Altın için cuma günü kritik! İslam Memiş'ten korkutan 140 dolar tahmini

Israrla Trump'ın İran'ı vurmasını bekleyen bir İsrail var karşımızda. Eğer bu tarafta jeopolitik gerilim yeniden artar ve İran'a saldırı gerçekleşirse petrol fiyatlarında üçüncü kez 120 dolar seviyesinin üzerine çıkılması, hatta 130-140 dolar seviyelerinin telaffuz edilmesi mümkün. Bu da küresel ekonomiler için ciddi bir risk oluşturur.

