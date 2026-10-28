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Uygun fiyatları yeni iPhone’un özellikleri belli oldu

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 15:59
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 15:59
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1
Uygun fiyatları yeni iPhone’un özellikleri belli oldu

Apple’ın giriş seviyesi telefon serisine eklemeye hazırlandığı iPhone 18e hakkında ilk detaylar sızdırıldı. Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station’ın Weibo üzerinden paylaştığı bilgilere göre yeni model, 2027 yılının ilk çeyreğinde kullanıcılarla buluşabilir.

iPhone 17e’nin devamı olarak geliştirilen cihazın, Apple’ın uygun fiyatlı telefon pazarındaki konumunu güçlendirmesi bekleniyor. Özellikle performans ve fiyat dengesine odaklanacak yeni modelin, önceki nesle göre bazı önemli iyileştirmeler sunacağı konuşuluyor.

2
Uygun fiyatları yeni iPhone’un özellikleri belli oldu

İPHONE 18E NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sızdırılan bilgilere göre Apple, iPhone 18e'yi 2027 yılının ilk çeyreğinde tanıtmayı planlıyor. Şirketin yeni modelle birlikte daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedeflediği belirtiliyor. iPhone 17e ile yakalanan satış ivmesinin devam ettirilmesi amaçlanırken, yeni nesil işlemci mimarisi ve geliştirilmiş kamera özelliklerinin cihazın öne çıkan yenilikleri arasında bulunması bekleniyor.

3
Uygun fiyatları yeni iPhone’un özellikleri belli oldu

İŞLEMCİ, KAMERA VE BATARYADA YENİLİK BEKLENİYOR

iPhone 18e'nin teknik özelliklerine ilişkin ilk sızıntılar, cihazın güncel yazılım özelliklerini destekleyen güçlü bir işlemciyle geleceğine işaret ediyor. Apple'ın özellikle ekran teknolojisi ve batarya ömrüne odaklandığı öne sürülüyor. Kamera sisteminde de önceki modele kıyasla iyileştirmeler yapılması bekleniyor.

Merak edilen bir diğer konu ise yapay zeka özellikleri. Yeni modelin Apple'ın güncel yapay zeka yeteneklerini destekleyeceği tahmin ediliyor. Ancak işlemci modeli, kamera çözünürlüğü ve batarya kapasitesi gibi ayrıntılar henüz netleşmiş değil.

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