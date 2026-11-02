Kurşuna dizildi, cesedinin üzerinden defalarca arabayla geçildi: Korkunç cinayetin detaylarına ulaşıldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 22 Kasım 2025'te Erdal Gündüz'ün hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin detaylara ulaşıldı. 14 kurşunla vurulduktan sonra otomobille 7 kez üzerinden geçilen Erdal Gündüz'ün, sevgilisinin eski eşi İlyas Dörtler'in ailesi ile yaşadığı husumet nedeniyle töre cinayetine kurban gittiği iddia edildi. Müşteki vekili Avukat Orhan Güngör'ün mahkemeye sunduğu dilekçede, cinayetin arkasında iki aile arasında yıllardır devam eden husumetin bulunduğu öne sürüldü.

Dilekçede yer alan iddialara göre; Şanlıurfa'da aynı köyde yaşayan Gündüz ve Dörtler aileleri, 2014 yılında tarım işçiliği yapmak üzere Manisa'ya gitti. Bu süreçte Erdal Gündüz ile Zeyd Dörtler birbirlerinin kız kardeşlerine aşık oldu ve evlilik konusunda anlaştı.

KIZI KAÇIRIP EVLENDİ

Ancak Erdal Gündüz, Remziye Dörtler ile evlenmekten vazgeçti. Bunun üzerine Zeyd Dörtler, Gündüz'ün kız kardeşini kaçırarak evlendi.

KAN DAVASI OLMASIN DİYE DİĞER KARDEŞİ BERDEL YAPTILAR

Sürecin kan davasına dönüşmesini önlemek amacıyla iki aile arasında anlaşma yapıldı. Erdal Gündüz'ün ağabeyi Serdar ile Zeyd Dörtler'in kız kardeşi Songül berdel usulüyle evlendirildi. Remziye Dörtler ise akrabası İlyas Dörtler ile dünyaevine girdi.

Ancak aileler arasındaki sorunu çözmek için bir kez daha berdel kararı alındı. O dönem henüz 13 yaşında olan Erdal Gündüz'ün kız kardeşi Nesra'nın, İlyas Dörtler'in kardeşi Faruk Dörtler ile evlendirilmesine karar verildi.

HUSUMET YILLARCA SÜRDÜ

Dilekçede, yapılan evliliklere rağmen iki aile arasındaki husumetin sona ermediği iddia edildi. Remziye Dörtler'in ailesinin, kabullenemedikleri Erdal Gündüz'ü ortadan kaldırmak için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

Aileler arasındaki husumetten uzaklaşmak amacıyla Gökçeada'ya taşınan Gündüz'ün, burada bir bahaneyle tuzağa düşürülerek bacağından vurulmasının da aynı anlaşmazlıkla bağlantılı olduğu iddia edildi. Öte yandan lösemi hastası çocuklarının tedavisi için Gökçeada'dan Gemlik'e taşınan Erdal ve Remziye'nin adresinin, Remziye'nin eski eşi İlyas Dörtler tarafından bulunduğu ileri sürüldü.

"CEZA ALMAZSIN" DİYE TELKİNLERDE BULUNMUŞLAR

Müşteki dilekçesindeki iddiaların devamında; İlyas Dörtler'in aile büyüklerince geçmişte yaşanan ilişki ve aile husumeti nedeniyle töre saikiyle azmettirildiği, ayrıca psikolojik sorunları ve sözde namus meselesi gerekçe gösterilerek cinayetin ardından ceza almayacağı yönünde telkinlerde bulunulduğu ileri sürüldü. Bu iddiaların yargılama sırasında değerlendirilmesi bekleniyor.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU TALEP EDİLDİ

Cinayete ilişkin davanın 30 Temmuz 2026'da görülen 2. duruşmasında sanık İlyas Dörtler'in psikolojik rahatsızlığının davranışlarını etkilediğini öne sürmesi üzerine akıl sağlığı raporu talep edilirken, 8 Ekim 2026'da görülen üçüncü duruşmada ise olay yerinde keşif yapılmasına hükmedildi. Duruşma, keşif işlemlerinin gerçekleştirilmesi için 14 Aralık 2026'ya ertelendi.