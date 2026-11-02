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Altın için cuma günü kritik! İslam Memiş'ten korkutan 140 dolar tahmini

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 12:30
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 13:29
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1
islam memiş altın

Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı yayında küresel piyasalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Altın, gümüş, borsa, kripto para ve petrol piyasalarındaki gelişmeleri değerlendiren Memiş, jeopolitik gerilimler ve ABD'deki siyasi gelişmelerin piyasalarda sert dalgalanmalara yol açabileceğine işaret etti.

2
kısa vadeli işlemlerden uzak durma

“Finansal piyasalarda paradan para kazanma dönemi bitmiştir” diyen Memiş, yatırımcıları kısa vadeli işlemlerden uzak durmaları konusunda uyardı.

3
altın

Bu hafta cuma gününün küresel piyasalar açısından önemli olduğunun altını çizen Memiş, "Amerika'da tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Yine cuma günü ABD'deki işsizlik rakamları da yakından takip edilecek. Ancak bunların öncesinde yarın Amerika'da ara seçimler başlıyor."
 

4
Trump tekrar kazanacak mı

"Trump tekrar kazanacak mı, yoksa bir güç kaybı mı yaşayacak? Bu konuyu yakından takip etmeye devam edeceğiz. Genel beklenti, Trump'ın güç kaybedeceği yönünde. Bu da küresel piyasalar ve küresel ekonomiler açısından oldukça önemli olacaktır" dedi.

5
dolar karşısında bütün varlıklarda sert satışlar

Geçen hafta dolar karşısında bütün varlıklarda sert satışlar yaşandığını belirten Memiş, "Altın, gümüş, borsalar ve kripto para piyasalarında adeta bir çöküş gördük. Bu haftaya baktığımızda ise ciddi bir tepki alımı var. Ancak trend henüz belli değil. Önümüzdeki süreçte ciddi belirsizlikler bulunuyor.
 

6
jeopolitik gerilim yeniden artar

Israrla Trump'ın İran'ı vurmasını bekleyen bir İsrail var karşımızda. Eğer bu tarafta jeopolitik gerilim yeniden artar ve İran'a saldırı gerçekleşirse petrol fiyatlarında üçüncü kez 120 dolar seviyesinin üzerine çıkılması, hatta 130-140 dolar seviyelerinin telaffuz edilmesi mümkün. Bu da küresel ekonomiler için ciddi bir risk oluşturur.
 

7
Petrol fiyatları tekrar yükselecek mi?

Ancak yeniden savaş yaşanacak mı, yaşanmayacak mı? Petrol fiyatları tekrar yükselecek mi? Bu konulardaki belirsizlik devam ediyor. İhtimallere baktığımızda mazot fiyatı zaten 100 lirayı geçti. Dolayısıyla hem küresel piyasalarda Brent petrolün hem de Türkiye'de pompa fiyatlarına gelecek zamların önü açık" dedi.
 

8
Amerika dahil bütün dünyada akaryakıt fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARI TÜM DÜNYADA YÜKSELİYOR

Memiş, "Burada hep şunu sorguluyoruz: Amerika dahil bütün dünyada akaryakıt fiyatları yükselmeye devam ediyorsa, beraberinde küresel enflasyon yeniden hortlamışsa, Amerika'da bile enflasyon düşmüyorsa neden ısrarla savaşa devam ediyorlar? Neden savaşı sürdürmekte ısrar ediyorlar?
 

9
dijital paralara geçiş süreci

DİJİTAL PARALARA GEÇİŞ SÜRECİ ÖNE ALINDI

Yine sonuç aynı yere geliyor: Büyük resetleme. Bilerek ve isteyerek bu savaşı sürdürenler, bilerek ve isteyerek enflasyonu artıranlar, dijital paralara geçiş sürecini erkene çektiler. Sonuç itibarıyla büyük resetleme yapılmadan da bu süreci bitirmeyecekler. Yani bunu kafaya koymuşlar." ifadelerini kullandı.
 

10
Finansal piyasalarda paradan para kazanma

"Bu nedenle 2025 yılının Kasım ayı itibarıyla bir iddiam, bir öngörüm var. Bunu özellikle ve üstüne basa basa tekrar ifade etmek istiyorum: Finansal piyasalarda paradan para kazanma dönemi bitmiştir." diyerek yatırımcıları yeniden uyaran uzman isim, para kazanma beklentisinin boş olduğunu söyledi.
 

11
altın

Memiş, "Bu yıl yatırımcılar bunu sancılı bir şekilde gördü. Ancak önümüzdeki yıllarda da görmeye devam edecekler. Artık belirsizliklerin ve dış politikanın piyasaları belirlediği bir ortam var karşımızda. "

12
ciddi bir dalgalanma

CİDDİ DALGA GELİYOR

"Bu hafta piyasalarda ciddi bir dalgalanma beklediğimi tekrar ifade etmek isterim. Kısa vadeli işlemlerden uzak durulması gerektiğini söyleyebilirim." diyerek bu hafta konusunda da uyarıda bulundu." ifadelerini kullandı.

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