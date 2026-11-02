ANKA, AKSUNGUR ve Bayraktar TB3'e güç veriyor: Güney Kore'den TEI-PD170 motoruna yakın markaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'nin TUSAŞ yapımı TEI-PD170 model uçak motoruna yönelik ilgisi olduğunu açıkladı. Peki ANKA, AKSUNGUR ve Bayraktar TB3 olmak üzere Türkiye'nin en kritik İHA ve SİHA platformlarında ana güç grubu olarak görev yapan TEI-PD170 motorunun özellikleri neler? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Güney Kore'de, Yonhap Haber Ajansına verdiği özel röportajda Güney Kore'nin TUSAŞ yapımı PD170 uçak motoruna yönelik ilgisine değindi.
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ANKA, AKSUNGUR ve Bayraktar TB3'e güç veriyor: Güney Kore'den TEI-PD170 motoruna yakın markaj
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'nin TUSAŞ yapımı PD170 uçak motoruna yönelik ilgisi olduğunu ve Türkiye'nin bu kapsamda Korea Electric Power Corporation (KEPCO) ile ön fizibilite çalışmaları yürüttüğünü belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Güney Kore'de Yonhap Haber Ajansı'na özel röportaj verdi.
Güney Kore'nin TUSAŞ yapımı PD170 uçak motoruna ilgisi olduğu açıklandı.
Türkiye, bu konuda Güney Kore'nin devlet destekli elektrik şirketi KEPCO ile ön fizibilite çalışmaları yürütüyor.
TEI-PD170 motorunun azami kalkış gücü 172 HP'dir ve kuru ağırlığı 162 kg'dır.
Motor ömrü 3.600 saattir ve 45.000 ft azami irtifaya sahiptir.
TEI-PD170, ANKA, AKSUNGUR ve Bayraktar TB3 gibi İHA ve SİHA platformlarında ana güç grubu olarak kullanılmaktadır.