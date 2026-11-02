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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Türkgün
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 13:18
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 13:35

Devlet Bahçeli il olmaya aday 19 ilçeyi açıkladı: İşte '100 il 1000 ilçe' projesinin detayları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerdiği ‘100 İl 1000 İlçe’ projesinin detayları belli oldu. Proje kapsamında il statüsü kazanabilecek 19 ilçe açıklandı. Projeyi Türkiye’nin geleceğine dönük kritik bir büyüme ve istikbal hamlesi olarak nitelendiren Bahçeli, "düzenleme toplumsal motivasyonu artıracak" dedi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Devlet Bahçeli il olmaya aday 19 ilçeyi açıkladı: İşte '100 il 1000 ilçe' projesinin detayları
KAYNAK:
Türkgün
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 13:18
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 13:35

Genel Başkanı , 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulması önerisinin detayları belli oldu. Bölgesel kalkınma, yerel yönetimlerde reform ve kamu hizmetlerinde verimlilik hedeflenen projede; il statüsü kazanabilecek 19 ilçe açıklandı.

Devlet Bahçeli il olmaya aday 19 ilçeyi açıkladı: İşte '100 il 1000 ilçe' projesinin detayları

BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Türkgün gazetesine konuşan Bahçeli, il olabilecek 19 ilçeyi ilk kez tek tek sıraladı. Türkiye'nin nüfus yapısı, ekonomik faaliyetleri, ulaşım imkânları ve kamu hizmetlerine erişim ihtiyaçlarının değiştiğine dikkat çeken Bahçeli, mevcut idari yapılanmanın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Devlet Bahçeli il olmaya aday 19 ilçeyi açıkladı: İşte '100 il 1000 ilçe' projesinin detayları

İL OLABİLECEK 19 İLÇE AÇIKLANDI

Devlet Bahçeli, il statüsüne yükseltilmesi önerilen ilçelerin belirlenmesinde nüfus büyüklüğünün yanı sıra ekonomik gelişmişlik, ulaşım, turizm, tarım, lojistik, stratejik konum ve bölgesel kalkınma potansiyelinin dikkate alındığını belirtti.

Devlet Bahçeli il olmaya aday 19 ilçeyi açıkladı: İşte '100 il 1000 ilçe' projesinin detayları

HANGİ İLÇELER İL OLACAK?

Bahçeli'nin açıkladığı il olabilecek 19 ilçe, bölgelere göre şöyle sıralandı:

İç Anadolu Bölgesi’nde ve Konya Ereğli.
Karadeniz Bölgesi’nde Ünye, Vezirköprü ve Zonguldak Ereğli.
Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erciş, Doğubeyazıt ve Ahlat.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Ergani, Midyat ve Siverek.
Akdeniz Bölgesi’nde Elbistan, Kozan, Alanya ve Tarsus.
Ege Bölgesi’nde Fethiye ve Akhisar.
Marmara Bölgesi’nde Lüleburgaz ve Bandırma.

Bölgeİlçeler
İç Anadolu BölgesiPolatlı, Konya Ereğli
Karadeniz BölgesiÜnye, Vezirköprü, Zonguldak Ereğli
Doğu Anadolu BölgesiErciş, Doğubeyazıt, Ahlat
Güneydoğu Anadolu BölgesiErgani, Midyat, Siverek
Akdeniz BölgesiElbistan, Kozan, Alanya, Tarsus
Ege BölgesiFethiye, Akhisar
Marmara BölgesiLüleburgaz, Bandırma

Diğer yandan kurulması hedeflenen 78 ilçe, yapılacak il düzeyindeki detaylı çalışmalar doğrultusunda önerilen illere bağlı, yahut mevcut iller kapsamında da oluşturulabilecek.

"YENİ İLLER DE KURULABİLİR"

Bahçeli il olabilecek ilçelerin nüfusun yanı sıra objektif kriterler dikkate alınarak belirlendiğini ifade etti. Çalışmanın nihai bir liste olmadığını vurgulayan Bahçeli, ilerleyen dönemde yeni illerin kurulabileceğini, bu konudaki son kararın ise TBMM’nin yasama iradesine bağlı olduğunu belirtti.

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