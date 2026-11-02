Ukrayna, İsrail taktiğiyle saldırı denedi, başarısız oldu! Rus askerlerine bombalı dron gözlüğü

Ukrayna, İsrail'in bir dönem Hizbullah'ın çağrı cihazlarını aynı anda patlatması gibi bir taktiği Rus askerlerine uygulamak istedi. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbaratının, bir yardım kuruluşundan geliyormuş gibi göstererek FPV dron gözlükleri gönderdiğini belirtti. Bu gözlüklere birer birer patlayıcı gizlendi.

GÖZLÜKLER TAKILDIĞI AN PATLAYACAKTI

Eğer Rus askerleri patlayıcıları fark etmeyip gözlükleri taksaydı patlama meydana gelecekti. Uzmanlar tarafından yapılan incelemede, gözlüklerin soğutma fanlarının bulunduğu bölümlere el yapımı patlayıcı düzenekler yerleştirildiği tespit edildi.

RUS ASKERLERİNDEN TEŞEKKÜR VİDEOSU İSTEDİLER

Rusya istihbaratı, Ukrayna istihbaratıyla bağlantılı kişilerin, kimliklerini gizleyerek Rusya'daki yardım kuruluşları ve gönüllülere ulaştığını açıkladı. Telegram üzerinden sahte hesaplar açıldı ve Rus askerlerine bu dron gözlüklerinin ulaştırılması konusunda yardım istendi. Hatta bir de askerlerden teşekkür videosu talep edildi.

RUSYA'NIN FARKLI BÖLGELERİNE GÖNDERDİLER

FSB, ilk cihazların tespit edilmesinin ardından başlatılan incelemelerde Rusya'nın farklı bölgelerinde benzer patlayıcı düzenekler ele geçirildiğini açıkladı. Patlayıcı yerleştirilmiş gözlüklerin Rusya'nın posta hizmeti aracılığıyla gönderildiği belirtildi.

Olayla ilgili patlayıcı maddelerin yasa dışı bulundurulması, patlayıcı düzenek imalatı ve terör saldırısına hazırlık suçlamaları kapsamında soruşturma başlatıldı.

Rus güvenlik birimleri, cihazların gönderilmesinde rol oynayan kişilerin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.