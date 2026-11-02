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İslam Memiş'ten altın yatırımcısına 'kırmızı kodlu' ev ve araba uyarısı

KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 14:55
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 15:01
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1
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına 'kırmızı kodlu' ev ve araba uyarısı

Altın fiyatlarındaki gerileme yatırımcıların şu an gündeminde. Güvenli liman olarak görülen altında yaşanan değer kaybı piyasalardaki hareketliliği de bir taraftan artırmış durumda. 

Peki altındaki bu düşüşün arkasında hangi etkenler var? Bu gerileme geçici mi yoksa daha büyük bir düzeltme sürecinin bir başlangıcı mı? 

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş gelişmeleri TGRT Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in öngörüleri şöyle: 

 

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İslam Memiş'ten altın yatırımcısına 'kırmızı kodlu' ev ve araba uyarısı

"BASKININ BEL KEMİĞİ PETROL FİYATLARI"

"Altın fiyatları geçen haftayı sert düşüşle tamamladı. Uluslararası piyasalarda uluslararası altın 3.975 dolar seviyesine kadar gerilerken gram altın TL fiyatı yine 6.257 lira seviyesine kadar gerilediğini gördük. Yeni haftanın ilk işlem günündeyiz, Kasım ayının ilk haftasındayız ve cılız bir tepki alımı var. Yüzde bir civarında bir yükseliş olduğunu gözlemliyoruz. Gümüş tarafında da yüzde iki buçuk civarında bir yükseliş var.

 

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İslam Memiş'ten altın yatırımcısına 'kırmızı kodlu' ev ve araba uyarısı

Neden bu kadar sert geriledi? Sorusunun cevabı şurada saklı: Bir, jeopolitik gerilim tırmandığı için yani Amerika, İran'ı tekrar vuracak endişesiyle birlikte Brent petrolün varil fiyatı geçen hafta 122 dolar seviyesine kadar yükseldi. Yatırımcılar bu korku ve panikle Amerikan tahvil faizlerine ve dolara yöneliyor. Doların güçlü olduğu, dolar karşısındaki bütün varlıkların sadece altın üzerinde değil, kripto para piyasasında, borsalarda, euro tarafında, gümüş tarafında sert düşüşle haftayı tamamladık. Yani burada bel kemiği petrol, petrol fiyatları yükselmeye devam ettikçe altın tarafındaki baskının da devamını gözlemliyoruz."

 

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İslam Memiş'ten altın yatırımcısına 'kırmızı kodlu' ev ve araba uyarısı

"ALTIN BORCU OLANLAR İÇİN FİYATLAR %50 AŞAĞIDA VE UCUZ"

"Şimdi burada yatırımcıyı iki grupta değerlendirmek lazım. Elinde altın bulunduran yatırımcısı bir de almak için doğru zaman mı diye soran yatırımcılar var.

Şimdi ayrı tarafta şöyle değerlendiriyoruz: Gram altın TL fiyatı yine ons altını takip etmeye devam ediyor. Yani dolardan destek görmüyor gram altın. Şu anda 6.280 lira seviyesinde. Geçen yıl bu vakitler 5.627 lira seviyesindeydi gram altın. Bu ne demek oluyor? Altın uzun vadeli yatırımcısını üzmüyor.

 

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İslam Memiş'ten altın yatırımcısına 'kırmızı kodlu' ev ve araba uyarısı

Ama kısa vadeye baktığımız zaman bu Ocak ayında 8.157 lira seviyesine kadar yükselerek bir ayda gramında 2.000 lira yükseldi. Bir manipülasyon fiyatlaması vardı. Yıllık getirisini bir ayda verdi. Savaş manipülasyonuyla birlikte baskılandı. Ve önümüzdeki yıl, 2027 yılının yaz aylarında düğün planlayan bir yatırımcı varsa, altın borcu olan bir yatırımcı varsa biz diyoruz ki bizim nazarımızda sektörel bazda bu fiyatlar bizim nazarımızda düşük. Hatta değerinin %50 aşağısında, biz böyle görüyoruz olayı. Çünkü altın puslu havaları sever; savaş, enflasyon, belirsizlik... Ama biz bu yıl savaşı da gördük, enflasyonu da gördük, belirsizliği de gördük. O yüzden fiyatlar bize ucuz kalıyor. Ama bir yıl vadeli bekleyen yatırımcılar için."

 

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İslam Memiş'ten altın yatırımcısına 'kırmızı kodlu' ev ve araba uyarısı

"NAKDE İHTİYACINIZ YOKSA EV VEYA ARABA ALMAYACAKSANIZ BEKLEYİN"

"Elinde altın bulunduran yatırımcısına diyoruz ki: Eğer nakide ihtiyacınız yoksa, ev almayacaksın, araba almayacaksın... Bekle!

Örnek verelim: Çeyrek altın Ocak ayında 13 bin liraydı, şimdi 10 bin 500 - 10 bin 600 lira civarında. Kenarda çeyrek altın duruyor. Orada bir değer kaybı yok, çeyrek çeyrek olarak duruyor. Nakide de ihtiyacın yok, gram altının gram altın olarak kenarda durmaya devam ediyor. O yüzden nakit ihtiyacı olmayanların beklemesi gereken bir süreçten geçiyoruz."

 

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İslam Memiş'ten altın yatırımcısına 'kırmızı kodlu' ev ve araba uyarısı

"DEVLETLER ALTIN SATIYOR, ÜÇ ÜLKE TOPLUYOR"

"Peki neden baskılanıyor? Savaş var, enflasyon var... Büyük tabloya baktığımız zaman karşımıza şöyle bir gerçek çıkıyor:

Körfez ülkeleri nakit ihtiyacından dolayı, Avrupa ülkeleri nakit ihtiyacından dolayı altın satmak zorunda kalıyor. Ve Amerika, Rusya, Çin gibi ülkeler de düşük fiyattan bu altınları topluyor."

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