım sağlanması gerektiğini belirten Duman, vatandaşların bu durumu yeterince bilmediklerini, kaza meydana geldikten sonra doğrudan kendi ceplerinden masrafı karşıladıklarını ve bunun da haklarını bilmemelerinden dolayı sürücülere maddi yük oluşmasına neden olduğunu söyledi.

Araç sahipleri dikkat! Bozuk yol ve çukur hasarını cebinizden ödemeyin: Kaskonuz yoksa bile parayı alabilirsiniz

ÖNCELİKLE KAZANIN İSPATLANMASI GEREKİYOR

Böyle bir durumla karşılaşan sürücülerin yapması gerekenleri anlatan Duman, şunları kaydetti:

"Kazayı ispat edilmek için önce kolluk kuvvetlerine haber verilmesi gerekir. Gelen kolluk güçlerinin tutmuş olduğu tek taraflı kaza tespit tutanağı ile birlikte bu durum ispatlanabiliyor. Tutanağın ardından sürücünün 5 iş günü içinde sigorta şirketine gerekli evrak ile birlikte ihbarda bulunması gerekiyor. Başvuru neticesinde şirketin zararı karşılama yönünde ödeme yapması veya bu ödemeyi reddetmesi lazım. Ödeme yaparsa vatandaşın zararı karşılanmış oluyor."

Araç sahipleri dikkat! Bozuk yol ve çukur hasarını cebinizden ödemeyin: Kaskonuz yoksa bile parayı alabilirsiniz

BİRDEN FAZLA ÇÖZÜM YOLU VAR

Sigorta şirketi ödeme yapmazsa uygulamada birden fazla çözüm yolunun bulunduğunu belirten Duman, bunlardan birinin sigorta şirketlerinin üye olduğu Sigorta Tahkim Komisyonu olduğunu ifade etti.

Bu komisyonda sigortacılıktan doğan uyuşmazlıkların çözümlendiğini anlatan Duman, şöyle konuştu:

"Burada verilen kararlar, mahkemelerce verilen kararlar niteliğinde sayılıyor ve icrası kabil kararlar oluyor ancak şöyle bir durum var burada: Sigorta Tahkim Komisyonunda kasko poliçesinden kaynaklı zararlara başvuru yapabilmemiz için muhatap sigorta şirketinin tahkim komisyonundaki üye kuruluşların arasında yer alması gerekir."

Geçen yıl bu komisyonlarda yaklaşık 800 bin uyuşmazlık dosyasının incelendiğini ve çözümlendiğini belirten Duman, "Burada ortalama yargı süresi 4-6 ayda neticeleniyor. Genel dava yoluna göre gerçekten daha kısa bir yol oluyor. Tarafların daha mutlu olduğu, parasına daha kısa sürede ulaşabildiği bir yol oluyor." şeklinde konuştu.

Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru yapılamayan durumlarda ise vatandaşların genel dava yoluna giderek asliye ticaret mahkemesine başvurmaları gerektiğini söyleyen Duman, "Asliye ticaret mahkemesine dava açmadan önce arabuluculuk başvurusu yapıyorsunuz. Bu süreçte anlaşabilirseniz eğer, yine daha hızlı bir sonuca ulaşabiliyorsunuz. Anlaşamazsanız da ticaret mahkemesine giderek sigorta şirketinden maddi hasarı talep ve tazmin edebilirsiniz." dedi.

Araç sahipleri dikkat! Bozuk yol ve çukur hasarını cebinizden ödemeyin: Kaskonuz yoksa bile parayı alabilirsiniz

KASKOSU OLMAYANLARIN ZARARI DA SORUMLU İDARİ KURUM TARAFINDAN KARŞILANMALI

Kasko poliçesi bulunmayan araçların karıştığı, altyapı çalışması veya bozuk yoldan dolayı meydana gelen kazalarda araçlardaki hasarın sorumlu idari kurum tarafından karşılanması gerektiğini belirten Avukat Muhammed Cemil İmamoğulları da bu konuda sürücülerin yapması gerekenleri anlattı.

İmamoğulları, "Öncelikle kaza meydana geldikten hemen sonra kolluk güçlerinden yardım alarak kaza tespit tutanağı tutmanızı öneririm. Aynı zamanda kaza yerinden fotoğraf ve aracınızda oluşan kazanın masrafını belirten faturalar da alınmalıdır." diye konuştu.

Araç sahipleri dikkat! Bozuk yol ve çukur hasarını cebinizden ödemeyin: Kaskonuz yoksa bile parayı alabilirsiniz

“30 GÜNDE CEVAP GELMEZSE TAM YARGI DAVASI AÇILABİLİR”

Kazayla ilgili tüm evrakı topladıktan sonra taraf teşkilinin sağlanmasının önem arz ettiğini belirten İmamoğulları, şunları söyledi:

"Kaza yaptığınız alanın sorumluluğu hangi idari kuruma aitse o kuruma karşı idari dava açmalısınız. Bunun için öncelikle o idari kuruma zararın giderilmesi için dilekçeyle başvuru yapmanız gerekir. 30 gün içerisinde idari kurumdan başvuru için herhangi bir yanıt gelmez ise 60 gün içerisinde idare mahkemesine giderek tam yargı davası açabilirsiniz. Bu dava neticesinde de aracınızda oluşan maddi hasarı idari kurumdan tazmin edebilirsiniz."

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ETİKETLER
#Talha Duman
#Sigorta Tahkim Komisyonu
#Muhammed Cemil İmamoğulları
#Idari Kurum
#Asliye Ticaret Mahkemesi
#Gündem
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