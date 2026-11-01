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Dünya
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Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 11:30

Kuzey Kore'nin misket bombaları 120 bin ila 130 bin metrekarelik alanı küle çevirebiliyor!

Kuzey Kore bu kez misket bombalı savaş başlığını test etti. Taktik balistik füzelere entegre edilmek üzere geliştirilen misket bombalarının 120 bin ila 130 bin metrekarelik alanı 'küle çevirebilme' potansiyeline sahip olduğu belirtildi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Kuzey Kore'nin misket bombaları 120 bin ila 130 bin metrekarelik alanı küle çevirebiliyor!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 11:30

'den nükleer silah ve programı nedeniyle uluslararası toplumun eleştirilerine hedef olurken, dikkat çeken bir savunma hamlesi daha yaptı. 

Pyongyang yönetiminden yapılan açıklamada, taktik balistik füzelere entegre edilmek üzere geliştirilen "Standart Tip 2" isimli misket bombalı savaş başlığının dün test edildiği bildirildi. 

120-130 BİN METREKARELİK ALANI KÜLE ÇEVİREBİLİR

Kore İşçi Partisi (WPK) Merkez Askeri Komisyonu Üyesi Orgeneral Kim Jong Sik'in denetiminde test edilen savaş başlığının 120 bin ila 130 bin metrekarelik alanı "küle çevirebilme" potansiyeline sahip olduğu aktarıldı. Açıklamada, yapılan denemenin silah sisteminin imha kapasitesini doğruladığı vurgulandı.

Kuzey Kore'nin misket bombaları 120 bin ila 130 bin metrekarelik alanı küle çevirebiliyor!

TÜM BİRLİKLER KULLANACAK!

İsmi açıklanmayan Kuzey Kore Füze İdaresi Genel Direktörünün, "Misket bombalı savaş başlıklarını özel ve standart amaçlara göre 4 kategoriye ayırıyoruz. Bunların, operasyonel amaçlarına ve hedeflerine uygun şekilde ayrılarak yıl sonuna kadar tüm birliklerin kullanımına sunulmasını sağlayacağız" dediği aktarıldı.

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ETİKETLER
#Kuzey Kore
#balistik füze
#Kore İşçi Partisi
#Standart Tip 2
#Kim Jong Sik
#Dünya
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