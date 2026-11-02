TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 18:02
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 18:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını pilotu iletti: Aliyev'e gökyüzünden tebrik

Güney Kore temaslarına gitmek için Azerbaycan hava sahasından geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pilotu aracıyla Azerbaycan halkına ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e mesaj iletti.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 18:02
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 18:28

Cumhurbaşkanı , 'ye gerçekleştireceği ziyaret için yola çıkarken uçağının hava sahasına girmesinin ardından, pilotu aracılığıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı 'i ve Azerbaycan halkını 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla tebrik etti.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını pilotu iletti: Aliyev'e gökyüzünden tebrik

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore ziyareti kapsamında Azerbaycan hava sahasından geçerken pilotu aracılığıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ve Azerbaycan halkını 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'ye gerçekleştireceği ziyaret için yola çıktı.
Erdoğan'ın uçağı Azerbaycan hava sahasına girdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, pilotu aracılığıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Azerbaycan halkına 8 Kasım Zafer Günü tebrik mesajı iletti.
Mesajında ülkeler arasındaki müttefiklik ilişkilerinin ve işbirliğinin güçlenerek gelişeceğine inancını ifade etti.
Azerbaycan'a kalıcı barış, refah ve huzur diledi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

AZERBAYCAN HAVA SAHASINDAN GEÇERKEN ÖZEL MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'ye gerçekleştireceği ziyaret için Azerbaycan hava sahasından geçtiği sırada Azerbaycan halkını 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla tebrik etti. Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC) tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore'ye gerçekleştireceği ziyaret için yola çıkan uçağının Azerbaycan hava sahasına girmesinin ardından pilotu, hava trafik kontrolörüyle iletişime geçti. Pilot, Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Azerbaycan halkına yönelik 8 Kasım Zafer Günü tebrik mesajını iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında, "Zat-ı devletleri, kıymetli kardeşim, Güney Kore'ye gerçekleştireceğim ziyaret sırasında kardeş Azerbaycan'ın hava sahasından geçerken, şahsım ve heyetim adına zat-ı devletlerine ve Azerbaycan halkına en samimi selamlarımı ve iyi dileklerimi iletiyorum. Bu vesileyle ülkelerimiz arasındaki müttefiklik ilişkilerinin ve işbirliğinin gelecekte de güçlenerek gelişeceğine olan güçlü inancımı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yaklaşan 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle zat-ı devletlerini ve kardeş Azerbaycan halkını yürekten tebrik ediyor, Azerbaycan'a kalıcı barış, refah ve huzur diliyorum" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nükleer enerji mesajı: Nihai karar için 3 şart
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Yeni nafaka düzenlemesi geliyor: İlk taslak belli oldu
ETİKETLER
#Güney Kore
#azerbaycan
#Recep Tayyip Erdoğan
#ilham aliyev
#8 Kasım Zafer Günü
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.