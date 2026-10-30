TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 15:03

Binance TR siber saldırı sonrası açıklama yaptı! Kullanıcı verilerinde son durum

Binance TR, tüm kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu duyurdu. Tedbir amacıyla kripto varlık çekimleri geçici olarak durdurulurken alım satım, Türk lirası yatırma ve çekme ile kripto varlık yatırma işlemlerinin kesintisiz sürdüğü bildirildi.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Binance TR siber saldırı sonrası açıklama yaptı! Kullanıcı verilerinde son durum
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 15:03

'i etkileyen siber saldırının ardından Binance TR, kullanıcıların varlıklarının güvende olduğunu açıkladı. Şirket, 30 Ekim 2026 tarihli duyurusunda yalnızca çekimlerinin tedbir amacıyla geçici olarak durdurulduğunu, alım satım ve işlemleri dahil diğer hesap işlevlerinin kesintisiz sürdüğünü bildirdi.

Binance TR siber saldırı sonrası açıklama yaptı! Kullanıcı verilerinde son durum

0:00 141

Açıklamada, Binance TR platformundaki hizmetlerin genel işleyişinde herhangi bir kesinti bulunmadığı vurgulandı. Şirket, kripto para alım satım işlemlerinin yanı sıra Türk lirası yatırma ve çekme işlemleri ile kripto varlık yatırma hizmetlerinin de normal şekilde devam ettiğini bildirdi.

Binance TR siber saldırı sonrası açıklama yaptı! Kullanıcı verilerinde son durum

BİNANCE TR: KULLANICI VARLIKLARI GÜVENDE

Binance TR, kullanıcılarına yönelik ilk bilgilendirmesinde varlıkların güvenliğinin şirketin en önemli önceliği olduğunu belirtti. Tüm kullanıcı varlıklarının da güvende olduğu ifade edilirken hizmetlerin kesintisiz biçimde sürdüğü kaydedildi.

https://x.com/BinanceTR/status/2115950448918323352?a=F6BMhJQ3o1SE2jiBf4E&s=20

KRİPTO PARA ÇEKİMLERİNE GEÇİCİ TEDBİR

Binance TR'nin 30 Ekim 2026 tarihli "Kripto Varlık Çekimleri Hakkında Bilgilendirme" başlıklı duyurusunda, son gelişmelerle ilgili kullanıcılara güncelleme yapıldığı belirtildi.

Binance TR siber saldırı sonrası açıklama yaptı! Kullanıcı verilerinde son durum

Duyuruda, geçici kısıtlamanın yalnızca kripto varlık çekim işlemlerini kapsadığına dikkat çekildi. Binance TR, bu işlemlerin tedbir amacıyla geçici olarak durdurulduğunu belirtti.

Binance TR siber saldırı sonrası açıklama yaptı! Kullanıcı verilerinde son durum

Binance TR'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Değerli Kullanıcılarımız, Binance TR olarak yaşanan son gelişmelerle ilgili sizlere bir güncelleme yapmak isteriz.

Öncelikle ifade etmek isteriz ki, kullanıcılarımızın güvenliği en büyük önceliğimizdir. Binance TR’deki tüm kullanıcı varlıkları güvendedir ve alım satım, Türk Lirası yatırma ve çekme ile kripto varlık yatırma dahil olmak üzere tüm diğer hesap işlevleri kesintisiz olarak devam etmektedir.

Tedbir amacıyla, yalnızca kripto varlık çekim işlemleri geçici olarak durdurulmuştur.

Ekiplerimiz, gerekli tüm adımları mümkün olan en güvenli ve eksiksiz biçimde tamamlamak için aralıksız çalışmaktadır. Binance TR'deki tüm kullanıcı varlıkları güvendedir ve platformumuzdaki hizmetler kesintisiz şekilde devam etmektedir. Kullanıcılarımızın varlıklarının güvenliği en önemli önceliğimizdir. Güvenlik süreçlerimizi titizlikle sürdürmeye devam ediyoruz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dokunmatik ekranlı OLED MacBook Pro teknik özellikleri ve Türkiye fiyatı açıklandı
İsrailli şirketin kirli oyunu ifşa oldu! Starlink kullanıcılarını reklamlar üzerinden takip etmiş
ETİKETLER
#Siber Saldırı
#kripto varlık
#binance
#Türk Lirası
#Binance Tr
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.