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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 21:45
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 21:45

Binance'e saldırının arkasında Kuzey Kore mi var? Milyonların beklediği açıklama geldi! Kullanıcılara tarih verildi

Kripto para borsası Binance'e saldırının ardında Kuzey Koreli hackerların olduğu iddia edilirken kurumun yöneticisi Richard Teng, platformun gördüğü zararın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Teng, kullanıcılara, sistemin ne zaman kullanıma açılacağını da duyurdu.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Binance'e saldırının arkasında Kuzey Kore mi var? Milyonların beklediği açıklama geldi! Kullanıcılara tarih verildi
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 21:45
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 21:45

Siber saldırıyla sarsılan kripto para borsası 'in yaklaşık 6.3 milyar dolara yakın varlığını etkileyen olayın ardından kayıpları önlemek için yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın zincir üstünde donduruldu. 

HABERİN ÖZETİ

Binance'e saldırının arkasında Kuzey Kore mi var? Milyonların beklediği açıklama geldi! Kullanıcılara tarih verildi

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Siber saldırıya uğrayan kripto para borsası Binance, yaklaşık 6,3 milyar dolarlık varlığı etkileyen olay sonrası kayıpların tamamının SAFU ve şirket öz kaynaklarından karşılanacağını duyurdu.
Saldırının ardından kayıpları önlemek amacıyla yaklaşık 3 milyar dolarlık varlık zincir üstünde donduruldu.
TRM Labs, güçlü istihbarat verilerine dayanarak saldırının Kuzey Kore'nin seçkin hacker birimi 'TraderTraitor' tarafından yapıldığı sonucuna vardı.
Binance Co-CEO'su Richard Teng, müşteri fonlarının etkilenmediğini, yalnızca şirketin kendi sıcak cüzdanının hedef alındığını ve kayıpları karşılamak üzere 6,34 milyar doların üzerinde fon ayrıldığını belirtti.
Saldırganın 'sıcak cüzdan' üzerinde yetki almak için 'EIP-7702' çoklu imza protokolünü kullandığı ve izleri yok eden bir mekanizmayla karmaşık bir saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.
Çalışmaların 40 saat içinde tamamlanması, kullanıcıların pazar gününden önce para çekebilmesi ve pazartesiye kadar kapsamlı bir 'Rezerv Kanıtı' raporu yayımlanması hedefleniyor.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.

Konuyla ilgili kurum açıklamasında "Binance, tüm kayıpları Kullanıcılar İçin Güvenli Varlık Fonu'ndan (SAFU) ve şirketin kendi öz kaynaklarından karşılayacaktır" denildi.

"KUZEY KORELİ HACKERLAR SALDIRDI" İDDİASI

ABD'li blok zinciri analiz şirketi TRM Labs, saldırının arkasında Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının bulunduğunun değerlendirildiğini duyurarak, "TRM, güçlü zincir üstü (on-chain) ve zincir dışı (off-chain) istihbarat verilerine dayanarak saldırının, 'nin seçkin hacker birimi ‘TraderTraitor' tarafından gerçekleştirildiği sonucuna vardı. Bu değerlendirmeyi yüksek bir güvenle yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Binance'e saldırının arkasında Kuzey Kore mi var? Milyonların beklediği açıklama geldi! Kullanıcılara tarih verildi

Kripto para borsası Binance'in Eş Üst Yöneticisi (Co-CEO) , 40 saat içinde tamamlanması beklenen çalışmalar kapsamında, kullanıcıların pazar gününden önce yeniden para çekebilmesini umduklarını söyledi.

Teng, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, yaşanan güvenlik olayıyla ilgili güncellemeleri aktardı.

KULLANICILARA SABRINDAN ÖTÜRÜ TEŞEKKÜR ETTİ

Saldırıdan etkilenen varlıkların dondurulması için hızlı hareket eden iş ortaklarına ve soruşturmaya destek veren uluslararası kolluk kuvvetlerine teşekkür eden Teng, kullanıcıların sabır ve anlayışından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"VARLIKLARINI GÜVENDE" MESAJI VERDİ

Teng, kullanıcıların mağduriyetini gidermek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayarak, "Siber saldırı sonucu yaşanan tüm kayıpları, şirket fonlarımızdan karşılamaya kararlıyız. Varlıklarınız güvende." ifadesini kullandı.

Binance'e saldırının arkasında Kuzey Kore mi var? Milyonların beklediği açıklama geldi! Kullanıcılara tarih verildi

Binance'in çalınan varlıkları karşılamak üzere 6,34 milyar doların üzerinde şirket fonu ayırdığını anımsatan Teng, bu fonların 5 milyar dolarlık kısmının USDC, USDT, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), BNB gibi saldırıdan doğrudan etkilenen token varlıkları cinsinden tutulduğunu kaydetti.

"BINANCE'IN SICAK CÜZDANI DA ETKİLENDİ"

Teng, saldırıdan müşteri fonlarının etkilenmediğine dikkati çekerek, "Müşteri fonlarını asla kullanmıyoruz, dolayısıyla bu fonlar hiçbir şekilde etkilenmedi. Bu olaydan Binance'in kendi sıcak cüzdanı etkilendi. Kullanıcı varlıkları, Binance'in yerleşik güvenlik mimarisi altında tutuluyor. Varlıkların büyük çoğunluğu soğuk cüzdanlarda saklanır ve yalnızca bir kullanıcı para çekme işlemi gerçekleştirdiğinde sıcak cüzdana aktarılır." ifadelerini kullandı.

Binance'e saldırının arkasında Kuzey Kore mi var? Milyonların beklediği açıklama geldi! Kullanıcılara tarih verildi

Binance'in günlük operasyonlardan elde ettiği kazançların büyük bir kısmını kripto varlık olarak tuttuğuna işaret eden Teng, bu sayede kaybı kendi öz kaynaklarıyla karşılayabileceklerini dile getirdi.

Teng, piyasa ve tezgah üstü (OTC) kanallar üzerinden yapılan satın almalarla kalan tutarı karşılayacaklarını bildirdi.

"SALDIRIYI TE BİR KİŞİ GERÇEKLEŞTİRMEDİ"

Siber saldırıya ilişkin yeni bilgileri paylaşan Teng, teknoloji ve güvenlik ekiplerinin saldırıyla ilgili kapsamlı incelemelerini sürdürdüğünü belirtti.

Teng, "Bu saldırı, tek bir kişi tarafından gerçekleştirilmemiştir." dedi.

İlk incelemelerin ele geçirilen bir dizüstü bilgisayarın güvenlik ihlalinde rol oynamış olabileceğine işaret ettiğini aktaran Teng, ancak sonraki incelemelerde başka güvenlik ihlali noktalarının da tespit edildiğini ve bunun "karmaşık bir saldırı" olduğunu ifade etti.

Binance'e saldırının arkasında Kuzey Kore mi var? Milyonların beklediği açıklama geldi! Kullanıcılara tarih verildi

Teng, saldırganın geride bıraktığı araçları ve izleri süreç içerisinde yok eden bir mekanizma kullandığını, bunun da saldırının izinin sürülmesini ve incelenmesini zorlaştırdığını kaydetti.

Saldırganın, "sıcak cüzdan" üzerinde zincir üstü işlem yürütme yetkisi elde etmek için bilinen çoklu imza protokolü "EIP-7702"yi kullandığını belirten Teng, söz konusu yetkilendirmenin olağan onay kontrol mekanizmalarından geçmediğini bildirdi.

Bu nedenle para çekme hizmetini durdurarak tüm altyapı sistemini incelemeleri, yeniden oluşturmaları ve test etmeleri gerektiğini aktaran Teng, hizmetin kapsamlı testlerden başarıyla geçmeden yeniden devreye alınmayacağını vurguladı.

PAZARTESİYE KADAR KAPSAMLI RAPOR YAYIMLANACAK

Teng, "Kullanıcıların, 40 saat içinde tamamlanması beklenen çalışmalar kapsamında pazar günü olarak belirlediğimiz son tarihimizden önce para çekebileceklerini umuyoruz." diye konuştu.

Şirket genelinde uç noktalar, bulut sistemleri, anahtar yönetimi ve imzalama süreçleri dahil kapsamlı bir güvenlik incelemesi yürüttüklerini belirten Teng, kalan varlıkların satın alma işlemlerini tamamlayacaklarını ve bunları "Rezerv Kanıtı" raporuyla doğrulayacaklarını kaydetti.

Teng, pazartesi gününe kadar kapsamlı bir "Rezerv Kanıtı" raporu yayımlayacaklarını ve öncesinde ön bilgilendirme sunmayı hedeflediklerini aktardı.

 

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#Kuzey Kore
#binance
#Richard Teng
#Trm Labs
#Tradertraitor
#Ekonomi
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