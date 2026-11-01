Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'ye gidiyor

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İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Seul ziyaretini İletişim Başkanı Burhanettin Duran duyurdu:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Lee Jae Myung’un davetine icabetle, 1-4 Kasım 2026 tarihlerinde Seul’u ziyaret edeceklerdir.
Ziyaret çerçevesinde 3 Kasım Salı günü yapılacak resmî görüşmelerde, iki ülke arasındaki Stratejik Ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak; güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır. Ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgeler de akdedilecektir."