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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 21:45
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 22:03

Güney Kore'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sıcak mesaj: Hedef daha güçlü işbirliği

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Seul ziyareti öncesinde savunma sanayisi, ekonomi ve enerjide işbirliğini güçlendirme mesajı verdi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Güney Kore'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sıcak mesaj: Hedef daha güçlü işbirliği
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 21:45
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 22:03

Cumhurbaşkanı 'ın Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un davetine icabetle "TUR" uçağıyla 'e hareket ettiği sıralarda Myung'dan sıcak bir mesaj paylaşımı geldi.

Güney Kore'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sıcak mesaj: Hedef daha güçlü işbirliği

0:00 90
HABERİN ÖZETİ

Güney Kore'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sıcak mesaj: Hedef daha güçlü işbirliği

Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un davetine icabetle Seul'e hareketi sırasında Lee'den işbirliği mesajı içeren bir paylaşım geldi.
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Güney Kore'de ağırlayacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Lee, savunma sanayisi başta olmak üzere ekonomi, enerji ve diğer alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesini ve iki ülke halkına somut faydalar sağlayacak neticeler elde edilmesini temenni etti.
Türkiye ile Güney Kore arasındaki bağların Kore Savaşı'na dayandığına ve zor zamanlarda birbirine destek olan bu iki ülke arasındaki bağların stratejik ortaklık düzeyine çıkarıldığına dikkat çekildi.
Erdoğan'ın ziyaretinin, Türkiye ile Güney Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 70. yıl dönümünün kutlanacağı 2027 yılı öncesinde gerçekleşeceği belirtildi.
Lee, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin daha güçlü bir işbirliğine dönüşmesini temenni ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini içtenlikle karşıladığını ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
Güney Kore'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sıcak mesaj: Hedef daha güçlü işbirliği

İŞBİRLİĞİ MESAJI

Güney Kore Devlet Başkanı Lee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Seul ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan'ı Güney Kore'de ağırlayacak olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Lee, "Bu ziyaret vesilesiyle savunma sanayisi başta olmak üzere ekonomi, enerji ve diğer alanlardaki işbirliğimizi daha da geliştirmeyi ve iki ülke halkına somut faydalar sağlayacak neticeler elde etmeyi temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Güney Kore'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sıcak mesaj: Hedef daha güçlü işbirliği

KORE SAVAŞI'NDA OLUŞAN BAĞLARI HATIRLATTI

Lee, ile Güney Kore arasındaki bağların Kore Savaşı'na dayandığına dikkati çekerek, zor zamanlarda birbirine destek olan bu iki ülke arasındaki bağların stratejik ortaklık düzeyine çıkarıldığını hatırlattı.

Erdoğan'ın ziyaretinin, Türkiye ile Güney Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 70. yıl dönümünün kutlanacağı 2027 yılı öncesinde gerçekleşeceğine dikkati çeken Lee, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin daha güçlü bir işbirliğine dönüşmesini temenni etti.

Lee, paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devlet ziyaretini milletimizle birlikte içtenlikle karşılıyorum. Hoş geldiniz, Sayın Cumhurbaşkanı!" ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#Güney Kore
#Türkiye
#Recep Tayyip Erdoğan
#seul
#Lee Jae-myung
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