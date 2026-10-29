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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 11:55

İsrailli şirketin kirli oyunu ifşa oldu! Starlink kullanıcılarını reklamlar üzerinden takip etmiş

Siber güvenlik uzmanları, İsrailli Discover-Tech şirketinin Starlink kullanıcılarına yönelik dijital reklamlar üzerinden konum takibi ve casusluk faaliyeti yürüttüğünü belirledi. İşte tüm detaylar...

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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İsrailli şirketin kirli oyunu ifşa oldu! Starlink kullanıcılarını reklamlar üzerinden takip etmiş
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 11:55

İsrail merkezli teknoloji şirketi Discover-Tech'in, 'in uydu internet hizmeti 'i kullanan kişileri dijital reklamlar aracılığıyla gözetlediği öne sürüldü. Reuters'in haberine göre, Tokyo merkezli siber güvenlik şirketi Trend Micro bünyesindeki TrendAI araştırmacıları, şirketin Starlink kullanıcılarına gösterilen reklamlarda en büyük kaynaklardan biri olduğunu belirledi.

Araştırmacılar, TrendAI'ın telemetri sistemindeki dijital reklam verilerini inceleyerek, Discover-Tech'in 100'den fazla ülkede Starlink trafiğine yönelik reklam tekliflerinde en fazla teklif veren taraf olduğu kaydedildi. Üstelik Starlink'in yasaklandığı veya kısıtlandığı bazı ülkeler bile hedef alındı.

İsrailli şirketin kirli oyunu ifşa oldu! Starlink kullanıcılarını reklamlar üzerinden takip etmiş

DİJİTAL REKLAM TEKLİFLERİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Dijital reklam teklifleri, reklamverenlerin kullanıcıların internet tarayıcıları ve uygulamalarında reklam alanı elde etmek için teklif verdiği sistem üzerinden yürütülüyor. Araştırmacılar, Discover-Tech'in faaliyetlerinin ticari reklamcılıktan ziyade kullanıcıların konumlarını belirlemeye veya onları başka yöntemlerle izlemeye yönelik olabileceği sonucuna vardı.

TrendAI, 15 Ekim'de Starlink kullanıcılarının hedef alınmasına ilişkin bir rapor yayınladı. Ancak raporda Discover-Tech'in adı doğrudan geçmiyor. Araştırmacılar, şüpheli faaliyetlerden sorumlu olduğunu düşündükleri tarafı "Shadow-Earth-79" kod adıyla tanımlıyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi olan 6 kişiye göre bu isim Discover-Tech için kullanılıyor.

İsrailli şirketin kirli oyunu ifşa oldu! Starlink kullanıcılarını reklamlar üzerinden takip etmiş

STARLINK KULLANICILARINI İZLEME GİRİŞİMLERİ ARTIYOR

Dünya genelinde hükümetlerin uydu internet terminallerinin yayılmasını kontrol altına almaya çalışması, Starlink kullanıcılarını takip etmeye yönelik girişimleri artırdı. SpaceX tarafından işletilen uydular üzerinden veri ileten terminaller, ulusal düzenlemelere tabi telekomünikasyon şirketlerini devre dışı bıraktığı için yerel internet kısıtlamalarının aşılmasına, çatışma bölgelerinde iletişim kurulmasına ve savaş alanlarında koordinasyon sağlanmasına olanak tanıyor.

Bununla birlikte Starlink özellikle Ukrayna açısından kritik bir iletişim kaynağı durumunda. Ukrayna ordusu, cephe hattındaki iletişim ve insansız hava aracı saldırılarının yönlendirilmesi için hizmetten yararlanıyor.

İsrailli şirketin kirli oyunu ifşa oldu! Starlink kullanıcılarını reklamlar üzerinden takip etmiş

İsrail gazetesi Haaretz ile Intelligence Online internet sitesi, mayıs ayında yayımladıkları ayrı haberlerde İsrail bağlantılı şirketlerin müşterilerine Starlink kullanıcılarını tespit etme ve izleme yöntemleri sunduğunu bildirmişti. Haaretz, dijital reklam verilerinden yararlanılmasının önemli bir rol oynadığının görüldüğünü aktarmıştı.

Kanada merkezli siber güvenlik araştırma kuruluşu Citizen Lab ile New York merkezli reklam teknolojisi şirketi Confiant da Discover-Tech'in adını açıkladı. İki kuruluş İsrailli şirketin reklam teklif sürecini kötüye kullandığını belirtti.

İsrailli şirketin kirli oyunu ifşa oldu! Starlink kullanıcılarını reklamlar üzerinden takip etmiş

REKLAMLARDAN KULLANICILAR NASIL TAKİP EDİLİYOR?

Reklam teklifleri sırasında internet kullanıcılarına ilişkin bazı veriler, teklif veren taraflara sızabiliyor. Reklamverenler zaman içinde elde ettikleri verileri toplayıp birleştirerek kullanıcıların kimliklerini çıkarabiliyor, internet üzerindeki hareketlerini takip edebiliyor ve çeşitli gözetleme yazılımlarıyla hedefleyebiliyor.

Citizen Lab ve Confiant, bu tip reklamların medya kuruluşlarına, hükümetlere ve teknoloji şirketlerine ait onlarca hassas ağda gösterildiğini bildirdi. Soruşturmaların ardından Google ve Comcast gibi şirketler Discover-Tech'i reklam platformlarından çıkardıklarını açıkladı.

SURİYE, YEMEN VE GÜNEY SUDAN'DA EN BÜYÜK REKLAM ALICISI

TrendAI raporuna göre, Starlink kullanıcılarına yönelik reklam satın alımlarındaki belirgin yoğunlaşmanın yanı sıra Shadow-Earth-79 kod adlı grup; Suriye, Libya, Yemen ve Güney Sudan'da en fazla reklam satın alan taraf oldu. Afganistan'da ise ikinci sırada yer aldı.

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#SpaceX
#starlink
#Discover Tech
#Trend Micro
#Trendai
#Teknoloji
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