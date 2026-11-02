Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 23 Ekim ile biten haftada 6 milyar 906 milyon dolar azaldı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 23 Ekim ile biten haftada 6 milyar 906 milyon dolar azalarak, 162 milyar 191 milyon dolar oldu.





Brüt döviz rezervleri 3 milyar 103 milyon dolarlık azalışla 62 milyar 148 milyon dolardan 59 milyar 45 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 23 Ekim haftasında 3 milyar 803 milyon dolar azalarak 106 milyar 949 milyon dolardan 103 milyar 146 milyon dolara indi.



