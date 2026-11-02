Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu 82 yaşında yaşamını yitirdi. Zorlu'nun bir süredir kanser tedavisi gördüğü ve geçtiğimiz hafta sonu yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

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İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 22

HABERİN ÖZETİ İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir gördüğü kanser tedavisi sonrasında 82 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Zorlu, geçtiğimiz hafta sonu yoğun bakıma kaldırılmıştı. 1944 yılında Denizli'nin Babadağ ilçesinde doğan Zorlu, ilk tekstil mağazasını Trabzon'da açıp 1970'te şirket merkezini İstanbul'a taşıdı. Ağabeyi Zeki Zorlu ile holdingin temellerini atan iş insanı, 1976'da Korteks'i kurdu ve şirketlerini 1990'da Zorlu Holding çatısı altında topladı. 1994 yılında Vestel'i bünyesine katarak tekstilin yanında elektronik ve beyaz eşya sektörlerine adım attı. Zorlu'nun liderliğindeki grup tekstil, elektronik, beyaz eşya, enerji, gayrimenkul, metalurji ve savunma sanayisi gibi alanlarda faaliyet gösterdi.

ZORLU HOLDİNG VEFAT HABERİNİ DUYURDU

Zorlu Holding tarafından yapılan paylaşımda vefat haberi şu ifadelerle duyuruldu:

"Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Zorlu’yu bugün, bir süredir tedavi gördüğü hastanede kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz."

https://x.com/zorluholdingtr/status/2117347080188641282?a=Apw_5deU7T40qbgvljc&s=20

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinin 4 Kasım Çarşamba günü Levent'teki Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'nde öğle vaktinde kılınacak cenaze namazı sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedileceği bildirildi.

Açıklamada, merhumun isteği doğrultusunda cenaze törenine çelenk gönderilmemesi, bunun yerine arzu edenlerin diledikleri bir sivil toplum kuruluşuna bağışta bulunmaları rica edildi.

AHMET NAZİF ZORLU KİMDİR?

Denizli'de 1944 yılında doğan Ahmet Nazif Zorlu, çalışma hayatına erken yaşlarda baba mesleği olan tekstille başladı.

İş hayatının ilk yıllarında Trabzon'da açtığı mağazayla tekstil ticareti yapan Zorlu, 1970 yılında şirketin merkezini İstanbul'a taşıyarak Zorlu Holding'in temellerini atmıştır.

İlk üretim şirketi Korteks'i 1976 yılında kuran Zorlu, 1990'da tüm şirketleri Zorlu Holding çatısı altında topladı. 1994'te Vestel'i Zorlu Holding bünyesine katan Ahmet Nazif Zorlu, yeni iş alanlarının da yolunu açtı.

Zorlu'nun tekstil sektörüyle başladığı girişimciliği beyaz eşya, elektronik, gayrimenkul, enerji, metalurji, savunma ve e-mobilite gibi birçok farklı alanda faaliyet gösteren şirketlerle devam etti. Ahmet Nazif Zorlu, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanlığının yanı sıra Zorlu Grubu bünyesinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirkette yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili olarak görev yapıyordu.

Sivil toplum kuruluşlarıyla da yakından ilgilenen Ahmet Zorlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Denizlililer Birliği Eğitim ve Kültür Vakfı (DENBİR), Babadağlı Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD) ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) üyesiydi.