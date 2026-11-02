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Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 14:15
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 14:15

Trump, İran savaşının sorumluluğunu üzerine yıkacak bir ABD'li yetkili arıyor!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmayı değerlendirdiği, bu sırada da savaşın sorumluluğunu üzerine yıkacağı bir ABD'li yetkili aradığı öne sürüldü. Trump'ın Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'in performanslarını sorguladığı iddia edildi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Trump, İran savaşının sorumluluğunu üzerine yıkacak bir ABD'li yetkili arıyor!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 14:15
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 14:15

The Atlantic dergisinin yönetiminden yetkililer ve ABD Başkanı 'a yakın danışmanlara dayandırdığı haberine göre, Trump, İran'ı müzakere masasına oturtmak amacıyla askeri operasyonları yeniden başlatmayı değerlendiriyor.

Trump'a yakın danışmanlar, yeni saldırıların 3 Kasım'da düzenlenecek ara seçimlerden kısa süre sonra başlayabileceğini belirtti.

Trump, İran savaşının sorumluluğunu üzerine yıkacak bir ABD'li yetkili arıyor!

TRUMP SUÇLAYACAK BİRİLERİNİ ARIYOR

Trump'ın savaşın sorumluluğu için "suçlayacak" isim aradığını savunan danışmanlar, ABD Başkanı'nın Hegseth ve Caine'in savaş sürecindeki performanslarına ilişkin yönetim dışındaki yakın çevresinin görüşlerine başvurduğunu ileri sürdü.

Danışmanlar, Hegseth'in savaşın süresini ve gidişatını Trump'a sürekli olumlu yansıttığını ve kendisine duymak istediklerini söylediğini iddia etti.

Trump, İran savaşının sorumluluğunu üzerine yıkacak bir ABD'li yetkili arıyor!

PENTAGON'DAN İDDİAYA YALANLAMA

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell, Hegseth'in Trump'a ve Beyaz Saray'ın üst düzey yetkililerine operasyonların mevcut durumuna ilişkin tüm bilgileri sunduğunu aktararak iddiaları reddederken, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly de Hegseth ve Caine'e güven duyduklarını, iki ismin de Trump'ın hedefleriyle uyum içinde çalıştığını kaydetti.

Trump, İran savaşının sorumluluğunu üzerine yıkacak bir ABD'li yetkili arıyor!

TRUMP ASKERİ SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Ayrıca, ABD'li yetkililer, Hegseth ve Caine'in geçen hafta Beyaz Saray'da Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'e askeri seçenekler sunduğunu belirtti.

Yetkililer, Trump'ın önündeki seçenekler arasında İran'a birkaç saatten birkaç haftaya kadar sürebilecek saldırılar düzenlenmesi, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasının sürdürülmesi ve askeri müdahale tehdidinin devam ettirilmesinin de yer aldığını savundu.

Danışmanlar ve yönetimden bir yetkili, ABD Başkanı'nın henüz saldırıların yeniden başlatılması yönünde emir vermediğini ancak kararını son ana kadar gizli tutabileceğini ifade etti.

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#donald trump
#ABD
#Sean Parnell
#The Atlantic
#Anna Kelly
#Dünya
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