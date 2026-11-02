Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Güney Kore'de, Yonhap Haber Ajansına verdiği özel röportajda Güney Kore'nin TUSAŞ yapımı PD170 uçak motoruna yönelik ilgisine değindi.

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HABERİN ÖZETİ ANKA, AKSUNGUR ve Bayraktar TB3'e güç veriyor: Güney Kore'den TEI-PD170 motoruna yakın markaj Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'nin TUSAŞ yapımı PD170 uçak motoruna yönelik ilgisi olduğunu ve Türkiye'nin bu kapsamda Korea Electric Power Corporation (KEPCO) ile ön fizibilite çalışmaları yürüttüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Güney Kore'de Yonhap Haber Ajansı'na özel röportaj verdi. Güney Kore'nin TUSAŞ yapımı PD170 uçak motoruna ilgisi olduğu açıklandı. Türkiye, bu konuda Güney Kore'nin devlet destekli elektrik şirketi KEPCO ile ön fizibilite çalışmaları yürütüyor. TEI-PD170 motorunun azami kalkış gücü 172 HP'dir ve kuru ağırlığı 162 kg'dır. Motor ömrü 3.600 saattir ve 45.000 ft azami irtifaya sahiptir. TEI-PD170, ANKA, AKSUNGUR ve Bayraktar TB3 gibi İHA ve SİHA platformlarında ana güç grubu olarak kullanılmaktadır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLK KEZ AÇIKLADI

Erdoğan, Türkiye'nin bu kapsamda Güney Kore'nin devlet destekli elektrik şirketi Korea Electric Power Corporation (KEPCO) ile kapsamlı ön fizibilite çalışmaları yürüttüğünü belirtti.

Peki Güney Kore'nin ilgisinin olduğu TUSAŞ yapımı PD170 uçak motorunun özellikleri neler? İşte detaylar...

TEI-PD170 TEMEL PERFORMANS VE TEKNİK ÖZELLİKLER

İşte milli motor TEI-PD170’in öne çıkan temel özellikleri:

Silindir Hacmi: 2,1 L

Motor Konfigürasyonu: Sıralı 4 Silindir

Yakıt Besleme: Ortak Yakıt Hattı (Common Rail)

Hava Besleme: İki Kademe Seri Turboşarj

Azami Kalkış Gücü: 172 HP (±2)

Azami Sürekli Güç: 172 HP (±2)

Kuru Ağırlık: 162 kg

Motor Ömrü: 3.600 saat

Soğutma: Su Soğutmalı

Uyumlu Yakıtlar: JP-8, JET-A1, JP-5 ve EN 590

Özgül Yakıt Tüketimi (Deniz Seviyesi): 207 g/kWh (±3)

Elektriksel Güç: 9 kW (2 x 4,5 kW)

İrtifa Gücü (@20.000 ft): 170 HP

İrtifa Gücü (@30.000 ft): 130 HP

İrtifa Gücü (@40.000 ft): 90 HP

Kritik İrtifa: 20.000 ft

Azami İrtifa: 45.000 ft

Dişli Kutusu: İtici/Çekici Uyumlu

Motor Kontrolü: Yedekli Motor Kontrol Sistemi (FADEC)

MKS Yazılımı: DO-178C DAL-C Sertifiye Edilebilir

Alternatör Kontrolü Yazılımı: DO-178C DAL-C Sertifiye Edilebilir

ANKA'YA BAYRAKTAR TB3'E GÜÇ VERİYOR

TEI-PD170; başta ANKA, AKSUNGUR ve Bayraktar TB3 olmak üzere Türkiye'nin en kritik İHA ve SİHA platformlarında ana güç grubu olarak görev yapıyor.