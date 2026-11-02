Altın tasarrufunda şampiyon iller belli oldu! 3 büyük şehir listede yok: İşte Türkiye'nin altın haritası

Bankacılık Düzenleme me Denetleme Kurumu’nun (BDDK) son verilerinden derlenen bilgilere göre, bankalardaki bireysel tasarruf mevduatı içinde altının payının en yüksek olduğu iller açıklandı. Toplam birikim büyüklüğünde trilyon liralık devasa hacimlere ulaşan İstanbul, Ankara ve İzmir; altının toplam tasarruf içerisindeki oransal payının düşüklüğü sebebiyle ilk 20 il arasına dahi giremedi. Zirveye ise Anadolu kentleri damga vurdu.

Sıralama, gerçek kişilere ait altın mevduatının aynı ildeki toplam tasarruf mevduatına (TL, döviz ve kıymetli maden) oranlanmasıyla oluşturuldu. Şirket hesapları ile yurt dışı yerleşiklerin birikimlerinin hariç tutulduğu çalışmada, Türkiye genelinde bankalardaki bireysel altın hesaplarının toplam TL karşılığı eylül sonu itibarıyla yaklaşık 3,77 trilyon liraya ulaştı.



İşte 20'den zirveye doğru şehir şehir o liste...



