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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 08:45
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 08:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Yeni nafaka düzenlemesi geliyor: İlk taslak belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan "süresiz nafaka" talimatı geldi. Toplumun bütün kesimlerini gözeten hakkaniyetli bir yöntem geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, taslağın yeniden ele alınmasını istedi. Konu hakkında hazırlanan ilk taslakta öne çıkan en önemli nokta ise ne kadın ne de erkeğin mağduriyet yaşaması oldu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Yeni nafaka düzenlemesi geliyor: İlk taslak belli oldu
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 08:45
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 08:49

Boşanma sonrası süresiz nafaka uygulamasına ilişkin tartışmalar yeniden gündeme gelirken, Cumhurbaşkanı 'dan yeni düzenleme için talimat geldi. Mevcut formülün taraflardan birinde yeni mağduriyetler oluşturabileceği değerlendirmesi üzerine Erdoğan, konunun yeniden ve daha kapsamlı biçimde ele alınmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Yeni nafaka düzenlemesi geliyor: İlk taslak belli oldu

DÜZENLEMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLER ALINACAK 

Sabah'ta yer alan habere göre, kadın dernekleri, akademisyenler, hukukçular, aile mahkemesi hâkimleri ve ilgili kamu kurumlarının görüşlerinin alınması üzerinde duruluyor. 'nın da çalışmalara katkı sunması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Yeni nafaka düzenlemesi geliyor: İlk taslak belli oldu

'EVLİLİK SÜRESİNİN YARISI' MODELİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Daha önce hazırlanan taslakta nafaka süresinin evlilik süresiyle ilişkilendirilmesi öngörülüyordu. Bu kapsamda 10 yıla kadar süren evliliklerde 5 yıl, 10 yılı aşan evliliklerde ise evlilik süresinin yarısı kadar nafaka ödenmesi formülü gündeme gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Yeni nafaka düzenlemesi geliyor: İlk taslak belli oldu

Ancak bu yaklaşımın kısa süreli evliliklerden uzun yıllar devam eden evliliklere kadar farklı mağduriyetler doğurabileceği yönündeki değerlendirmeler üzerine yeni formül arayışı başladı.

Yeni çalışmada tarafların yaşı, sağlık durumu, çalışma imkanı, gelir düzeyi, evlilik süresi ve boşanma sonrasındaki ekonomik koşullarının birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Yeni nafaka düzenlemesi geliyor: İlk taslak belli oldu

'SÜRESİZ OLARAK' İBARESİ KALDIRILDI

, 4 Haziran 2026 tarihli kararıyla 'nun 175. maddesindeki 'süresiz olarak' ibaresini iptal etti. Yüksek Mahkeme, iptal hükmünün yayımlanma tarihinden itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Böylece TBMM'ye yeni yasal düzenlemenin hazırlanması için 30 Haziran 2027'ye kadar süre tanınmış oldu.

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#aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Anayasa Mahkemesi
#türk medeni kanunu
#Kadın Dernekleri
#Gündem
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