Dokunmatik ekranlı OLED MacBook Pro teknik özellikleri ve Türkiye fiyatı açıklandı

Teknoloji devi Apple, tarihinde ilk kez dokunmatik desteğe sahip OLED MacBook Pro modelini resmi olarak duyurdu. 14 inç ve 16 inç olmak üzere iki farklı boyut seçeneğiyle gelen taşınabilir bilgisayar, arka yüzeyinde yer alan ışıklı Apple logosu ve PROLED XDR ekran özelliği ile dikkat çekiyor.

BİR DİZÜSTÜ BİLGİSAYARDAKİ EN İYİ EKRAN

Apple, yeni modelin bir profesyonel dizüstü bilgisayarda yer alan "dünyanın en iyi ekranına" sahip olduğunu belirtiyor. Cihazda kullanılan PROLED ekran paneli, tandem OLED yapısını görüntü motorundaki gelişmiş algoritmalar ve fabrika kalibrasyonuyla bir araya getiriyor. Şirket bu kombinasyonun "olağanüstü parlaklık, çarpıcı kontrast ve gerçeğe yakın canlı renkler" sunduğunu ifade ediyor.

Hem SDR hem de HDR içeriklerde 2.000 nite kadar tepe parlaklık sunan panel, 10.000.000:1 kontrast oranına sahip. Paneldeki her pikselin rengini ve parlaklığını yöneten görüntü motoru; içerik türü, ortam sıcaklığı, kullanım koşulları ve piksel yıpranmalarını otomatik olarak dengeliyor.

10 Hz ile 120 Hz arasında değişken tazeleme hızı sunan ProMotion teknolojisine ev sahipliği yapan bilgisayar, parlak ışık altındaki yansımaları önleyen özel bir kaplamayla geliyor. İsteyenler için nano-texture (nano dokulu) mat cam opsiyonu sipariş sırasında seçilebiliyor.

'SIFIR GECİKME' İDDİASI

Apple'a göre cihazdaki dokunma sensörleri doğrudan ekran panelinin içine entegre edildiği için herhangi bir gecikme yaşanmıyor. Dokunmatik tepkilerin "son derece hassas" hissettirdiği aktarılıyor. Kullanıcılar ekranda kaydırma yaparak web sayfalarında gezinebiliyor, fotoğraflara iki parmakla yaklaşıp uzaklaşabiliyor, çift dokunarak pencereleri tam ekran yapabiliyor veya sunumlar arasında slaytları sürükleyip bırakabiliyor.

Dokunmatik kullanım sırasında ekranın sarsılmaması için özel bir menteşe tasarımına geçiş yapan Apple, görüntülü görüşmelerde dokunma anında sarsıntıyı önlemek amacıyla gelişmiş video sabitleme sistemini devreye sokuyor. macOS işletim sistemi ise ekran üzerindeki dokunma hareketlerini otomatik olarak fare tıklamalarına çevirerek uygulamaların düzgün çalışmasını sağlıyor.

ÇENTİK VEDA ETTİ, DİNAMİK ADA GELDİ

Tasarım tarafında da önemli değişiklikler mevcut. Mevcut kasaya göre 1 milimetreye kadar daha ince bir profil sunan MacBook Pro, 14 inç modelde 1,36 kilogram 16 inç modelde ise 1,81 kilogram ağırlığa sahip. Ekrandaki çentik tasarımı tamamen kaldırılarak yerine iPhone'lardan tanıdığımız daha küçük boyutlu Dinamik Ada (Dynamic Island) yerleştirildi. Dinamik Ada arayüzü; Spotlight aramasını, Canlı Etkinlikleri ve Siri yapay zekasını bünyesinde barındırıyor.

DOKUNMATİK EKRANLI MACBOOK PRO TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Yeni modellerin fiyat etiketleri de netleşti. 14 inçlik MacBook Pro 199.999 TL'den başlayan fiyatlarla ön siparişe açıldı. 16 inçlik versiyon ise 234.999 TL'lik başlangıç fiyatıyla tüketicilere sunuluyor. Şirket ön sipariş sürecini 28 Ekim'de başlattı. Teslimatlar ve resmi satışlar 6 Kasım Cuma gerçekleşecek.