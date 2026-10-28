TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 16:47
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 16:49

Milli Sahil Güvenlik Gemisi geliyor! Üretim için tarih belli oldu

Milli Sahil Güvenlik Gemisi'nin üretimine 2027 yılında başlanması planlanıyor. Ek olarak iki AB 412-EP Sahil Güvenlik helikopteri modernize edilecek ve bir DEGAK Timi oluşturulacak.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Milli Sahil Güvenlik Gemisi geliyor! Üretim için tarih belli oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 16:47
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 16:49

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında denizlerde arama kurtarma kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Çalışmalar doğrultusunda Milli Gemisi üretimine başlanacak. İki sahil güvenlik helikopteri de modernize edilecek.

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen bilgilere göre, arama kurtarma platformları ve teçhizatlarının teknolojik imkanları geliştirilerek denizlerde arama kurtarma kapasitesi artırılacak.

Bu doğrultuda gelecek yıl yürütülecek faaliyetler arasında Milli Sahil Güvenlik Gemisi'nin üretimine başlanması da bulunuyor.

Programda, söz konusu tedbirden sorumlu kurum​​​​​​​ olarak belirlenirken ve işbirliği yapılacak kurumlar arasında sıralandı.

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın aynı tedbiri kapsamında iki AB 412-EP Sahil Güvenlik helikopteri modernize edilecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığının denizde arama kurtarma kapasitesini artırmak amacıyla bir Dalış, Emniyet, Güvenlik, Arama ve Kurtarma (DEGAK) Timi oluşturulacak.

Teknolojik imkanların geliştirilmesine yönelik tedarik faaliyetleri de yürütülecek. İnsansız Deniz Aracı (İDA) Tedariki Projesi kapsamında bir İDA, Dikey İniş Kalkış Yapabilen İnsansız Hava Aracı (VTOL) Tedariki Projesi kapsamında ise iki VTOL tedarik edilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
HAVELSAN’dan Mavi Vatan’da gövde gösterisi! 40’tan fazla insansız aracı tek merkezden yönetti
ASELSAN ve SSB arasında 523 milyon avroluk sözleşme: Savunmada yeni nesil füze hamlesi
ETİKETLER
#Sahil Güvenlik
#İçişleri Bakanlığı
#milli savunma bakanlığı
#savunma sanayii başkanlığı
#Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı
#Sahil Güvenlik Gemisi
#Savunma Teknolojileri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.