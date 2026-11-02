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Altın tasarrufunda şampiyon iller belli oldu! 3 büyük şehir listede yok: İşte Türkiye'nin altın haritası

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 14:29
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 14:29
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1
Altın tasarrufunda şampiyon iller belli oldu! 3 büyük şehir listede yok: İşte Türkiye'nin altın haritası

Bankacılık Düzenleme me Denetleme Kurumu’nun (BDDK) son verilerinden derlenen bilgilere göre, bankalardaki bireysel tasarruf mevduatı içinde altının payının en yüksek olduğu iller açıklandı. Toplam birikim büyüklüğünde trilyon liralık devasa hacimlere ulaşan İstanbul, Ankara ve İzmir; altının toplam tasarruf içerisindeki oransal payının düşüklüğü sebebiyle ilk 20 il arasına dahi giremedi. Zirveye ise Anadolu kentleri damga vurdu.

Sıralama, gerçek kişilere ait altın mevduatının aynı ildeki toplam tasarruf mevduatına (TL, döviz ve kıymetli maden) oranlanmasıyla oluşturuldu. Şirket hesapları ile yurt dışı yerleşiklerin birikimlerinin hariç tutulduğu çalışmada, Türkiye genelinde bankalardaki bireysel altın hesaplarının toplam TL karşılığı eylül sonu itibarıyla yaklaşık 3,77 trilyon liraya ulaştı.

İşte 20'den zirveye doğru şehir şehir o liste...

 

2
Altın tasarrufunda şampiyon iller belli oldu! 3 büyük şehir listede yok: İşte Türkiye'nin altın haritası

KAHRAMANMARAŞ (%31,05)

  • Toplam Tasarruf Mevduatı: 69,18 Milyar TL
  • Toplam Altın Mevduatı: 21,48 Milyar TL
  • Nüfus: ~1.116 Bin
  • Kişi Başı Altın Birikimi: ~19.240 TL

3
Altın tasarrufunda şampiyon iller belli oldu! 3 büyük şehir listede yok: İşte Türkiye'nin altın haritası

TOKAT (%31,22)

  • Toplam Tasarruf Mevduatı: 46,38 Milyar TL
  • Toplam Altın Mevduatı: 14,48 Milyar TL
  • Nüfus: ~606 Bin
  • Kişi Başı Altın Birikimi: ~23.890 TL

4
Altın tasarrufunda şampiyon iller belli oldu! 3 büyük şehir listede yok: İşte Türkiye'nin altın haritası

ÇORUM (%31,40)

  • Toplam Tasarruf Mevduatı: 44,52 Milyar TL
  • Toplam Altın Mevduatı: 13,98 Milyar TL
  • Nüfus: ~524 Bin
  • Kişi Başı Altın Birikimi: ~26.670 TL

5
Altın tasarrufunda şampiyon iller belli oldu! 3 büyük şehir listede yok: İşte Türkiye'nin altın haritası

AKSARAY (%31,52)

  • Toplam Tasarruf Mevduatı: 54,98 Milyar TL
  • Toplam Altın Mevduatı: 17,33 Milyar TL
  • Nüfus: ~438 Bin
  • Kişi Başı Altın Birikimi: ~39.560 TL

6
Altın tasarrufunda şampiyon iller belli oldu! 3 büyük şehir listede yok: İşte Türkiye'nin altın haritası

BARTIN (%31,70)

  • Toplam Tasarruf Mevduatı: 22,86 Milyar TL
  • Toplam Altın Mevduatı: 7,25 Milyar TL
  • Nüfus: ~207 Bin
  • Kişi Başı Altın Birikimi: ~35.020 TL

7
Altın tasarrufunda şampiyon iller belli oldu! 3 büyük şehir listede yok: İşte Türkiye'nin altın haritası

SİVAS (%31,85)

  • Toplam Tasarruf Mevduatı: 45,71 Milyar TL
  • Toplam Altın Mevduatı: 14,56 Milyar TL
  • Nüfus: ~635 Bin
  • Kişi Başı Altın Birikimi: ~22.920 TL

8
Altın tasarrufunda şampiyon iller belli oldu! 3 büyük şehir listede yok: İşte Türkiye'nin altın haritası

KASTAMONU (%31,98)

  • Toplam Tasarruf Mevduatı: 43,53 Milyar TL
  • Toplam Altın Mevduatı: 13,92 Milyar TL
  • Nüfus: ~388 Bin
  • Kişi Başı Altın Birikimi: ~35.870 TL

9
Altın tasarrufunda şampiyon iller belli oldu! 3 büyük şehir listede yok: İşte Türkiye'nin altın haritası

BOLU (%32,05)

  • Toplam Tasarruf Mevduatı: 48,11 Milyar TL
  • Toplam Altın Mevduatı: 15,42 Milyar TL
  • Nüfus: ~325 Bin
  • Kişi Başı Altın Birikimi: ~47.440 TL

10
Altın tasarrufunda şampiyon iller belli oldu! 3 büyük şehir listede yok: İşte Türkiye'nin altın haritası

YOZGAT (%32,21)

  • Toplam Tasarruf Mevduatı: 31,85 Milyar TL
  • Toplam Altın Mevduatı: 10,26 Milyar TL
  • Nüfus: ~415 Bin
  • Kişi Başı Altın Birikimi: ~24.720 TL

11
Altın tasarrufunda şampiyon iller belli oldu! 3 büyük şehir listede yok: İşte Türkiye'nin altın haritası

NEVŞEHİR (%32,38)

  • Toplam Tasarruf Mevduatı: 35,58 Milyar TL
  • Toplam Altın Mevduatı: 11,52 Milyar TL
  • Nüfus: ~315 Bin
  • Kişi Başı Altın Birikimi: ~36.570 TL

12
Altın tasarrufunda şampiyon iller belli oldu! 3 büyük şehir listede yok: İşte Türkiye'nin altın haritası

BİLECİK (%32,46)

  • Toplam Tasarruf Mevduatı: 26,74 Milyar TL
  • Toplam Altın Mevduatı: 8,68 Milyar TL
  • Nüfus: ~228 Bin
  • Kişi Başı Altın Birikimi: ~38.070 TL

13
Altın tasarrufunda şampiyon iller belli oldu! 3 büyük şehir listede yok: İşte Türkiye'nin altın haritası

GÜMÜŞHANE (%32,94)

  • Toplam Tasarruf Mevduatı: 14,75 Milyar TL
  • Toplam Altın Mevduatı: 4,86 Milyar TL
  • Nüfus: ~148 Bin
  • Kişi Başı Altın Birikimi: ~32.830 TL

14
Altın tasarrufunda şampiyon iller belli oldu! 3 büyük şehir listede yok: İşte Türkiye'nin altın haritası

ERZURUM (%32,97)

  • Toplam Tasarruf Mevduatı: 42,17 Milyar TL
  • Toplam Altın Mevduatı: 13,90 Milyar TL
  • Nüfus: ~750 Bin
  • Kişi Başı Altın Birikimi: ~18.530 TL

15
Altın tasarrufunda şampiyon iller belli oldu! 3 büyük şehir listede yok: İşte Türkiye'nin altın haritası

RİZE (%33,25)

  • Toplam Tasarruf Mevduatı: 45,32 Milyar TL
  • Toplam Altın Mevduatı: 15,07 Milyar TL
  • Nüfus: ~350 Bin
  • Kişi Başı Altın Birikimi: ~43.050 TL

16
Altın tasarrufunda şampiyon iller belli oldu! 3 büyük şehir listede yok: İşte Türkiye'nin altın haritası

ELAZIĞ (%33,74)

  • Toplam Tasarruf Mevduatı: 64,67 Milyar TL
  • Toplam Altın Mevduatı: 21,82 Milyar TL
  • Nüfus: ~604 Bin
  • Kişi Başı Altın Birikimi: ~36.120 TL

17
Altın tasarrufunda şampiyon iller belli oldu! 3 büyük şehir listede yok: İşte Türkiye'nin altın haritası

KIRIKKALE (%34,64)

  • Toplam Tasarruf Mevduatı: 28,31 Milyar TL
  • Toplam Altın Mevduatı: 9,81 Milyar TL
  • Nüfus: ~285 Bin
  • Kişi Başı Altın Birikimi: ~34.420 TL

18
Altın tasarrufunda şampiyon iller belli oldu! 3 büyük şehir listede yok: İşte Türkiye'nin altın haritası

ÇANKIRI (%35,56)

  • Toplam Tasarruf Mevduatı: 22,63 Milyar TL
  • Toplam Altın Mevduatı: 8,05 Milyar TL
  • Nüfus: ~205 Bin
  • Kişi Başı Altın Birikimi: ~39.260 TL

19
Altın tasarrufunda şampiyon iller belli oldu! 3 büyük şehir listede yok: İşte Türkiye'nin altın haritası

KÜTAHYA (%36,51)

  • Toplam Tasarruf Mevduatı: 53,75 Milyar TL
  • Toplam Altın Mevduatı: 19,62 Milyar TL
  • Nüfus: ~575 Bin
  • Kişi Başı Altın Birikimi: ~34.120 TL

20
Altın tasarrufunda şampiyon iller belli oldu! 3 büyük şehir listede yok: İşte Türkiye'nin altın haritası

KARABÜK (%37,13)

  • Toplam Tasarruf Mevduatı: 34,45 Milyar TL
  • Toplam Altın Mevduatı: 12,79 Milyar TL
  • Nüfus: ~255 Bin
  • Kişi Başı Altın Birikimi: ~50.150 TL

21
Altın tasarrufunda şampiyon iller belli oldu! 3 büyük şehir listede yok: İşte Türkiye'nin altın haritası

MALATYA (%37,57)

  • Toplam Tasarruf Mevduatı: 96,37 Milyar TL
  • Toplam Altın Mevduatı: 36,21 Milyar TL
  • Nüfus: ~740 Bin
  • Kişi Başı Altın Birikimi: ~48.930 TL

22
Altın tasarrufunda şampiyon iller belli oldu! 3 büyük şehir listede yok: İşte Türkiye'nin altın haritası

DEV METROPOLLER: TRİLYONLUK HACİMLER VE ORANSAL DURUM

  • İSTANBUL (%21,57 ile 58'inci sırada): 6,16 trilyon TL toplam mevduat, 1,33 trilyon TL altın birikimi, kişi başı ~84.980 TL.
  • ANKARA (%24,88 ile 37'nci sırada): 1,60 trilyon TL toplam mevduat, 398,75 milyar TL altın birikimi, kişi başı ~68.750 TL.
  • İZMİR (%20,73 ile 62'nci sırada): 1,20 trilyon TL toplam mevduat, 249,06 milyar TL altın birikimi, kişi başı ~55.710 TL.

(Not: Veriler yalnızca bankalarda tutulan resmi mevduat ve kıymetli maden hesaplarını kapsamakta olup, yastık altı olarak tabir edilen fiziki altın birikimlerini içermemektedir.)

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