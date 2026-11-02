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Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 12:06

ANKA, AKSUNGUR ve Bayraktar TB3'e güç veriyor: Güney Kore'den TEI-PD170 motoruna yakın markaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'nin TUSAŞ yapımı TEI-PD170 model uçak motoruna yönelik ilgisi olduğunu açıkladı. Peki ANKA, AKSUNGUR ve Bayraktar TB3 olmak üzere Türkiye'nin en kritik İHA ve SİHA platformlarında ana güç grubu olarak görev yapan TEI-PD170 motorunun özellikleri neler? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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ANKA, AKSUNGUR ve Bayraktar TB3'e güç veriyor: Güney Kore'den TEI-PD170 motoruna yakın markaj
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 12:06

Cumhurbaşkanı , resmi ziyaret kapsamında bulunduğu 'de, Yonhap Haber Ajansına verdiği özel röportajda Güney Kore'nin yapımı PD170 uçak motoruna yönelik ilgisine değindi.

HABERİN ÖZETİ

ANKA, AKSUNGUR ve Bayraktar TB3'e güç veriyor: Güney Kore'den TEI-PD170 motoruna yakın markaj

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'nin TUSAŞ yapımı PD170 uçak motoruna yönelik ilgisi olduğunu ve Türkiye'nin bu kapsamda Korea Electric Power Corporation (KEPCO) ile ön fizibilite çalışmaları yürüttüğünü belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Güney Kore'de Yonhap Haber Ajansı'na özel röportaj verdi.
Güney Kore'nin TUSAŞ yapımı PD170 uçak motoruna ilgisi olduğu açıklandı.
Türkiye, bu konuda Güney Kore'nin devlet destekli elektrik şirketi KEPCO ile ön fizibilite çalışmaları yürütüyor.
TEI-PD170 motorunun azami kalkış gücü 172 HP'dir ve kuru ağırlığı 162 kg'dır.
Motor ömrü 3.600 saattir ve 45.000 ft azami irtifaya sahiptir.
TEI-PD170, ANKA, AKSUNGUR ve Bayraktar TB3 gibi İHA ve SİHA platformlarında ana güç grubu olarak kullanılmaktadır.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
ANKA, AKSUNGUR ve Bayraktar TB3'e güç veriyor: Güney Kore'den TEI-PD170 motoruna yakın markaj

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLK KEZ AÇIKLADI

Erdoğan, Türkiye'nin bu kapsamda Güney Kore'nin devlet destekli elektrik şirketi Korea Electric Power Corporation (KEPCO) ile kapsamlı ön fizibilite çalışmaları yürüttüğünü belirtti.

ANKA, AKSUNGUR ve Bayraktar TB3'e güç veriyor: Güney Kore'den TEI-PD170 motoruna yakın markaj

Peki Güney Kore'nin ilgisinin olduğu TUSAŞ yapımı PD170 uçak motorunun özellikleri neler? İşte detaylar...

TEI-PD170 TEMEL PERFORMANS VE TEKNİK ÖZELLİKLER

İşte milli motor TEI-PD170’in öne çıkan temel özellikleri:

  • Silindir Hacmi: 2,1 L
  • Motor Konfigürasyonu: Sıralı 4 Silindir
  • Yakıt Besleme: Ortak Yakıt Hattı (Common Rail)
  • Hava Besleme: İki Kademe Seri Turboşarj
  • Azami Kalkış Gücü: 172 HP (±2)
  • Azami Sürekli Güç: 172 HP (±2)
  • Kuru Ağırlık: 162 kg
  • Motor Ömrü: 3.600 saat
  • Soğutma: Su Soğutmalı
  • Uyumlu Yakıtlar: JP-8, JET-A1, JP-5 ve EN 590
  • Özgül Yakıt Tüketimi (Deniz Seviyesi): 207 g/kWh (±3)
  • Elektriksel Güç: 9 kW (2 x 4,5 kW)
  • İrtifa Gücü (@20.000 ft): 170 HP
  • İrtifa Gücü (@30.000 ft): 130 HP
  • İrtifa Gücü (@40.000 ft): 90 HP
  • Kritik İrtifa: 20.000 ft
  • Azami İrtifa: 45.000 ft
  • Dişli Kutusu: İtici/Çekici Uyumlu
  • Motor Kontrolü: Yedekli Motor Kontrol Sistemi (FADEC)
  • MKS Yazılımı: DO-178C DAL-C Sertifiye Edilebilir
  • Alternatör Kontrolü Yazılımı: DO-178C DAL-C Sertifiye Edilebilir
ANKA, AKSUNGUR ve Bayraktar TB3'e güç veriyor: Güney Kore'den TEI-PD170 motoruna yakın markaj

ANKA'YA BAYRAKTAR TB3'E GÜÇ VERİYOR

TEI-PD170; başta ANKA, AKSUNGUR ve Bayraktar TB3 olmak üzere Türkiye'nin en kritik İHA ve SİHA platformlarında ana güç grubu olarak görev yapıyor.

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ETİKETLER
#Güney Kore
#Recep Tayyip Erdoğan
#TUSAŞ
#Yonhap Haber Ajansı
#Pd170
#Savunma Teknolojileri
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