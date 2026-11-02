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Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 07:06
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 07:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 yıl sonra Güney Kore'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un daveti üzerine Seul'e gitti. Erdoğan ve beraberindeki heyet havalimanında Kore Ticaret Bakanı Park Jung-sung tarafından karşılandı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 07:06
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 07:32

Cumhurbaşkanı 'ın kritik ziyareti başladı. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un daveti üzerine Türkiye saati ile dün akşam yola çıkan Erdoğan, sabaha karşı başkent 'e ulaştı.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 yıl sonra Güney Kore'de

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un daveti üzerine başkent Seul'e kritik bir ziyaret başlattı.
Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Seul Seongnam Hava Üssü'nde Kore Ticaret Bakanı Park Jung-sung ve Büyükelçi Fatih Yıldız tarafından karşılandı.
Ziyarette Erdoğan'a Dışişleri, Enerji, Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji bakanlarının da yer aldığı bir heyet eşlik ediyor.
4 Kasım'a kadar sürecek ziyaret kapsamında Erdoğan'ın 3 Kasım Salı günü Lee Jae Myung ile resmi bir görüşme gerçekleştirmesi ve çeşitli anlaşmalar imzalanması planlanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Kore ziyareti süresince Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

ERDOĞAN'A HAVALİMANINDA KARŞILAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Seul Seongnam Hava Üssü’ne varışlarında Kore Ticaret Bakanı Park Jung-sung tarafından karşılandı. Karşılamada, Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçisi Fatih Yıldız ve eşi Nesrin Yıldız da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 yıl sonra Güney Kore'de

4 BAKAN EŞLİK EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Seul ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 yıl sonra Güney Kore'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 4 Kasım'a kadar sürecek ziyaret kapsamında 3 Kasım Salı günü Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile resmi bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması ve ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek çeşitli anlaşmaların imzalanması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 yıl sonra Güney Kore'de

CEVDET YILMAZ VEKALET EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore'ye ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı vekalet edecek.

Konuya ilişkin tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2-4 Kasım tarihleri arasında Güney Kore'ye ziyareti dolayısıyla dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

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ETİKETLER
#Güney Kore
#Recep Tayyip Erdoğan
#Cevdet Yılmaz
#seul
#Lee Jae-myung
#Gündem
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