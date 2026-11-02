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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 23:56
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 00:05

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den PKK sonrası süreç için net mesaj

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi PKK'nın silah bırakmasıyla boşalacak alanın yeni nesil organize suç örgütlerine bırakılmaması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Emniyet ve Jandarma'nın bu konuda çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Çiftçi silah bırakma sürecine dair de açıklamalarda bulundu.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 23:56
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 00:05

İçişleri Bakanı , Türkiye genelinde suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirterek, 'nın silah bırakmasıyla beraber onlardan boşalan alanın yeni nesil organize suç örgütlerine bırakılmaması noktasında da çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

HABERİN ÖZETİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den PKK sonrası süreç için net mesaj

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya'da düzenlenen güvenlik toplantısında suçlarla mücadele, terörle mücadele ve düzensiz göç konularında açıklamalarda bulundu.
Konya'da kişilere karşı işlenen suçlarda %14, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise %32,5'lik bir düşüş yaşandığı belirtildi.
Dolandırıcılık suçlarıyla mücadele için Adalet Bakanlığı ile birlikte Meclis'e yasal düzenleme sunulacağı ifade edildi.
Bu yıl içinde yaklaşık 200 bin yasa dışı bahis ve kumarla ilişkili suçlu hesap tespit edildiği ve erişim engeli getirildiği bildirildi.
PKK'nın silah bırakmasıyla boşalan alanın yeni nesil organize suç örgütlerine bırakılmaması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Ülkede 3,6 milyon civarında yabancı bulunduğu, bunun %2,49'luk bir orana denk geldiği ve düzensiz göçle mücadelede belli bir aşamaya gelindiği belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, memleketi 'da düzenlenen ‘Konya Güvenlik Toplantısı'na katıldı. Taş Bina Kültür Sanat'ta düzenlenen toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, geçmiş 5 yılın ortalamasıyla bu yılın 10 aylık rakamları karşılaştırıldığı zaman Konya'da kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 14'lük bir düşüş olduğunu söyledi. Suçları aydınlatma oranlarına bakıldığında kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 99,7'lik bir aydınlatma oranına ulaşıldığını belirten Bakan Çiftçi, "Konya'da kişilere karşı işlenen suçların neredeyse tamamı aydınlatılıyor. Faili meçhul veya faili firar herhangi bir olay olmuyor. Bu birinci konuydu. İkincisi, mal varlığına karşı işlenen suçlarda da yüzde 32,5'lik bir azalma var. Bu da bizi son derece memnun etti. İlimizde mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç başlığında da çok anlamlı bir düşüş yaşandığını bu vesileyle görmüş olduk. Aydınlatma oranları da mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 97,7'ye ulaşmış durumda. Yani hem kişilere karşı işlenen suçlarda hem de mal varlığına karşı işlenen suçlarda çok güzel bir aydınlatma oranı var" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den PKK sonrası süreç için net mesaj

DOLANDIRICILIK SUÇLARI İÇİN YASAL DÜZENLEME

Türkiye'de dolandırıcılık suçlarındaki artışa dikkat çeken Bakan Çiftçi, "Bununla ilgili bu hafta içerisinde Adalet Bakanımızla da bir araya geldik. Dolandırıcılık suçlarıyla mücadele konusunda ‘Dolunay Projemizi' tekrar masaya yatırdık. Kendisine bir sunumda bulunduk. Dolandırıcılık suçlarıyla mücadele konusunda hem olarak hem de olarak inşallah önümüzdeki günlerde Meclisimizde bir yasal düzenleme olacak. Bununla ilgili son hazırlıkları tamamladık ve yasa teklifini Adalet Bakanlığımız kanalıyla Meclisimize sevk etmiş olacağız. Bununla beraber dolandırıcılık suçlarında da bir azalma olacağını ümit ediyoruz. Yasal düzenleme bu anlamda çok önemli" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den PKK sonrası süreç için net mesaj

"200 BİNE YAKIN SUÇLU HESAP TESPİT ETTİK"

Yasa dışı bahisle ve yasa dışı kumarla etkin bir şekilde mücadele ettiklerini söyleyen Bakan Çiftçi, "Bu sene içerisinde tüm Türkiye çapında neredeyse 200 bine yakın suçlu hesap veya kişi tespit ettik. Bunların neticesinde yasa dışı bahis sitelerine, kumar sitelerine veya sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirdik. Bunlarla mücadeleye önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz. Çünkü şu anda suçlar ağırlıklı bir şekilde sokaklardan ziyade Siber Vatan'da, siber alemde işleniyor. Biz nasıl gerçek hayatta sokaklarımızda, caddelerimizde ve meydanlarımızda suç ve suçlularla mücadele ediyorsak siber alemde de aynı şekilde suçlularla mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"PKK'DAN BOŞALAN ALANIN SUÇ ÖRGÜTLERİNE BIRAKILMAMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Ele aldıkları bir başka konunun da terörle mücadele olduğunu kaydeden Bakan Çiftçi, "FETÖ, DHKP-C, DEAŞ, MLKP gibi örgütlerle mücadeleye devam ediyoruz. PKK terör örgütü son zamanlarda hem kendisini tasfiye etme hem de silah bırakma konusunda bir irade gösterdi. Bu konudaki süreç gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Biz, PKK'nın silah bırakmasıyla beraber onlardan boşalan alanın yeni nesil organize suç örgütlerine bırakılmaması noktasında da çalışmalarımıza devam ediyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımız bu noktadaki çalışmalarını devam ettiriyor. Terörle mücadelemiz de kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Saydığım terör örgütlerinden sadece DEAŞ'a yönelik operasyonlarımız artmış durumda. Diğerleriyle ilgili operasyonlarımız ise azalarak da olsa devam ediyor" şeklinde konuştu.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

İçişleri Bakanlığı olarak en önem verdikleri konulardan birisinin de düzensiz göçle mücadele ve düzenli göçü teşvik etmek olduğunu ifade eden Bakan Çiftçi, "Bu noktada geçmişten beri yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde ülkemizde hamdolsun artık düzensiz göçle mücadele konusunda belli bir aşamaya gelmiş durumdayız. Bu konu Türkiye'nin gündeminden düşmüş durumda. Şu anda ülkemizde 3,6 milyon civarında yabancının bulunduğunu söyleyebilirim. Bunların büyük bir kısmını geçici koruma altındaki Suriyeliler oluşturuyordu. Onların da sayısı şu anda 2,2 milyona düşmüş durumda. 2021 yılında hatırlayalım, ülkemizdeki Suriyelilerin sayısı 3,7 milyona çıkmıştı. O günden bugüne, yani 2016 yılından bu yana 1,5 milyonu aşkın Suriyeli ülkesine dönmüş durumda. 8 Aralık'taki rejim değişikliğinden sonra da 773 bin civarında Suriyeli ülkesine döndüğü için artık şu anda düzensiz göçle ve düzenli göçü teşvik noktasında ülkemizde herhangi bir problem olmadığını ifade edebilirim. Şunu net olarak söylüyorum: Şu anda ülkemizde yaşayan yabancıların sayısı genel nüfusumuza oranlandığında yüzde 2,49 seviyesine inmiş durumda. Dolayısıyla bu noktada da herhangi bir sorunumuz olmadığını ifade edebilirim" diye konuştu.

Toplantıya İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü Daire Başkanları, Konya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, ilçe kaymakam, jandarma komutanları ve emniyet müdürleri katıldı.

 

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#mustafa çiftçi
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