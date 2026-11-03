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Fenerbahçe yeni hocasını buldu: Sergio Conceiçao ile anlaşma tamam! İşte sözleşme detayları

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 04:37
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 04:47
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1
Fenerbahçe teknik direktör Sergio Conceiçao ile anlaştı

İsmail Kartal'ın istifasının ardından teknik direktör arayışına başlayan Fenerbahçe yeni hocasını buldu. Sarı lacivertliler, Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao ile her konuda anlaşmaya vardı. İşte anlaşmanın detayları...

2
Fenerbahçe teknik direktör Sergio Conceiçao ile anlaştı

Galatasaray derbisindeki mağlubiyetin ardından İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışında sona gelindi.

3
Fenerbahçe teknik direktör Sergio Conceiçao ile anlaştı

Takımı geçici olarak yardımcı antrenör Dirk Kuyt'a emanet eden sarı lacivertliler, kendi evinde Göztepe'ye de kaybedince çalışmalara hız verdi.

4
Fenerbahçe teknik direktör Sergio Conceiçao ile anlaştı

FENERBAHÇE'NİN YENİ HOCASI CONCEİÇAO

Bu kapsamda Sergio Conceiçao üzerinde karar kılan sarı lacivertli yönetim, Portekizli teknik adam ile her konuda anlaşma sağladı.

5
Fenerbahçe teknik direktör Sergio Conceiçao ile anlaştı

SÖZLEŞME DETAYI BELLİ OLDU

Conceiçao ile el sıkışan Fenerbahçe, tecrübeli çalıştırıcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak.

6
Fenerbahçe teknik direktör Sergio Conceiçao ile anlaştı

İSTANBUL'A GELİYOR

Yönetimin anlaşmaya vardığı Sergio Conceiçao'nun çarşamba günü İstanbul'da olması bekleniyor.

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Fenerbahçe teknik direktör Sergio Conceiçao ile anlaştı

LIVERPOOL MAÇINI STATTA İZLEYECEK

52 yaşındaki çalıştırıcının, sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk edeceği maçı tribünden takip etmesi bekleniyor.

8
Fenerbahçe teknik direktör Sergio Conceiçao ile anlaştı

OKAN BURUK'UN ESKİ TAKIM ARKADAŞI

Öte yandan Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için anlaşmaya vardığı Sérgio Conceição, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Inter'den eski takım arkadaşı. Eski dostlar artık teknik direktör olarak birbirine rakip olacak.

9
Fenerbahçe teknik direktör Sergio Conceiçao ile anlaştı

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine 2012 yılında Olhanense'de başlayan Sergio Conceiçao daha sonra sırasıyla Coimbra, Braga, Vitoria SC, Nantes, Porto, AC Milan ve Al-Ittihad'ı çalıştırdı.

10
Fenerbahçe teknik direktör Sergio Conceiçao ile anlaştı

KUPA CANAVARI

En verimli dönemini Porto'da geçiren Sergio Conceiçao, Portekiz ekibiyle 7 yılda tam 11 kupa kazandı. Conceiçao, Porto'nun başında 3 Portekiz ligi, 4 Portekiz Kupası, 1 Portekiz Süper Kupası ve 1 Portekiz Lig Kupası zaferi yaşadı.

Portekizli teknik adam, İtalyan devi Milan'ı çalıştırdığı dönemde ise 1 İtalya Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

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Fenerbahçe teknik direktör Sergio Conceiçao ile anlaştı

SAHADA AGRESİF OYUN

Agresif futbol anlayışıyla bilinen Conceiçao'nun sahada tercih ettiği favori diziliş ise 4-2-3-1 formatında.

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