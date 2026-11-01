Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Seul ziyaretini İletişim Başkanı Burhanettin Duran duyurdu:

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'ye gidiyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung'un daveti üzerine 1-4 Kasım 2026 tarihlerinde Seul'u ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında 3 Kasım Salı günü resmî görüşmeler yapılacak. Görüşmelerde iki ülke arasındaki Stratejik Ortaklık ilişkileri ele alınacak. Güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak. Ziyaret vesilesiyle ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgeler akdedilecek.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Lee Jae Myung’un davetine icabetle, 1-4 Kasım 2026 tarihlerinde Seul’u ziyaret edeceklerdir.

Ziyaret çerçevesinde 3 Kasım Salı günü yapılacak resmî görüşmelerde, iki ülke arasındaki Stratejik Ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak; güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır. Ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgeler de akdedilecektir."

https://x.com/burhanduran/status/2116845765318332741