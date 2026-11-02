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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 08:23
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 08:51

Petrolde zirve rallisi tersine döndü: Düşüş başladı

Haftalardır yüksek seviyelerde seyreden petrol fiyatları, Ortadoğu'daki gelişmelerin ardından geriledi. Petrol fiyatları haftanın ilk işlemlerinde yaklaşık yüzde 3 gerileyerek 110 dolar sınırına çekildi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Petrolde zirve rallisi tersine döndü: Düşüş başladı
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 08:23
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 08:51

Petrol piyasasında haftalardır devam eden yükselişin ardından geri çekilme yaşandı. Ortadoğu çatışmasını sona erdirmeye yönelik devam eden diplomatik çabalar petrol fiyatlarını düşüşe geçirdi. Brent petrolün varil fiyatı 110 doların altına gerilerken ham petrolü WTI'da da düşüş kaydedildi.

HABERİN ÖZETİ

Petrolde zirve rallisi tersine döndü: Düşüş başladı

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Ortadoğu'daki diplomatik çabalar nedeniyle petrol fiyatlarında haftalardır süren yükselişin ardından geri çekilme yaşandı.
Brent petrolün varil fiyatı 110 doların altına gerilerken, ABD ham petrolü WTI'da da düşüş kaydedildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile görüşmelerin ilerlediği açıklaması ve seçimler öncesinde yeni saldırı düzenlenmeyeceği ifadesi piyasalarda etkili oldu.
ABD'nin seçim sonrası askerî harekât ihtimalini dışlamaması piyasalardaki belirsizliği sürdürüyor.
İran, yeni bir saldırı durumunda komşu ülkelerdeki ABD ve İsrail hedeflerine misilleme yapabileceği uyarısında bulundu.
Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin yavaşlaması ve tankerlerin mayınlara çarptığı iddiaları arz güvenliği endişelerini artırdı.
Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına yönelik Husi tehdidi ve Rusya-Ukrayna savaşında enerji tesislerinin hedef alınması da petrol arzı açısından risk oluşturuyor.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Petrolde zirve rallisi tersine döndü: Düşüş başladı

ZİRVE SEVİYELERİNDEN GERİ ÇEKİLDİ

WTI ham petrol fiyatları varil başına 102 doların, ise 110 doların altına düşerek, yatırımcıların Ortadoğu çatışmasını sona erdirmeye yönelik devam eden diplomatik çabalar hakkındaki haberleri, ABD'nin 'a karşı yeniden askeri harekât başlatma korkusuyla karşılaştırmasıyla haftalarca süren zirve seviyelerinden geri çekildi.

Petrolde zirve rallisi tersine döndü: Düşüş başladı

YARIN ÇOK KRİTİK

ABD Başkanı , daha önceki açıklamalarında İran ile görüşmelerin ilerlediğini belirterek, 3 Kasım'daki ara seçimlerden önce yeni saldırılar düzenlemeyeceklerini ifade etmişti. Ancak ABD’nin, seçim sonrasında askerî harekât ihtimalini de tamamen dışlamaması, piyasalardaki belirsizliğin sürmesine sebep oluyor.

İran ise yeni bir saldırı durumunda komşu ülkelerdeki ABD ve İsrail hedeflerine misilleme yapılabileceği uyarısını tekrarlıyor.

Petrolde zirve rallisi tersine döndü: Düşüş başladı

HÜRMÜZ'DE ARZ RİSKİ

Öte yandan Orta Doğu'daki arz güvenliği problemleri de devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin ciddi şekilde yavaşladığı, hafta sonunda geçişlerin oldukça düşük seviyelere gerilediği bildiriliyor. İki petrol tankerinin mayınlara çarptığı yönündeki iddialar da güvenlik endişelerini artırdı.

Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına yönelik Husi tehdidi ve Rusya-Ukrayna savaşında enerji tesislerinin hedef alınması da petrol arzı açısından risk oluşturuyor.

Son durumda diplomasi umutları petrol fiyatlarını aşağı çekerken, farklı bölgelerdeki arz riskleri daha fazla düşüşün önüne geçiyor.

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ETİKETLER
#donald trump
#ABD
#brent petrol
#iran
#Wti
#Ekonomi
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