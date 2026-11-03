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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 02:47
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 03:17

Fenerbahçe-Liverpool maçı öncesi karaborsa bilet operasyonu: Gözaltılar var

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynanacak Fenerbahçe-Liverpool maçı öncesi sosyal medya üzerinden karaborsa bilet satışı yaptıkları tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 02:47
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 03:17

'nin 4. haftasında turnuvadaki temsilcilerimizden , çarşamba günü İngiliz devi 'u sahasında ağırlayacak. Zorlu maç öncesi maç biletlerini karaborsadan satmaya çalışanlara yönelik operasyon düzenlendi.

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe-Liverpool maçı öncesi karaborsa bilet operasyonu: Gözaltılar var

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe ile Liverpool arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde sosyal medya üzerinden karaborsa bilet satışı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Spor Güvenliği ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerince çalışma başlatıldı.
6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında suç işlediği belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon yapıldı.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda bir tabanca, 41 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Fenerbahçe - Liverpool karşılaşması çarşamba günü 4 Kasım'da Chobani Stadı'nda oynanacak.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN KARABORSA BİLET SATIŞI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 4 Kasım'da Chobani Stadı'nda Fenerbahçe ile Liverpool arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakası öncesi, sosyal medya üzerinden karaborsa bilet satışına yönelik çalışma başlatıldı.

Fenerbahçe-Liverpool maçı öncesi karaborsa bilet operasyonu: Gözaltılar var

İSTANBUL'DA BİRÇOK ADRESE OPERASYON

Yapılan çalışmalar sonucu, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un ilgili maddesi kapsamında suç işlediği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Fenerbahçe-Liverpool maçı öncesi karaborsa bilet operasyonu: Gözaltılar var

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonda 9 zanlı gözaltına alınırken, yapılan aramada tabanca, 41 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Fenerbahçe-Liverpool maçı öncesi karaborsa bilet operasyonu: Gözaltılar var
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#İstanbul
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#istanbul emniyet müdürlüğü
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