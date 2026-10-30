Binance'i etkileyen siber saldırının ardından Binance TR, kullanıcıların varlıklarının güvende olduğunu açıkladı. Şirket, 30 Ekim 2026 tarihli duyurusunda yalnızca kripto varlık çekimlerinin tedbir amacıyla geçici olarak durdurulduğunu, alım satım ve Türk lirası işlemleri dahil diğer hesap işlevlerinin kesintisiz sürdüğünü bildirdi.

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Binance TR siber saldırı sonrası açıklama yaptı! Kullanıcı verilerinde son durum Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 141

Açıklamada, Binance TR platformundaki hizmetlerin genel işleyişinde herhangi bir kesinti bulunmadığı vurgulandı. Şirket, kripto para alım satım işlemlerinin yanı sıra Türk lirası yatırma ve çekme işlemleri ile kripto varlık yatırma hizmetlerinin de normal şekilde devam ettiğini bildirdi.

BİNANCE TR: KULLANICI VARLIKLARI GÜVENDE

Binance TR, kullanıcılarına yönelik ilk bilgilendirmesinde varlıkların güvenliğinin şirketin en önemli önceliği olduğunu belirtti. Tüm kullanıcı varlıklarının da güvende olduğu ifade edilirken hizmetlerin kesintisiz biçimde sürdüğü kaydedildi.

https://x.com/BinanceTR/status/2115950448918323352?a=F6BMhJQ3o1SE2jiBf4E&s=20

KRİPTO PARA ÇEKİMLERİNE GEÇİCİ TEDBİR

Binance TR'nin 30 Ekim 2026 tarihli "Kripto Varlık Çekimleri Hakkında Bilgilendirme" başlıklı duyurusunda, son gelişmelerle ilgili kullanıcılara güncelleme yapıldığı belirtildi.

Duyuruda, geçici kısıtlamanın yalnızca kripto varlık çekim işlemlerini kapsadığına dikkat çekildi. Binance TR, bu işlemlerin tedbir amacıyla geçici olarak durdurulduğunu belirtti.

Binance TR'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Değerli Kullanıcılarımız, Binance TR olarak yaşanan son gelişmelerle ilgili sizlere bir güncelleme yapmak isteriz.

Öncelikle ifade etmek isteriz ki, kullanıcılarımızın güvenliği en büyük önceliğimizdir. Binance TR’deki tüm kullanıcı varlıkları güvendedir ve alım satım, Türk Lirası yatırma ve çekme ile kripto varlık yatırma dahil olmak üzere tüm diğer hesap işlevleri kesintisiz olarak devam etmektedir.

Tedbir amacıyla, yalnızca kripto varlık çekim işlemleri geçici olarak durdurulmuştur.

Ekiplerimiz, gerekli tüm adımları mümkün olan en güvenli ve eksiksiz biçimde tamamlamak için aralıksız çalışmaktadır. Binance TR'deki tüm kullanıcı varlıkları güvendedir ve platformumuzdaki hizmetler kesintisiz şekilde devam etmektedir. Kullanıcılarımızın varlıklarının güvenliği en önemli önceliğimizdir. Güvenlik süreçlerimizi titizlikle sürdürmeye devam ediyoruz."