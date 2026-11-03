UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında turnuvadaki temsilcilerimizden Fenerbahçe, çarşamba günü İngiliz devi Liverpool'u sahasında ağırlayacak. Zorlu maç öncesi maç biletlerini karaborsadan satmaya çalışanlara yönelik operasyon düzenlendi.

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HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe-Liverpool maçı öncesi karaborsa bilet operasyonu: Gözaltılar var Fenerbahçe ile Liverpool arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde sosyal medya üzerinden karaborsa bilet satışı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Spor Güvenliği ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerince çalışma başlatıldı. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında suç işlediği belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon yapıldı. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda bir tabanca, 41 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Fenerbahçe - Liverpool karşılaşması çarşamba günü 4 Kasım'da Chobani Stadı'nda oynanacak.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN KARABORSA BİLET SATIŞI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 4 Kasım'da Chobani Stadı'nda Fenerbahçe ile Liverpool arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakası öncesi, sosyal medya üzerinden karaborsa bilet satışına yönelik çalışma başlatıldı.

İSTANBUL'DA BİRÇOK ADRESE OPERASYON

Yapılan çalışmalar sonucu, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un ilgili maddesi kapsamında suç işlediği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonda 9 zanlı gözaltına alınırken, yapılan aramada tabanca, 41 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.