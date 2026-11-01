Kuzey Kore'nin misket bombaları 120 bin ila 130 bin metrekarelik alanı küle çevirebiliyor!

Kuzey Kore'den nükleer silah ve balistik füze programı nedeniyle uluslararası toplumun eleştirilerine hedef olurken, dikkat çeken bir savunma hamlesi daha yaptı.

Pyongyang yönetiminden yapılan açıklamada, taktik balistik füzelere entegre edilmek üzere geliştirilen "Standart Tip 2" isimli misket bombalı savaş başlığının dün test edildiği bildirildi.

120-130 BİN METREKARELİK ALANI KÜLE ÇEVİREBİLİR

Kore İşçi Partisi (WPK) Merkez Askeri Komisyonu Üyesi Orgeneral Kim Jong Sik'in denetiminde test edilen savaş başlığının 120 bin ila 130 bin metrekarelik alanı "küle çevirebilme" potansiyeline sahip olduğu aktarıldı. Açıklamada, yapılan denemenin silah sisteminin imha kapasitesini doğruladığı vurgulandı.

TÜM BİRLİKLER KULLANACAK!

İsmi açıklanmayan Kuzey Kore Füze İdaresi Genel Direktörünün, "Misket bombalı savaş başlıklarını özel ve standart amaçlara göre 4 kategoriye ayırıyoruz. Bunların, operasyonel amaçlarına ve hedeflerine uygun şekilde ayrılarak yıl sonuna kadar tüm birliklerin kullanımına sunulmasını sağlayacağız" dediği aktarıldı.