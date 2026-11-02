Güney Kore ile Kuzey Kore sınırında gizemli olay: Asker bilinci ve yaralı bulundu

Güney Kore ordusu yetkilileri, ülkenin Kuzey Kore sınırındaki Cheorwon bölgesinde görev yapan bir astsubayın yaralı ve bilinçsiz halde bulunduğunu belirtti. Yonhap'ın haberine göre, yaralanan astsubayın daha sonra hayatını kaybettiğini bildiren yetkililer, olayın kesin nedeninin belirlenmesine yönelik soruşturma başlatıldığını kaydetti.

KÖPRÜDE GİZEMLİ PATLAMA

Güney Kore ile Kuzey Kore'yi ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'de (DMZ) eylülde yürütülen arama çalışması sırasında patlama meydana gelmiş, olayda Güney Koreli 3 subay yaralanmıştı.

Seul yönetimi olaydan Pyongyang'ı sorumlu tutarken, Kuzey Kore ise iddiaları reddetmişti.