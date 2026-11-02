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Magazin
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 09:01
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 09:01

Ünlü yönetmen Michael Mann poligonda yanlışlıkla kendini vurdu

Sinema dünyasının usta ismi, 83 yaşındaki ünlü yönetmen Michael Mann, Los Angeles’ta gittiği bir atış poligonunda yanlışlıkla kendisini vurdu. Silahını kılıfına yerleştirdiği sırada silahın ateş alması sonucu bacağından yaralanan ünlü yönetmen hastaneye kaldırıldı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Ünlü yönetmen Michael Mann poligonda yanlışlıkla kendini vurdu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 09:01
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 09:01

Heat filminin Oscar adayı yönetmeni 83 yaşındaki Michael Mann, ’ta gittiği bir atış poligonunda geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırıldı. Mann'ın silahını kılıfına yerleştirmeye çalıştığı sırada yanlışlıkla kendisini vurduğu öğrenildi. Olay yerine Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) ile Los Angeles İtfaiye Departmanı ekipleri sevk edildi. 

BACAĞINDAN YARALANDI

Olayın kasıtlı olmadığı ve bir eğitim kazası olarak değerlendirildiğini açıklanırken, ünlü yönetmenin bacağından vurulduğu bildirildi. 

"DURUMU İYİ" AÇIKLAMASI

Mann'ın temsilcisi de kazayı doğrulayarak şu açıklamayı yaptı:

"Cumartesi günü bir atış poligonunda, kılıfı içindeki bir silahın kazara ateş alması sonucu film yönetmeni Michael Mann yüzeysel bir şekilde yaralandı. Kendisine tıbbi müdahalede bulunuldu ve taburcu ediliyor."

Polis sözcüsü ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, ekiplerin saat 16.00 sıralarında Missouri Avenue'nun 11000 numaralı bloğuna silah sesi ihbarı üzerine gönderildiğini belirtti. Sözcü, yapılan incelemenin silahın kazara ateş aldığını ortaya koyduğunu ve Mann'ın durumu stabil şekilde hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

Michael Mann, kariyeri boyunca dört Oscar ve üç Altın Küre adaylığı elde etti. Yönetmen ayrıca bir BAFTA Film Ödülü ve iki Primetime Emmy kazandı.

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ETİKETLER
#Los Angeles
#Los Angeles Polis Departmanı
#Michael Mann
#Los Angeles İtfaiye Departmanı
#Atış Poligonu
#Magazin
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