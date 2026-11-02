İslam Memiş'ten altın yatırımcısına 'kırmızı kodlu' ev ve araba uyarısı

"ALTIN BORCU OLANLAR İÇİN FİYATLAR %50 AŞAĞIDA VE UCUZ"

"Şimdi burada yatırımcıyı iki grupta değerlendirmek lazım. Elinde altın bulunduran yatırımcısı bir de almak için doğru zaman mı diye soran yatırımcılar var.

Şimdi ayrı tarafta şöyle değerlendiriyoruz: Gram altın TL fiyatı yine ons altını takip etmeye devam ediyor. Yani dolardan destek görmüyor gram altın. Şu anda 6.280 lira seviyesinde. Geçen yıl bu vakitler 5.627 lira seviyesindeydi gram altın. Bu ne demek oluyor? Altın uzun vadeli yatırımcısını üzmüyor.