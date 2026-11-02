Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'ye gerçekleştireceği ziyaret için yola çıkarken uçağının Azerbaycan hava sahasına girmesinin ardından, pilotu aracılığıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ve Azerbaycan halkını 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla tebrik etti.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını pilotu iletti: Aliyev'e gökyüzünden tebrik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore ziyareti kapsamında Azerbaycan hava sahasından geçerken pilotu aracılığıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ve Azerbaycan halkını 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'ye gerçekleştireceği ziyaret için yola çıktı. Erdoğan'ın uçağı Azerbaycan hava sahasına girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, pilotu aracılığıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Azerbaycan halkına 8 Kasım Zafer Günü tebrik mesajı iletti. Mesajında ülkeler arasındaki müttefiklik ilişkilerinin ve işbirliğinin güçlenerek gelişeceğine inancını ifade etti. Azerbaycan'a kalıcı barış, refah ve huzur diledi.

AZERBAYCAN HAVA SAHASINDAN GEÇERKEN ÖZEL MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'ye gerçekleştireceği ziyaret için Azerbaycan hava sahasından geçtiği sırada Azerbaycan halkını 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla tebrik etti. Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC) tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore'ye gerçekleştireceği ziyaret için yola çıkan uçağının Azerbaycan hava sahasına girmesinin ardından pilotu, hava trafik kontrolörüyle iletişime geçti. Pilot, Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Azerbaycan halkına yönelik 8 Kasım Zafer Günü tebrik mesajını iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında, "Zat-ı devletleri, kıymetli kardeşim, Güney Kore'ye gerçekleştireceğim ziyaret sırasında kardeş Azerbaycan'ın hava sahasından geçerken, şahsım ve heyetim adına zat-ı devletlerine ve Azerbaycan halkına en samimi selamlarımı ve iyi dileklerimi iletiyorum. Bu vesileyle ülkelerimiz arasındaki müttefiklik ilişkilerinin ve işbirliğinin gelecekte de güçlenerek gelişeceğine olan güçlü inancımı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yaklaşan 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle zat-ı devletlerini ve kardeş Azerbaycan halkını yürekten tebrik ediyor, Azerbaycan'a kalıcı barış, refah ve huzur diliyorum" ifadelerini kullandı.