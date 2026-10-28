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Savunma Teknolojileri
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Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 14:39

HAVELSAN’dan Mavi Vatan’da gövde gösterisi! 40’tan fazla insansız aracı tek merkezden yönetti

HAVELSAN, Milli İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı-2026'da milli komuta kontrol, otonomi ve video yönetimi yeteneklerini bir araya getirerek, deniz, kara ve hava insansız sistemlerinin müşterek harekat kabiliyetini başarıyla ortaya koydu.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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HAVELSAN’dan Mavi Vatan’da gövde gösterisi! 40’tan fazla insansız aracı tek merkezden yönetti
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 14:39

ve işbirliğiyle kullanıma sunulan Müşterek Harekat Resmi (ADVENT COP), tatbikatın en kritik yeteneklerinden biri olarak öne çıktı. SANCAR SİDA ve USV-12 ile denizde, BARKAN ile karada, BULUT ile havada görev alan HAVELSAN, ADVENT COP, İnsansız Araçlar Video Yönetim Sistemi (VMS) ve Web Tabanlı Taktik Deniz Resmi (TALAY) sistemleriyle müşterek harekata stratejik bir altyapı desteği sundu.

HAVELSAN’dan Mavi Vatan’da gövde gösterisi! 40’tan fazla insansız aracı tek merkezden yönetti

Sistem, tatbikata katılan 40’tan fazla deniz, hava, kara ve sualtı aracını ortak harekat resminde buluşturdu. Senaryo bazlı görevlendirmeler, konum, durum ve telemetri bilgilerinin aynı ortamda sunulmasıyla desteklenerek farklı insansız sistemlerin koordineli bir kuvvet olarak yönetilmesi sağlandı.

HAVELSAN’dan Mavi Vatan’da gövde gösterisi! 40’tan fazla insansız aracı tek merkezden yönetti

SAHANIN GÖRÜNTÜSÜ ANLIK OLARAK KOMUTA KADEMESİNDE

Tatbikat kapsamında VMS üzerinden 30’dan fazla insansız aracın canlı görüntüsü ortak altyapıda sunulurken, TALAY ile taktik deniz resmine erişim imkanı sağlandı.

HAVELSAN ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının birlikte tesis ettiği TURNAs ağı üzerinden Taktik Kontrol Merkezi ve Seçkin Gözlemci Alanı’nın komuta kontrol, izleme ve yönetim altyapısı işletilerek sahadaki tüm faaliyetler anlık olarak takip edildi. ADVENT ROTA Görev Sistemi ile donatılan SANCAR SİDA, keşif, gözetleme ve hedef raporlama görevleriyle taktik deniz resmine önemli bir katkı sundu.Ağ Destekli Yetenek üzerinden ADVENT Savaş Yönetim Sistemi ile bütünleşik çalışan sistem, ana geminin organik bir unsuru gibi hareket etme kabiliyetini sahada sergiledi.

HAVELSAN’dan Mavi Vatan’da gövde gösterisi! 40’tan fazla insansız aracı tek merkezden yönetti

HAVELSAN ve VN Deniz Teknolojileri işbirliğiyle geliştirilen USV-12 insansız deniz aracı, taşıdığı SAGAN İHA'nın otonom kalkışını ve temsili kıyı hedefine patlayıcı içermeyen eğitim mühimmatı atışını başarıyla icra etti. Bu faaliyet, deniz ve hava unsurlarının bütünleşik kullanım esnekliğini ortaya koydu.

HAVELSAN’dan Mavi Vatan’da gövde gösterisi! 40’tan fazla insansız aracı tek merkezden yönetti

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI ORAMİRAL TATLIOĞLU'NDAN HAVELSAN'A TEBRİK

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekat tecrübesi ile HAVELSAN'ın milli mühendislik birikimini sahada buluşturan TURNAs, insanlı ve insansız unsurların Mavi Vatan'da birlikte harekat icra etmesine zemin hazırlayarak "geleceğin harekat ortamına hazırız" mesajı verdi. Tatbikat kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, HAVELSAN ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Araştırma Merkezi Komutanlığı (ARMERKOM) işbirliğiyle oluşturulan Taktik Kontrol Merkezi’ni ziyaret ederek altyapıyı yerinde inceledi.

HAVELSAN’dan Mavi Vatan’da gövde gösterisi! 40’tan fazla insansız aracı tek merkezden yönetti

ADVENT üzerinden farklı harekat ortamlarındaki unsurların birlikte kullanımına ilişkin detaylı bilgi alan Tatlıoğlu, HAVELSAN’ın müşterek harekat resmini oluşturarak tatbikatta en kritik rolü başarıyla üstlendiğini belirterek HAVELSAN ekibine teşekkürlerini iletti.
 

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ETİKETLER
#deniz kuvvetleri komutanlığı
#havelsan
#Sancar Sİda
#Ercüment Tatlıoğlu
#Advent Cop
#Savunma Teknolojileri
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