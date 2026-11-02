Altın yatırımcısına soğuk duş! Zafer Ergezen canlı yayında dip rakamı açıkladı

Altında yükseliş beklentisi yerini sert düşüş endişesine bıraktı. 4.000 doların altına sarkan ons altında 3.650 ve 3.400 dolar senaryoları gündeme geldi. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, TGRT Haber canlı yayınında "Daha düşebilir" diyerek yatırımcıya kritik seviyeleri açıkladı.

ALTINDA NEDEN BU KADAR SERT BİR DÜŞÜŞ YAŞANDI?

Zafer Ergezen: Buradaki düşüşün en büyük nedenlerinden biri yüksek petrol fiyatları ve yüksek faizler. Bunun etkisini görüyoruz. Ancak özellikle ekim ayı içerisinde başka bir gelişmeyi daha fazla görmeye başladık. Küresel yatırımcılar, başta ABD olmak üzere, riskli varlıklardan daha az riskli varlıklara doğru geçiş yapmaya başladı. Yani bu ne demek? Daha çok faiz getirisi sağlayan mevduata ve tahvillere yöneliş başladı. Bundan dolayı genel anlamda petrol fiyatları yükselse bile tahvil faizlerinde yükseliş görmüyoruz. Tam tersine geri çekilme yaşanıyor. Ancak bu durum altın ve gümüş gibi varlıklardan da çıkışlara yol açtı. Para çıkışlarıyla birlikte satış baskısının arttığını gördük.

Zaten hep birlikte konuşuyoruz. Yüksek petrol fiyatları maalesef altına yaramıyor. Tam da bunları konuşurken bu etkinin yeniden ortaya çıktığını görüyoruz. Bundan dolayı altın tarafında satışlar var. Eğer küresel yatırımcıların faiz ve tahvillere yönelişi başladıysa satış baskısının bir süre daha devam edeceğini öngörebiliriz.

Bu hafta ABD'de seçimler var. Seçimlerin ardından ABD Başkanı Trump, İran'la kalıcı bir anlaşma ihtimaline vurgu yapmıştı. Eğer böyle bir anlaşma gerçekleşirse piyasalarda hızlı bir değişim görebiliriz. Hem altın hem de gümüşte alımlar artabilir. Altında ons bazında yeniden 4.400 dolar seviyesinin aşılması, gram altında ise 7.000 TL'nin üzerine çıkılması mümkün olabilir. Ancak savaş devam eder ve petrol fiyatları yüksek kalırsa altın ve gümüş üzerindeki baskının bir süre daha sürmesi beklenebilir.

ALTIN DAHA NE KADAR DÜŞEBİLİR?

Zafer Ergezen: Daha ne kadar düşebilir, en kötü seviye görüldü mü? Maalesef en kötü seviye henüz görülmedi. Eğer savaş sona ermez ve mevcut koşullar devam ederse daha aşağı seviyelerin görülme ihtimali var.

Dolar bazında baktığımızda ilk hedef seviyeler 3.650 dolar olabilir. İlk önemli destek seviyemiz ise 3.900 dolar. Açıkçası bu seviyenin kolay kolay kırılmasını beklemiyorum. Bir süredir bu seviyelerde oyalanıyoruz. Ayrıca bu bölgede merkez bankalarının alımlarının da geldiğini söylemek gerekiyor.

Ancak bir miktar daha satış görürsek, yani savaş devam ederse ve seçimler sonrasında da olumlu bir gelişme yaşanmazsa 3.650 dolar seviyesinin görülme ihtimali yüksek.

Gram altın tarafında ise 5.900-6.000 TL civarı çok güçlü bir destek seviyesi. Bu seviyenin altına gelmesini de çok fazla beklemiyorum.

Diyelim ki savaş sona ermedi, tam tersine şiddetli saldırılar ve yeniden çatışmalar başladı. O zaman görebileceğimiz en kötü seviyenin 3.400 dolar olduğunu düşünüyorum. En kötü senaryoda bile ons altında 3.400 doların altına inilmesini beklemiyorum.

Bu senaryoların gerçekleşme ihtimaline baktığımızda, savaşın sona ermediği bir tabloda 3.650 dolar seviyesinin görülme ihtimalini yüzde 51 olarak değerlendiriyorum. Eğer seçimler sonrasında bir anlaşma sağlanamaz ve saldırılar yeniden başlarsa 3.400 dolar seviyesinin görülme ihtimali de yine yüzde 51 civarında. Ancak çatışmalar yeniden başlamaz ve şiddetlenmezse bir süre daha yatay piyasa görme ihtimalimiz yüksek. Yani 3.900 dolar civarında dalgalanan bir ons altın görebiliriz.

MEVCUT SEVİYELER ALIM İÇİN UYGUN MU?

Zafer Ergezen: Öncelikle yatırımcının hangi vadede yatırım yaptığını bilmesi gerekiyor. Kısa, orta veya uzun vadeli yatırımcı olmasına göre değerlendirme değişir.

Eğer kısa vadeli bir yatırımcıysanız bu seviyelerde beklemenizi tavsiye ederim. Ancak orta ve uzun vadeli bir yatırımcıysanız bu seviyelerden ilk kademe alımların yapılmasının uygun olacağını düşünüyorum. İkinci kademe alımlar 3.650 dolar, son alımlar ise 3.400 dolar seviyesinden yapılabilir.

Yani bir yatırım miktarınız varsa ve bunun belirli bir kısmını altına ayırdıysanız, bu tutarı üçe bölerek kademeli alım yapabilirsiniz. İlk alımı 3.900 dolar seviyelerinden, ikinci alımı 3.650 dolardan, son alımı da 3.400 dolar seviyelerinden gerçekleştirebilirsiniz. Orta ve uzun vadede bu seviyelerin yatırımcıya getiri sağlayabileceğini düşünüyorum.

Ancak şunu da unutmamak gerekiyor: 2027 yılının ikinci yarısına kadar çok fazla olumlu bir tablo beklemiyorum. O dönemde faiz indirimlerini yeniden konuşmaya başlayacağız. O zaman yukarı yönlü yeni trendler oluşabilir. Dolayısıyla yatırım yaparken vade beklentisini de dikkate almak gerekiyor. Özetle, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için bu seviyeler yavaş yavaş alım bölgeleri olmaya başladı. Ancak kısa vadede riskler hâlâ yüksek.

AYNI SENARYOLAR GÜMÜŞ İÇİN DE GEÇERLİ Mİ?

Zafer Ergezen: Aynı senaryolar gümüş için de geçerli. Ancak şunu söyleyebiliriz: Olumsuz senaryoda, yani savaşın devam ettiği bir tabloda gümüş çok daha olumsuz etkilenebilir. Buna karşılık alım yapmayı düşünüyorsanız ve savaşın sona ereceğine inanıyorsanız olumlu senaryoda gümüş, altına kıyasla çok daha güçlü bir performans gösterebilir.

Uzun pozisyon, yani alım yönlü bir yatırım düşünülüyorsa ilk etapta altın yerine gümüşü tercih etmek daha fazla kazanç sağlayabilir. Çünkü gümüşte çok sert satışlar gördük. Yüksek petrol fiyatları yüksek enflasyona ve yüksek faizlere yol açıyor. Bu da gümüşe yönelik talebin azalmasına neden oluyor.

Tam tersine, petrol fiyatlarının düşeceği ve bir anlaşmanın sağlanacağı olumlu senaryoda; düşen petrol fiyatları, gerileyen enflasyon, düşen faizler ve artan büyüme beklentisi gümüşe altına kıyasla çok daha olumlu yansıyacaktır.

Kısaca özetlemek gerekirse, piyasalarda bir anlaşma olacağını düşünerek alım yapmayı planlıyorsanız gümüşün yükseliş potansiyeli altına göre daha yüksek görünüyor. Ancak kötümser senaryoda da gümüşün aşağı yönlü hareket alanı daha geniş. Altın buradan yüzde 20 düşebilirken gümüşteki düşüş daha fazla olabilir. Yükseliş potansiyeli açısından da gümüşün altından daha güçlü olacağını söyleyebiliriz.