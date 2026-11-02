Okan Buruk'tan istifa kriziyle ilgili çarpıcı açıklama: "Bizim için hiçbir bahane yok"

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İstanbul
Galatasaray, 3 Kasım Salı günü RAMS Park'ta UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Alman temsilcisi Stuttgart'ı konuk edecek.
Saat 20.45'te başlayacak karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.
Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu'nun istifalarına ilişkin de konuşan Buruk, "Biz maça odaklıyız. Bunlar çok istediğimiz şeyler değil, çok da iyi gittiğimiz dönemde böyle bir şey yaşamayı istemeyiz, istemiyoruz" dedi.
Kendilerinin sadece futbol tarafını düşündüklerini aktaran Buruk, "Şu an maça odaklanmalıyız. Bununla ilgili karar verecek olan başkanımız var. Biz sadece futbol tarafını düşünüyoruz. Bu maç çok önemli, ne benim ne oyuncularım için hiçbir bahane yok" ifadelerini kullandı.