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Ekonomi
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 23:46
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 23:46

SPK'dan yeni karar: Tera Yatırım'ın faaliyet izinleri iptal edildi, üç şirket için suç duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin yetki belgesi ile tüm faaliyet izinlerini iptal ederek tedrici tasfiyesine ve yatırımcıların tazmin edilmesine karar verdi. Kurul ayrıca üç şirketin pay piyasasındaki işlemler nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasını ve işlem yasağı getirilmesini kararlaştırdı.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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SPK'dan yeni karar: Tera Yatırım'ın faaliyet izinleri iptal edildi, üç şirket için suç duyurusu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 23:46
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 23:46

, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin tüm faaliyet izinleri ile yetki belgesinin iptal edilmesine, yatırımcılarının tazminine ve aracı kurumun tedrici tasfiyesine karar verdi. Kurul ayrıca Pasifik Eurasia, Selçuk Ecza Deposu ve Manas Enerji pay piyasalarındaki işlemler nedeniyle bazı kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasını ve 2 yıl işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

TERA YATIRIM'IN FAALİYET İZİNLERİ İPTAL EDİLDİ

SPK'nın 27 Ekim 2026 tarihli ve 2026/77 sayılı bülteninde yer alan karara göre, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin tüm faaliyet izinleri ve yetki belgesi iptal edildi. Şirketin yatırımcılarının tazmin edilmesine ve tedrici tasfiyesine karar verildi.

SPK'dan yeni karar: Tera Yatırım'ın faaliyet izinleri iptal edildi, üç şirket için suç duyurusu

ÜÇ ŞİRKETİN PAY PİYASASINA YÖNELİK KARARLAR

Kurul, Pasifik Eurasia, Selçuk Ecza Deposu ve Manas Enerji pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle bazı kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. İlgili kişi ve kuruluşlara 2 yıl işlem yasağı uygulanması ve bazı kişilerin lisanslarının iptal edilmesi de kararlaştırıldı.

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER'İN SERMAYE ARTIRIMINA ONAY

SPK, Piramit Menkul Kıymetler AŞ'nin sermayesinin 300 milyon liradan 500 milyon liraya çıkarılmasına yönelik esas sözleşme değişikliği başvurusunu olumlu karşıladı.
 

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#Spk
#Manas Enerji
#Tera Yatırım Menkul Değerler
#Pasifik Eurasia
#Selçuk Ecza Deposu
#Ekonomi
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