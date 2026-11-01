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Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 13:55
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 13:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'ye gidiyor

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1-4 Kasım 2026 tarihlerinde Güney Kore'yi ziyaret edecek. Erdoğan'ın ziyaretinde iki ülke arasındaki iş birlikleri, güncel ve bölgesel konular masaya yatırılacak.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'ye gidiyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 13:55
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 13:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini İletişim Başkanı duyurdu:

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'ye gidiyor

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung'un daveti üzerine 1-4 Kasım 2026 tarihlerinde Seul'u ziyaret edecek.
Ziyaret kapsamında 3 Kasım Salı günü resmî görüşmeler yapılacak.
Görüşmelerde iki ülke arasındaki Stratejik Ortaklık ilişkileri ele alınacak.
Güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.
Ziyaret vesilesiyle ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgeler akdedilecek.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

"Cumhurbaşkanımız Sayın , Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Lee Jae Myung’un davetine icabetle, 1-4 Kasım 2026 tarihlerinde Seul’u ziyaret edeceklerdir.

Ziyaret çerçevesinde 3 Kasım Salı günü yapılacak resmî görüşmelerde, iki ülke arasındaki Stratejik Ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak; güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır. Ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgeler de akdedilecektir."

https://x.com/burhanduran/status/2116845765318332741

ETİKETLER
#Burhanettin Duran
#Recep Tayyip Erdoğan
#seul
#Lee Jae-myung
#Kore Cumhuriyeti
#Gündem
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