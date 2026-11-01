Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un davetine icabetle "TUR" uçağıyla Seul'e hareket ettiği sıralarda Myung'dan sıcak bir mesaj paylaşımı geldi.

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Güney Kore'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sıcak mesaj: Hedef daha güçlü işbirliği Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 90

HABERİN ÖZETİ Güney Kore'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sıcak mesaj: Hedef daha güçlü işbirliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un davetine icabetle Seul'e hareketi sırasında Lee'den işbirliği mesajı içeren bir paylaşım geldi. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Güney Kore'de ağırlayacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Lee, savunma sanayisi başta olmak üzere ekonomi, enerji ve diğer alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesini ve iki ülke halkına somut faydalar sağlayacak neticeler elde edilmesini temenni etti. Türkiye ile Güney Kore arasındaki bağların Kore Savaşı'na dayandığına ve zor zamanlarda birbirine destek olan bu iki ülke arasındaki bağların stratejik ortaklık düzeyine çıkarıldığına dikkat çekildi. Erdoğan'ın ziyaretinin, Türkiye ile Güney Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 70. yıl dönümünün kutlanacağı 2027 yılı öncesinde gerçekleşeceği belirtildi. Lee, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin daha güçlü bir işbirliğine dönüşmesini temenni ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini içtenlikle karşıladığını ifade etti.

İŞBİRLİĞİ MESAJI

Güney Kore Devlet Başkanı Lee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Seul ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan'ı Güney Kore'de ağırlayacak olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Lee, "Bu ziyaret vesilesiyle savunma sanayisi başta olmak üzere ekonomi, enerji ve diğer alanlardaki işbirliğimizi daha da geliştirmeyi ve iki ülke halkına somut faydalar sağlayacak neticeler elde etmeyi temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

KORE SAVAŞI'NDA OLUŞAN BAĞLARI HATIRLATTI

Lee, Türkiye ile Güney Kore arasındaki bağların Kore Savaşı'na dayandığına dikkati çekerek, zor zamanlarda birbirine destek olan bu iki ülke arasındaki bağların stratejik ortaklık düzeyine çıkarıldığını hatırlattı.

Erdoğan'ın ziyaretinin, Türkiye ile Güney Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 70. yıl dönümünün kutlanacağı 2027 yılı öncesinde gerçekleşeceğine dikkati çeken Lee, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin daha güçlü bir işbirliğine dönüşmesini temenni etti.

Lee, paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devlet ziyaretini milletimizle birlikte içtenlikle karşılıyorum. Hoş geldiniz, Sayın Cumhurbaşkanı!" ifadelerini kullandı.