Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kritik Güney Kore ziyareti başladı. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un daveti üzerine Türkiye saati ile dün akşam yola çıkan Erdoğan, sabaha karşı başkent Seul'e ulaştı.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 yıl sonra Güney Kore'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un daveti üzerine başkent Seul'e kritik bir ziyaret başlattı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Seul Seongnam Hava Üssü'nde Kore Ticaret Bakanı Park Jung-sung ve Büyükelçi Fatih Yıldız tarafından karşılandı. Ziyarette Erdoğan'a Dışişleri, Enerji, Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji bakanlarının da yer aldığı bir heyet eşlik ediyor. 4 Kasım'a kadar sürecek ziyaret kapsamında Erdoğan'ın 3 Kasım Salı günü Lee Jae Myung ile resmi bir görüşme gerçekleştirmesi ve çeşitli anlaşmalar imzalanması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Kore ziyareti süresince Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

ERDOĞAN'A HAVALİMANINDA KARŞILAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Seul Seongnam Hava Üssü’ne varışlarında Kore Ticaret Bakanı Park Jung-sung tarafından karşılandı. Karşılamada, Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçisi Fatih Yıldız ve eşi Nesrin Yıldız da hazır bulundu.

4 BAKAN EŞLİK EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Seul ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 4 Kasım'a kadar sürecek ziyaret kapsamında 3 Kasım Salı günü Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile resmi bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması ve ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek çeşitli anlaşmaların imzalanması hedefleniyor.

CEVDET YILMAZ VEKALET EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore'ye ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Konuya ilişkin tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2-4 Kasım tarihleri arasında Güney Kore'ye ziyareti dolayısıyla dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.