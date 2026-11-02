Petrolde zirve rallisi tersine döndü: Düşüş başladı

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İstanbul
Petrol piyasasında haftalardır devam eden yükselişin ardından geri çekilme yaşandı. Ortadoğu çatışmasını sona erdirmeye yönelik devam eden diplomatik çabalar petrol fiyatlarını düşüşe geçirdi. Brent petrolün varil fiyatı 110 doların altına gerilerken ABD ham petrolü WTI'da da düşüş kaydedildi.
WTI ham petrol fiyatları varil başına 102 doların, Brent petrol ise 110 doların altına düşerek, yatırımcıların Ortadoğu çatışmasını sona erdirmeye yönelik devam eden diplomatik çabalar hakkındaki haberleri, ABD'nin İran'a karşı yeniden askeri harekât başlatma korkusuyla karşılaştırmasıyla haftalarca süren zirve seviyelerinden geri çekildi.
ABD Başkanı Donald Trump, daha önceki açıklamalarında İran ile görüşmelerin ilerlediğini belirterek, 3 Kasım'daki ara seçimlerden önce yeni saldırılar düzenlemeyeceklerini ifade etmişti. Ancak ABD’nin, seçim sonrasında askerî harekât ihtimalini de tamamen dışlamaması, piyasalardaki belirsizliğin sürmesine sebep oluyor.
İran ise yeni bir saldırı durumunda komşu ülkelerdeki ABD ve İsrail hedeflerine misilleme yapılabileceği uyarısını tekrarlıyor.
Öte yandan Orta Doğu'daki arz güvenliği problemleri de devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin ciddi şekilde yavaşladığı, hafta sonunda geçişlerin oldukça düşük seviyelere gerilediği bildiriliyor. İki petrol tankerinin mayınlara çarptığı yönündeki iddialar da güvenlik endişelerini artırdı.
Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına yönelik Husi tehdidi ve Rusya-Ukrayna savaşında enerji tesislerinin hedef alınması da petrol arzı açısından risk oluşturuyor.
Son durumda diplomasi umutları petrol fiyatlarını aşağı çekerken, farklı bölgelerdeki arz riskleri daha fazla düşüşün önüne geçiyor.