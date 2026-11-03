Fenerbahçe yeni hocasını buldu: Sergio Conceiçao ile anlaşma tamam! İşte sözleşme detayları

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İstanbul
İsmail Kartal'ın istifasının ardından teknik direktör arayışına başlayan Fenerbahçe yeni hocasını buldu. Sarı lacivertliler, Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao ile her konuda anlaşmaya vardı. İşte anlaşmanın detayları...
Galatasaray derbisindeki mağlubiyetin ardından İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışında sona gelindi.
Takımı geçici olarak yardımcı antrenör Dirk Kuyt'a emanet eden sarı lacivertliler, kendi evinde Göztepe'ye de kaybedince çalışmalara hız verdi.
FENERBAHÇE'NİN YENİ HOCASI CONCEİÇAO
Bu kapsamda Sergio Conceiçao üzerinde karar kılan sarı lacivertli yönetim, Portekizli teknik adam ile her konuda anlaşma sağladı.
SÖZLEŞME DETAYI BELLİ OLDU
Conceiçao ile el sıkışan Fenerbahçe, tecrübeli çalıştırıcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak.
İSTANBUL'A GELİYOR
Yönetimin anlaşmaya vardığı Sergio Conceiçao'nun çarşamba günü İstanbul'da olması bekleniyor.
LIVERPOOL MAÇINI STATTA İZLEYECEK
52 yaşındaki çalıştırıcının, sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk edeceği maçı tribünden takip etmesi bekleniyor.
OKAN BURUK'UN ESKİ TAKIM ARKADAŞI
Öte yandan Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için anlaşmaya vardığı Sérgio Conceição, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Inter'den eski takım arkadaşı. Eski dostlar artık teknik direktör olarak birbirine rakip olacak.
TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
Teknik direktörlük kariyerine 2012 yılında Olhanense'de başlayan Sergio Conceiçao daha sonra sırasıyla Coimbra, Braga, Vitoria SC, Nantes, Porto, AC Milan ve Al-Ittihad'ı çalıştırdı.
KUPA CANAVARI
En verimli dönemini Porto'da geçiren Sergio Conceiçao, Portekiz ekibiyle 7 yılda tam 11 kupa kazandı. Conceiçao, Porto'nun başında 3 Portekiz ligi, 4 Portekiz Kupası, 1 Portekiz Süper Kupası ve 1 Portekiz Lig Kupası zaferi yaşadı.
Portekizli teknik adam, İtalyan devi Milan'ı çalıştırdığı dönemde ise 1 İtalya Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.
SAHADA AGRESİF OYUN
Agresif futbol anlayışıyla bilinen Conceiçao'nun sahada tercih ettiği favori diziliş ise 4-2-3-1 formatında.