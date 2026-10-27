SPK'dan yeni karar: Tera Yatırım'ın faaliyet izinleri iptal edildi, üç şirket için suç duyurusu

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İstanbul
SPK, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin tüm faaliyet izinleri ile yetki belgesinin iptal edilmesine, yatırımcılarının tazminine ve aracı kurumun tedrici tasfiyesine karar verdi. Kurul ayrıca Pasifik Eurasia, Selçuk Ecza Deposu ve Manas Enerji pay piyasalarındaki işlemler nedeniyle bazı kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasını ve 2 yıl işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.
SPK'nın 27 Ekim 2026 tarihli ve 2026/77 sayılı bülteninde yer alan karara göre, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin tüm faaliyet izinleri ve yetki belgesi iptal edildi. Şirketin yatırımcılarının tazmin edilmesine ve tedrici tasfiyesine karar verildi.
Kurul, Pasifik Eurasia, Selçuk Ecza Deposu ve Manas Enerji pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle bazı kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. İlgili kişi ve kuruluşlara 2 yıl işlem yasağı uygulanması ve bazı kişilerin lisanslarının iptal edilmesi de kararlaştırıldı.
SPK, Piramit Menkul Kıymetler AŞ'nin sermayesinin 300 milyon liradan 500 milyon liraya çıkarılmasına yönelik esas sözleşme değişikliği başvurusunu olumlu karşıladı.