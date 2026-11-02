Devlet Bahçeli il olmaya aday 19 ilçeyi açıkladı: İşte '100 il 1000 ilçe' projesinin detayları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulması önerisinin detayları belli oldu. Bölgesel kalkınma, yerel yönetimlerde reform ve kamu hizmetlerinde verimlilik hedeflenen projede; il statüsü kazanabilecek 19 ilçe açıklandı.

BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Türkgün gazetesine konuşan Bahçeli, il olabilecek 19 ilçeyi ilk kez tek tek sıraladı. Türkiye'nin nüfus yapısı, ekonomik faaliyetleri, ulaşım imkânları ve kamu hizmetlerine erişim ihtiyaçlarının değiştiğine dikkat çeken Bahçeli, mevcut idari yapılanmanın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İL OLABİLECEK 19 İLÇE AÇIKLANDI

Devlet Bahçeli, il statüsüne yükseltilmesi önerilen ilçelerin belirlenmesinde nüfus büyüklüğünün yanı sıra ekonomik gelişmişlik, ulaşım, turizm, tarım, lojistik, stratejik konum ve bölgesel kalkınma potansiyelinin dikkate alındığını belirtti.

HANGİ İLÇELER İL OLACAK?

Bahçeli'nin açıkladığı il olabilecek 19 ilçe, bölgelere göre şöyle sıralandı:

İç Anadolu Bölgesi’nde Polatlı ve Konya Ereğli.

Karadeniz Bölgesi’nde Ünye, Vezirköprü ve Zonguldak Ereğli.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erciş, Doğubeyazıt ve Ahlat.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Ergani, Midyat ve Siverek.

Akdeniz Bölgesi’nde Elbistan, Kozan, Alanya ve Tarsus.

Ege Bölgesi’nde Fethiye ve Akhisar.

Marmara Bölgesi’nde Lüleburgaz ve Bandırma.

Bölge İlçeler İç Anadolu Bölgesi Polatlı, Konya Ereğli Karadeniz Bölgesi Ünye, Vezirköprü, Zonguldak Ereğli Doğu Anadolu Bölgesi Erciş, Doğubeyazıt, Ahlat Güneydoğu Anadolu Bölgesi Ergani, Midyat, Siverek Akdeniz Bölgesi Elbistan, Kozan, Alanya, Tarsus Ege Bölgesi Fethiye, Akhisar Marmara Bölgesi Lüleburgaz, Bandırma

Diğer yandan kurulması hedeflenen 78 ilçe, yapılacak il düzeyindeki detaylı çalışmalar doğrultusunda önerilen illere bağlı, yahut mevcut iller kapsamında da oluşturulabilecek.

"YENİ İLLER DE KURULABİLİR"

Bahçeli il olabilecek ilçelerin nüfusun yanı sıra objektif kriterler dikkate alınarak belirlendiğini ifade etti. Çalışmanın nihai bir liste olmadığını vurgulayan Bahçeli, ilerleyen dönemde yeni illerin kurulabileceğini, bu konudaki son kararın ise TBMM’nin yasama iradesine bağlı olduğunu belirtti.