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Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 13:37
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 13:46

Okan Buruk'tan istifa kriziyle ilgili çarpıcı açıklama: "Bizim için hiçbir bahane yok"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Stuttgart maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında; Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu'nun istifalarına ilişkin konuştu. Buruk, "Bununla ilgili karar verecek olan başkanımız var. Biz sadece futbol tarafını düşünüyoruz. Bu maç çok önemli, ne benim ne oyuncularım için hiçbir bahane yok" dedi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Okan Buruk'tan istifa kriziyle ilgili çarpıcı açıklama:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 13:37
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 13:46

, 3 Kasım Salı günü 'ta 'nin 4. haftasında Alman temsilcisi Stuttgart'ı konuk edecek.

HABERİN ÖZETİ

Okan Buruk'tan istifa kriziyle ilgili çarpıcı açıklama: "Bizim için hiçbir bahane yok"

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Stuttgart maçı öncesinde basın toplantısında Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu'nun istifalarına değinerek, takımın maça odaklanması gerektiğini ve kendileri için hiçbir bahane olmadığını belirtti.
Galatasaray, 3 Kasım Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı konuk edecek.
Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
Teknik Direktör Okan Buruk, Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu'nun istifalarına ilişkin, bunların istenmeyen şeyler olduğunu ve iyi gidilen dönemde böyle bir şey yaşanmasını istemediklerini söyledi.
Buruk, kendilerinin sadece futbol tarafını düşündüklerini ve bu maçın hem kendisi hem de oyuncular için çok önemli olduğunu, hiçbir bahane olmadığını ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

Saat 20.45'te başlayacak karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü , düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Okan Buruk'tan istifa kriziyle ilgili çarpıcı açıklama: "Bizim için hiçbir bahane yok"

METİN ÖZTÜRK VE ABDULLAH KAVUKCU'NUN İSTİFALARI

ve Abdullah Kavukcu'nun istifalarına ilişkin de konuşan Buruk, "Biz maça odaklıyız. Bunlar çok istediğimiz şeyler değil, çok da iyi gittiğimiz dönemde böyle bir şey yaşamayı istemeyiz, istemiyoruz" dedi.

Okan Buruk'tan istifa kriziyle ilgili çarpıcı açıklama: "Bizim için hiçbir bahane yok"

"BENİM VE OYUNCULARIM İÇİN HİÇBİR BAHANE YOK"

Kendilerinin sadece tarafını düşündüklerini aktaran Buruk, "Şu an maça odaklanmalıyız. Bununla ilgili karar verecek olan başkanımız var. Biz sadece futbol tarafını düşünüyoruz. Bu maç çok önemli, ne benim ne oyuncularım için hiçbir bahane yok" ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#galatasaray
#okan buruk
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Metin Öztürk
#rams park
#Spor
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