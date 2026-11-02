Devlet Bahçeli il olmaya aday 19 ilçeyi açıkladı: İşte '100 il 1000 ilçe' projesinin detayları

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İstanbul
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulması önerisinin detayları belli oldu. Bölgesel kalkınma, yerel yönetimlerde reform ve kamu hizmetlerinde verimlilik hedeflenen projede; il statüsü kazanabilecek 19 ilçe açıklandı.
Türkgün gazetesine konuşan Bahçeli, il olabilecek 19 ilçeyi ilk kez tek tek sıraladı. Türkiye'nin nüfus yapısı, ekonomik faaliyetleri, ulaşım imkânları ve kamu hizmetlerine erişim ihtiyaçlarının değiştiğine dikkat çeken Bahçeli, mevcut idari yapılanmanın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Devlet Bahçeli, il statüsüne yükseltilmesi önerilen ilçelerin belirlenmesinde nüfus büyüklüğünün yanı sıra ekonomik gelişmişlik, ulaşım, turizm, tarım, lojistik, stratejik konum ve bölgesel kalkınma potansiyelinin dikkate alındığını belirtti.
Bahçeli'nin açıkladığı il olabilecek 19 ilçe, bölgelere göre şöyle sıralandı:
İç Anadolu Bölgesi’nde Polatlı ve Konya Ereğli.
Karadeniz Bölgesi’nde Ünye, Vezirköprü ve Zonguldak Ereğli.
Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erciş, Doğubeyazıt ve Ahlat.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Ergani, Midyat ve Siverek.
Akdeniz Bölgesi’nde Elbistan, Kozan, Alanya ve Tarsus.
Ege Bölgesi’nde Fethiye ve Akhisar.
Marmara Bölgesi’nde Lüleburgaz ve Bandırma.
|Bölge
|İlçeler
|İç Anadolu Bölgesi
|Polatlı, Konya Ereğli
|Karadeniz Bölgesi
|Ünye, Vezirköprü, Zonguldak Ereğli
|Doğu Anadolu Bölgesi
|Erciş, Doğubeyazıt, Ahlat
|Güneydoğu Anadolu Bölgesi
|Ergani, Midyat, Siverek
|Akdeniz Bölgesi
|Elbistan, Kozan, Alanya, Tarsus
|Ege Bölgesi
|Fethiye, Akhisar
|Marmara Bölgesi
|Lüleburgaz, Bandırma
Diğer yandan kurulması hedeflenen 78 ilçe, yapılacak il düzeyindeki detaylı çalışmalar doğrultusunda önerilen illere bağlı, yahut mevcut iller kapsamında da oluşturulabilecek.
Bahçeli il olabilecek ilçelerin nüfusun yanı sıra objektif kriterler dikkate alınarak belirlendiğini ifade etti. Çalışmanın nihai bir liste olmadığını vurgulayan Bahçeli, ilerleyen dönemde yeni illerin kurulabileceğini, bu konudaki son kararın ise TBMM’nin yasama iradesine bağlı olduğunu belirtti.