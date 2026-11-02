Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Güney Kore'de Yonhap Haber Ajansına özel röportaj verdi. Türkiye ile Güney Kore arasındaki iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Sinop Nükleer Güç Santrali projesi, savunma sanayisi, yapay zeka ve ulaştırma yatırımları hakkında açıklamalarda bulundu.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nükleer enerji mesajı: Nihai karar için 3 şart Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'de Yonhap Haber Ajansı'na verdiği özel röportajda Türkiye-Güney Kore iş birliği, Sinop Nükleer Güç Santrali projesi, savunma sanayisi, yapay zeka ve ulaştırma yatırımları hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinop Nükleer Güç Santrali projesine ilişkin teknik ve ekonomik koşulların değerlendirilmeye devam ettiğini ve iki ülke arasındaki iş birliği sürecinin sürdüğünü belirtti. Güney Kore'nin Türk yapımı PD170 uçak motoruna yönelik ilgisine değinen Erdoğan, bu kapsamda KEPCO ile ön fizibilite çalışmaları yürütüldüğünü söyledi. Erdoğan, Türkiye ile Güney Kore arasındaki savunma sanayii iş birliği için önemli fırsatlar bulunduğunu, insansız hava araçları, motor teknolojileri ve elektronik sistemler alanlarında ortak çalışmaların artırılabileceğini ifade etti. Hürmüz Boğazı çevresindeki risklere işaret eden Erdoğan, uluslararası ticaret için güvenilir alternatif rotalar geliştirmenin hayati önem taşıdığını vurguladı. Güney Kore'nin Türkiye'deki ulaştırma ve lojistik projelerine daha fazla katılım göstermesini arzu ettiğini belirtti.

Güney Kore'nin Türk yapımı PD170 uçak motoruna yönelik ilgisine de değinen Erdoğan, Türkiye'nin bu kapsamda Güney Kore'nin devlet destekli elektrik şirketi Korea Electric Power Corporation (KEPCO) ile kapsamlı ön fizibilite çalışmaları yürüttüğünü belirtti.

Sinop Nükleer Güç Santrali projesine ilişkin teknik ve ekonomik koşulların değerlendirilmeye devam ettiğini aktaran Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliği sürecinin sürdüğünü ifade etti.

NÜKLEER ENERJİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kore ile bu konuda yürüttüğümüz müzakerelere oldukça büyük bir önem atfediyoruz. Koreli dostlarımızın nükleer enerji konusundaki deneyimlerinin çok iyi farkındayız" ifadelerini kullandı.

Nihai kararın elektrik üretim maliyetleri, finansman koşulları ve projenin Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkılar dikkate alınarak verileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diğer ülkelerle olan temaslarımızı hesaba katıyor ve olası tüm seçenekleri ulusal çıkarlarımız ışığında inceliyoruz" dedi.

SAVUNMA SANAYİİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Güney Kore arasındaki savunma sanayii iş birliğinin geliştirilmesi için önemli fırsatlar bulunduğunu söyledi. Güney Kore'nin Türkiye'nin geliştirdiği PD170 turbodizel uçak motoruna gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, insansız hava araçları, motor teknolojileri ve elektronik sistemler alanlarında ortak çalışmaların artırılabileceğini ifade etti.

Savunma sanayisinin yanı sıra yarı iletkenler, robotik ve yapay zeka gibi ileri teknoloji alanlarında da iş birliğini genişletmek istediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz, bu beklentileri somut girişimlere dönüştürmek, şirketlerimiz için iş fırsatlarını kolaylaştırmak ve karşılıklı yatırımları artırmaktır" diye konuştu.

HÜRMÜZ BOĞAZI

Küresel enerji piyasalarında ve uluslararası ticaret yollarında yaşanan gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürmüz Boğazı çevresindeki risklere işaret ederek, "Mevcut kriz, uluslararası ticaret için güvenilir alternatif rotalar geliştirmenin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir." dedi.

Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki ulaşım ve lojistik bağlantılarını güçlendirmek için çalışmalar yürüttüğünü aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi Hicaz Demiryolu'nun yeniden canlandırılmasına yönelik planları da gündeme getirdi.

ULAŞTIRA VE LOJİSTİK PROJELERİ

Güney Kore'nin Türkiye'deki ulaştırma ve lojistik projelerine daha fazla katılım göstermesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koreli şirketlerin Türkiye'nin bölgesel ulaştırma ve lojistik yatırımlarına daha fazla katılım göstermesini arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.