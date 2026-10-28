Uygun fiyatları yeni iPhone’un özellikleri belli oldu

İŞLEMCİ, KAMERA VE BATARYADA YENİLİK BEKLENİYOR

iPhone 18e'nin teknik özelliklerine ilişkin ilk sızıntılar, cihazın güncel yazılım özelliklerini destekleyen güçlü bir işlemciyle geleceğine işaret ediyor. Apple'ın özellikle ekran teknolojisi ve batarya ömrüne odaklandığı öne sürülüyor. Kamera sisteminde de önceki modele kıyasla iyileştirmeler yapılması bekleniyor.

Merak edilen bir diğer konu ise yapay zeka özellikleri. Yeni modelin Apple'ın güncel yapay zeka yeteneklerini destekleyeceği tahmin ediliyor. Ancak işlemci modeli, kamera çözünürlüğü ve batarya kapasitesi gibi ayrıntılar henüz netleşmiş değil.